Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Контактный центр
Колл-центр
Call-center


04.08.2021 «Ростелеком» организовал контакт-центр для агрегатора «Около» 1
03.06.2021 «Леруа Мерлен Россия» использует Tableau для контроля качества обслуживания в контактном центре 1
16.04.2021 CTI модернизировал платформу Outbound 1
22.03.2021 Контакт-центр ТрансТелеКома – признанный лидер клиентского сервиса 2
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 3
12.11.2020 Наталья Смирнова, «Открытие»: Как создать единый контакт-центр в крупном банке 1
02.11.2020 РГС Банк стал участником Системы быстрых платежей 1
31.07.2020 «Гемотест» модернизировала контакт-центр 1
20.05.2020 CTI внедрил роботов-помощников в контакт-центре «ЭР-Телекома» 1
20.05.2020 «Синимекс» приняла участие в реализации масштабного проекта в банке «Открытие» 1
29.04.2020 Структура Ростеха начала внедрять в регионах системы мониторинга пациентов с COVID-19 1
23.04.2020 Совкомбанк перевел контакт-центр на решения Avaya 1
06.04.2020 Комплекс решений «Крок» для удаленной работы пополнился новыми сервисами 1
05.03.2020 Tele2 и петербургский филиал НИУ ВШЭ открыли контактный центр на базе вуза 1
28.11.2019 «1С-Битрикс» представила роботизированную ecommerce-плафторму 1
18.11.2019 «… так говорил Ленин». Чат-боты могут имитировать голоса известных людей. Но их любят не только за это 1
18.11.2019 Huawei открывает фирменные сервис-центры в трех городах России 1
04.10.2019 Avaya расширила линейку решений IX Contact Center 1
04.10.2019 Робот контакт-центра «Московского транспорта» помог тысячам москвичей вернуть эвакуированный автомобиль 1
09.08.2019 Внедрение многофункционального контакт-центра РУДН 2
23.07.2019 ИТ в МФЦ: какие новые сервисы принесет в госуслуги автоматизация 2
15.07.2019 CTI завершила пилотное внедрение CTI Omni в контакт-центре Росбанка 1
15.07.2019 CTI завершила пилот по внедрению системы CTI Omni в контакт-центре Росбанка 1
08.07.2019 CTI обновила собственное ПО CTI Omni для контакт-центров 1
24.05.2019 Виртуальный оператор поможет москвичам вернуть эвакуированный автомобиль 1
20.03.2019 Unify выпустил Open Scape Contact Center Enterprise V9 R3 1
11.03.2019 МФЦ в регионах переходят на ЭДО с федеральными ведомствами 1
11.12.2018 Каким должен быть идеальный контакт-центр 2
05.12.2018 Samsung Electronics открыла сервисные центры в Москве, Петербурге и Красноярске 1
28.08.2018 ДИТ Москвы назвал столицу лидером среди мировых мегаполисов по развитию городского контакт-центра 1
22.05.2018 Банк «Восточный» представил онлайн-кассу «ВосточныйКасса» 1
05.04.2018 «Банк Финсервис» запустил в Telegram чат-сервис на основе решения RS-Bot 1
23.01.2018 Naumen Contact Center оптимизировал обслуживание клиентов «Новосибирскэнергосбыта» 1
06.12.2017 «Первый БИТ» внедрил единую ИТ-систему в сети стоматологических клиник «Белый кит» 1
06.10.2017 В интернет-банке «Ренессанс Кредит» появился сервис досрочного погашения займов 1
10.07.2017 Банк «Русский стандарт» обновил мобильный банк под iOS 1
14.06.2017 В облаках есть все для создания электронного здравоохранения 1
18.04.2017 В R-Style Softlab выяснили, что думают о чат-ботах в крупнейших российских банках 1
12.04.2017 Путина просят вернуть в Рунет торговлю алкоголем 1
09.03.2017 Infotell мигрировал c решения Infra Call Center на платформу Naumen 1

