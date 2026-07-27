Microsoft убивает самый простой способ пиратской активации Windows. Его массово используют в России

Microsoft решила по полной использовать чипы аппаратной защиты в компьютерах, чтобы избавить мир от пиратских Windows. Она уничтожит современные методы активации через KMS-серверы и будет привязывать систему к конкретной материнской плате. Активация через KMS-сервер – самая популярная в российских пиратских сборках Windows.

Мир не будет прежним

Корпорация Microsoft придумала, как уничтожить пиратские копии Windows как явление. Как пишет портал TechSpot, она полностью переработает систему активации ОС через KMS-серверы и будет привязывать Windows к материнской плате, на которой она установлена.

Реализовано это будет посредством модуля доверенной платформы – Trusted Platform Module или TPM, который есть в каждом современном компьютере. Иными словами, KMS-активация будет использовать аппаратную защиту, задействуя шифрование TPM для проверки легитимности сервера, на котором размещены данные об активации.

KMS-сервер (Key Management Service) – это служба, созданная Microsoft для быстрой и централизованной активации корпоративных версий Windows, Office и других программных продуктов, установленных на ПК одной организации. Служба разворачивается внутри сети этой организации – на сервере или обычном ПК.

Aiartgenerator Пиратской Windows с большой охотой пользуются десятки миллионов человек

Нововведение коснется пока только корпоративных лицензий. Но нет гарантии, что после тестирования на них Microsoft не распространит его и на компьютеры физлиц.

Что изменится

Привязка KMS-сервера к аппаратному модулю TPM изменит сам принцип активации Windows. Как пишет TechSpot, новый алгоритм первым делом проверит аппаратную идентификацию хоста KMS с целью подтвердить, что сервер был проверен Microsoft как легитимное аппаратное устройство.

Затем механизм активации должен удостовериться, что хост KMS не был каким-либо образом изменен. И только после этого модуль TPM позволит проверенному хосту KMS обрабатывать запросы на массовую активацию Windows, Office и другого ПО Microsoft

Оттачивать новую технологию аппаратной защиты активации Microsoft будет на Windows Server. Корпорация заявила, что начиная со следующей сборки этой ОС аттестация на основе TPM станет обязательным требованием для активации KMS.

Системным администраторам необходимо будет своевременно адаптироваться и подготовить свои организации, проверив, готова ли их инфраструктура KMS к аппаратной активации.

«По мере дальнейшего развития безопасности Windows, инфраструктура доверенной активации будет играть все более важную роль, – говорится в заявлении Microsoft. – KMS Hardware Secured помогает подготовить вашу среду к будущему, одновременно соответствуя постоянным инвестициям Microsoft в доверие, основанное на аппаратном обеспечении».

Россиянам приготовиться

Активация через KMS-сервер – самый распространенный метод взлома Windows, по крайней мере, в России. Подавляющее большинство нелицензионных сборок этой ОС, получивших широчайшее распространение в Рунете, используют именно его.

Пиратство в России набирает обороты с весны 2022 г., в том числе и по вине Microsoft. Корпорация бежала из страны в марте 2022 г. и теперь мешает россиянам пользоваться ее сервисами и ПО, притом не только физлицам, но и компаниям.

Ответом стала всероссийская любовь к пиратским версиям Windows. Россияне специально покупают ноутбуки и ПК без этой операционки, чтобы не переплачивать на нее, затем идут на всем известные ресурсы, скачивают нужную сборку и устанавливают ее. Как правило, взломанный Office поставляется в комплекте. Тренд на это появился в 2022 г. и продлился как минимум до лета 2025 г.

Из этого следует, что нацеленность Microsoft на решение проблемы взлома Windows методом KMS-активации может ударить по пользователям из России, если она не станет ограничиваться одними только корпоративными лицензиями. Впрочем, это не единственный из ныне существующих методов пользования нелицензионными копиями Windows.

Двойной удар

Microsoft не в первый раз покушается на любимую пиратами KMS-активацию. Не менее серьезный удар по ценителям пиратских Windows был нанесен в ноябре 2025 г.

Как сообщал CNews, в тот период Microsoft вырезала из Windows 10 и Windows 11 инструментарий GatherOSstate, благодаря которому пираты могли в два счета активировать эти ОС, да еще и без подключения к интернету. Метод взлома активации при помощи этой функции известен как KMS38.

Впрочем, с тех пор нелицензионные копии Windows никуда не исчезли. Можно предположить, что пираты смогли адаптироваться к изменениям и найти новые лазейки.