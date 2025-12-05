«Авито»: россияне потратят на новогодние украшения в среднем 4 500 рублей

Аналитики «Авито» опросили 10 тыс. россиян и узнали, как они готовят свои дома к Новому году, какие украшения выбирают и сколько планируют на них потратить. Оказалось, что украшать свои дома будут подавляющее большинство респондентов. Причем почти половина планирует докупить новый декор, и каждый второй добавит в композицию украшения и игрушки, доставшиеся от старших поколений. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Когда украшают и что покупают

Украсить дом к предстоящему Новому году собираются 9 из 10 россиян. Чаще всего подготовка начинается за одну–две недели до праздника — так ответили 35% опрошенных. Еще 21% планируют заняться декором в начале декабря, а 20% — в последние дни месяца. Есть и те, кто уже нарядил дом (11%), и в основном это молодежь 18–24 лет (21%).

Большинство россиян (85%), конечно, не обойдутся без одного из главных праздничных символов — елки. В основном опрошенные предпочитают искусственные ёлки — живую планируют поставить 20% респондентов, причем чаще всего это зумеры (24%). Также 76% россиян украсят дом гирляндами.

Дальше мнения разделились. Представители старших поколений планируют расставить фигурки Деда Мороза и Снегурочки (46-49%) и украсить дом винтажными игрушками из СССР (28-29%). А молодежь собирается расставить свечи (27%), развесить умные гирлянды (25%) и украшения ручной работы (22%).

Как часто покупают и сколько тратят

Почти каждый второй (47%) опрошенный докупает что-то из декора каждый год. Из них 35% дополняют коллекцию парочкой элементов, а 12% признаются, что всегда основательно закупаются новыми украшениями и игрушками. В основном это молодежь 25-34 лет (16%). И еще 20% обновляют декор раз в 2-3 года.

В среднем россияне планируют потратить на новогодний декор в этом году около 4,5 тыс. руб., причем молодежь — на четверть больше. Однако 44% хотели бы уложиться в сумму до трех тыс. руб., 22% — в пять тыс. руб., а 14% — в 10 тыс. руб.. Потратить еще больше готовы 8%.

Покупать украшения 55% предпочитают в торговых центрах. Однако 66% не обходят стороной онлайн-площадки и сайты, а 11% ищут декор в ресейле — секонд-хэндах, шоурумах и на специализированных платформах по типу Авито.

Украшения с историей и отношение к вещам

Новогодний декор для многих россиян — не просто элемент интерьера, а часть семейной истории. Больше половины респондентов (52%) используют украшения, доставшиеся от старших поколений. Еще 21% бережно хранят старые игрушки, даже если почти не используют их в оформлении дома.

После праздников большинство (84%) аккуратно складывает декор до следующего года. Но есть и те, кто оставляет часть украшений в качестве элементов интерьера (11%) — так чаще всего делает молодежь 18-24 лет (19%). Также есть те, кто отдает какие-то украшения родственникам или друзьям (5%) или продает декор на ресейл-платформах (3%).