Публикаций - 178, упоминаний - 249

Контактный центр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 8
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 111 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 8
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 6
Naumen - Наумен 341 6
Синтерра - Synterra 565 4
3733 4
Microsoft Corporation 11060 4
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 3
Facebook 3765 3
Telegram Group 702 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 3
Genesys 144 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 2
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 2
OmniLine - ОмниЛайн - Альфа-Информ - Alpha-Inform 10 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Avaya Holdings Corp 14 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Cisco Systems 2038 2
Samsung Electronics 5651 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Omilia 3 1
Dimension Data 8 1
Spitch 3 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 1
BT Group - British Telecommunications 83 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
AMT Group - АМТ-Груп 167 1
Deloitte - Делойт 186 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 252 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
Dynatrace 46 1
Pegasystems 29 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 1
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 1
Bell Integrator - Бэлл Интегратор 72 1
Альфа-Банк 1123 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Московский Транспорт - Сервисный центр 11 3
Русский стандарт Банк 302 3
Бинбанк 184 2
СОГАЗ Страховая Группа 49 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 2
Согласие СК 44 2
Национальный банк Траст 96 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 2
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Ингосстрах СПАО 210 2
Мосэнергосбыт АО 77 2
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 2
ВТБ24 583 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 2
Связной Банк 75 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Открытие ФК 538 2
Совкомбанк ПАО 147 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Новосибирскэнергосбыт 4 1
Открытие Брокер 13 1
Открытие УК 5 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ 8 1
Сбербанк страхование 47 1
Росгосстрах Банк - РГС Банк 71 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 7 1
Градиент 6 1
Финсервис Банк 8 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Администрация Президента РФ 267 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 8 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Правительство Москвы 653 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
Общегородской контакт-центр Правительства Москвы 8 1
Законодательное собрание Ульяновской области 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
Правительство РФ 2201 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 9
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 2
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 67 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 1
ИТ-аудит 75 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 51 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 1
Сквозная аналитика - Метод анализа эффективности маркетинговых инвестиций (ROMI) 3 1
Rakuten Viber 429 3
Omni - криптовалюта 19 3
Microsoft Skype 1467 3
Apple iOS 5741 3
Google Android 10750 3
CTI Omni - Омниканальная чат-платформа 3 3
Naumen Contact Center 71 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Apple macOS 922 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 2
R-Style Softlab - RS-Bank 228 2
1С-Битрикс - Битрикс24 211 2
Linux OS 4253 2
R-Style Softlab - RS-Bot 4 2
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 2
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 2
WhatsApp Messenger 654 2
Microsoft Windows 10 6629 2
Prof-IT Group Personal IT Vocamate Interactive - Виртуальный автоматический колл-центр 3 1
Genesys WFM - Genesys Workforce Management 5 1
Avaya IX Teamspace 1 1
Genesys Engage 10 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Samsung Smart Service 4 1
Hyundai Solaris 9 1
Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 6 1
Совкомбанк Халва 9 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
Avaya ONE-X Agent 4 1
ДИТ Москвы - Парковки Москвы - приложение - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 13 1
Avaya Aura Experience Portal 9 1
Avaya L100 - серия гарнитур 8 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Samsung Smart Care - программа расширенной гарантии от производителя - Samsung Device Care - Samsung Care+ 10 1
Avaya IX Dashboard 1 1
Русский стандарт Банк - RS Cashback 7 1
Восточный Банк - ВосточныйКасса 1 1
Бегун Платон 8 5
Савицкий Андрей 11 4
Зайцев Андрей 39 3
Перминов Леонид 7 3
Сапельников Сергей 100 3
Крысина Ольга 109 2
Строгалин Алексей 3 2
Филиппская Екатерина 5 2
Чимиричкина Мария 30 2
Борис Альберт 6 2
Ахапкина Татьяна 3 2
Граборов Антон 13 2
Огородников Антон 4 2
Козлов Михаил 153 2
Сорокин Алексей 7 2
Ким Дмитрий 27 2
Кузнецов Александр 75 2
Русанов Сергей 44 2
Вишняков Алексей 5 1
Валчев Стоян 44 1
Савцов Игорь 27 1
Lundy Jim - Ланди Джим 3 1
Прохоров Фёдор 78 1
Миронович Филипп 7 1
Кулешов Сергей 35 1
Танцоров Вячеслав 2 1
Сун-чи-ми Вадим 25 1
Архипова Лина 9 1
Ермолаева Анна 6 1
Демидов Василий 1 1
Нигматуллин Ринат 7 1
Гайдинова Людмила 3 1
McGugan Chris - МакГуган Крис 4 1
Дембицкая Марина 9 1
Васильев Григорий 35 1
Колесников Григорий 4 1
Мышев Павел 4 1
Верниковская Наталья 5 1
Смирнова Наталья 10 1
Чукарин Алексей 56 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 76
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 7
Россия - СФО - Новосибирск 1965 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 6
Казахстан - Республика 2627 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 6
Европа 3745 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 4
Россия - ПФО - Самара 1287 4
Россия - ПФО - Казань 1513 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 2
Украина 3361 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Россия - Челябинск 770 2
Индия - Республика 2169 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Россия - Томская область 419 1
Россия - Тюменская область 582 1
Россия - Рязанская область 314 1
Россия - Калининград 662 1
Швейцария - Цюрих 105 1
США - Атланта 48 1
Грузия 691 1
Россия - Астраханская область 371 1
Германия - Берлин 355 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Южная Корея - Сеул 129 1
Россия - Хабаровский край 416 1
США - Лос-Анджелес 291 1
Франция - Париж 369 1
США - Торонто 65 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
Русский язык 978 2
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 14 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
Транспорт 62 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Private Banking 16 1
ЕПГУ Мультирегиональность - Федеральный проект 1 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
УИН - номер платежной квитанции - уникальный идентификатор начисления в платежном документе 7 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 263 1
Комсомольская Правда - Газета 22 1
CNews Analytics 1988 6
Gartner 2190 1
Forrester Research 385 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
Aragon Research 5 1
Microsoft Research 93 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности 6 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
МФТИ Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 3
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759085, в очереди разбора - 662775.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще