Казначейство на сотни миллионов закупает российские серверы на замену иностранных

Федеральное казначейство импортозамещает иностранные серверы своего центра обработки данных в Дубне. На эти цели ведомство выделило 413,6 млн руб.

Импортозамещение серверов

Как выяснил CNews, Казначейство закупает серверы для Единой облачной инфраструктуры ведомства. На эти цели выделено 413,6 млн руб.

В рамках закупки будет приобретено оборудование российского производства взамен иностранного, которое было закуплено в 2020 г. для инфраструктуры обработки данных. Его замена производится в плановом порядке по мере его морального и физического устаревания, рассказал CNews представитель Казначейства. В ведомстве не уточнили «железо» какого иностранного вендора заменяется.

Закупка была опубликована 20 ноября 2023 г. в формате аукциона. Заявки на него принимаются до 6 декабря. А итоги будут подведены 8 декабря.

Какая вычтехника требуется

Согласно техническому заданию, Казначейству требуется 45 серверов (при бюджете 413,6 млн руб. – по 91,9 млн руб. на сервер). Оборудование предназначено для федерального центра обработки данных в Дубне (Московская область).

Ведомство закупает стоечные серверы на стандартной архитектуре x86-64 с неменее чем 32 ядрами на каждый установленный процессор (до двух процессоров в сервере). Частота процессора должна быть не менее 2,2 ГГц (то есть техника будет работать на иностранных процессорах).

Импортозамещение в Казначействе

CNews часто пишет о закупках импортозамещенной продукции государственных структур и ведомств, в частности и Казначейством. Например, в мае 2022 г. ведомство заказало работы по тестированию автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудников на российской ОС.

В апреле 2023 г. Казначейство разорвало госконтракт почти на 559 млн руб. с компанией, которая не смогла поставить 13 тыс. ПК российского производства.

В июне CNews писал о переводе масштабной ГИС ГМП Казначейства с системы управления базами данных (СУБД) Oracle на российскую Postgres Pro. А в ноябре ведомство опубликовало тендер на закупку почти 5,5 млн лицензий отечественной транзакционно-информационную платформу «Смарт Виста» взамен Oracle.