Новые данные о росте облачного рынка в России: исследование холдинга «Т1»

ИТ-холдинг «Т1» представил результаты исследования «ИТ-рынок в России 2025-2026: импульсы, энергия и потенциал». Рост происходит за счет смещения спроса к управляемым платформенным сервисам и активного перехода к гибридной архитектуре. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

В конце 2024 г. отечественный рынок облаков входил в 2025 г. с прицелом на позитивную динамику именно внедрений частных облаков в инфраструктуры. То есть ожидалось, что активный интерес к технологии перейдет в стадию эффективной монетизации. Однако макрофинансовая ситуация скорректировала ИТ-рынок в целом, и облачную сферу в частности. В итоге в 2025 г. облачный сегмент показывает рост на 29% к 2024 г. за счет смещения спроса к управляемым платформенным сервисам и активного перехода к гибридной архитектуре. При этом важно, что облачный рынок в целом также замедлил свой рост: для сравнения показатель 2024 г. составлял +39% год к году. Дополнительный импульс задает «производственная» эксплуатация ИИ: растет потребление GPU-емких конфигураций и специализированных сервисов (векторные БД, MLOps/LLMOps), при этом часть нагрузки уходит в формат GPUaaS.

В 2026 г. рост сохраняется на высоком уровне — +27% к 2025 г. — уже за счет масштабирования стандартизированных шаблонов. ИИ-сценарии становятся «обычной» частью прикладных систем, что поддерживает спрос на управляемые сервисы данных и инструменты наблюдаемости. Ограничителями остаются доступность ускорителей и энергоемких стоек, а также регуляторные требования к данным и ИИ, однако их влияние компенсируется зрелой гибридной моделью, расширением PaaS-портфелей и ростом управляемых услуг эксплуатации.

Рост спроса на облачные сервисы по широкому кругу отраслей, рост консолидации рынка: крупнейшие игроки проявляют интерес к M&A-активности, топ-5 игроков занимают свыше 60% рынка laaS, продолжение импортозамещения: уход иностранных вендоров стимулирует переход на отечественные решения, усиление спроса на облачные сервисы для ИИ: развитие ИИ формирует опережающий рост на сервера с GPU и AI/ML-платформы, ужесточение требований к хранению и безопасности данных, интеграция облачных решений в корпоративные экосистемы. безопасность и ИИ: катализаторы для облаков

В первую очередь стоит отметить уже сформировавшийся и продолжающий укрепляться тренд на частные облака. Да, из-за сдвига сроков внедрения этот тренд не достигнет своего пика и в будущем году. Однако, чем большее число частных облаков будет реализовано, тем активнее будут развиваться гибридные решения, по аналогии с мировыми практиками. Но этот тренд, равно как и сегментацию облаков по отраслям — для медицины, для коммерческих и других специализированных организаций, пока можно отнести к зачаточным: для этого сначала нужно закончить первую фазу.

Еще один важный тренд, влияющий на развитие облачного рынка, — информационная безопасность: security-сервисы и сопутствующие проекты получили резкий импульс из-за увеличения числа хакерских атак и резонансных инцидентов на рынке. Сегодня этот тренд имеет статус высокоуровневого, близкого к обязательному гигиеническому уровню, а порой и определяющего жизнеспособность бизнеса в целом. Запрос на такого рода решения стабильно растет, и эта сфера продолжает масштабироваться, включая сегмент облачных сервисов.

Также за последние два года ощутимо возросла потребность реализовывать вычисления, связанные с искусственным интеллектом, и, как следствие, вырос спрос на GPU (графические ускорители), необходимые для решения этой задачи. При этом отдельная тенденция связана с перераспределением географии поставки таких устройств: если раньше вычисления полностью зависели от западных (американских) производителей, то в этом году на нашем рынке появились первые альтернативные продукты из дружественных стран. В случае с GPU важны не только сами вычислительные ресурсы, но и их сервисное сопровождение в конечном итоге конкуренция будет идти за качество и широту продуктовой линейки. На ближайший год вопросы наличия ресурсов выйдут на первый план, поскольку есть сложности с инфраструктурой, включая растущий дефицит свободных площадей в дата- центрах. Поэтому возможным решением становится обращение к облачным провайдерам, особенно для средних и крупных компаний, сталкивающихся с ограниченными возможностями размещения.

Облака давно уже стали понятной услугой: потребление вычислительных мощностей неизменно растет. Поэтому каких-то явно уходящих глобальных трендов нет, но происходит перераспределение внутри уже существующих сегментов (например, между PaaS- и SaaS-решениями). То же относится и к GPU: история не нова, но произошёл резкий рост спроса, что связано с новыми задачами и государственной поддержкой соответствующих направлений.

Радужные перспективы для облака

Сегментация сервисов будет становиться разнообразнее: будут появляться решения, максимально соответствующие запросам отдельных отраслей (например, для металлургии или медицины) или компаний. Из очевидных направлений импортозамещение, решения для КИИ, развитие госсектора.

В долгосрочной перспективе рост объемов инфраструктуры и расширение сервисов продолжится: увеличится капитализация сектора, поскольку облачный бизнес во многом рекуррентный и накопительный по своей сути. По мере сохранения общей тенденции к росту это приведёт к дальнейшему развитию всей сферы. На рынке уже появляются новые, зачастую локальные игроки с собственными облачными платформами - несмотря на конкуренцию с крупными компаниями, свои решения пытаются запускать и небольшие фирмы. Например, ритейл- сектор за счет своего масштаба тоже занят разработкой внутренних инфраструктурных решений — яркие примеры современные ритейлеры с их собственными банковскими и ИТ-продуктами как ядром бизнес-моделей. Это иллюстрирует проникновение ИТ в самые разные сферы.

В конечном счете это приведет и к усилению конкуренции, что рано или поздно должно вызвать этап консолидации: слабейших будут вытеснять, а лидеры поглощать менее устойчивых игроков или компании с менее востребованными решениями. Некоторые инфраструктурно-программные сделки на рынке уже прошли, но пока масштабы консолидации относительно небольшие - возможно, динамика усилится в ближайшем будущем при появлении дополнительных финансовых возможностей у игроков.

В целом, реалии сегодняшнего дня таковы, что облачные и ИТ-бизнесы становятся драйвером развития не только в традиционных ИТ-сферах, но и в ритейле и других отраслях.