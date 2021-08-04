Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Контактный центр
Колл-центр
Call-center
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 178, упоминаний - 249
Контактный центр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бегун Платон 8 5
|Савицкий Андрей 11 4
|Зайцев Андрей 39 3
|Перминов Леонид 7 3
|Сапельников Сергей 100 3
|Крысина Ольга 109 2
|Строгалин Алексей 3 2
|Филиппская Екатерина 5 2
|Чимиричкина Мария 30 2
|Борис Альберт 6 2
|Ахапкина Татьяна 3 2
|Граборов Антон 13 2
|Огородников Антон 4 2
|Козлов Михаил 153 2
|Сорокин Алексей 7 2
|Ким Дмитрий 27 2
|Кузнецов Александр 75 2
|Русанов Сергей 44 2
|Вишняков Алексей 5 1
|Валчев Стоян 44 1
|Савцов Игорь 27 1
|Lundy Jim - Ланди Джим 3 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Миронович Филипп 7 1
|Кулешов Сергей 35 1
|Танцоров Вячеслав 2 1
|Сун-чи-ми Вадим 25 1
|Архипова Лина 9 1
|Ермолаева Анна 6 1
|Демидов Василий 1 1
|Нигматуллин Ринат 7 1
|Гайдинова Людмила 3 1
|McGugan Chris - МакГуган Крис 4 1
|Дембицкая Марина 9 1
|Васильев Григорий 35 1
|Колесников Григорий 4 1
|Мышев Павел 4 1
|Верниковская Наталья 5 1
|Смирнова Наталья 10 1
|Чукарин Алексей 56 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 263 1
|Комсомольская Правда - Газета 22 1
|CNews Analytics 1988 6
|Gartner 2190 1
|Forrester Research 385 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
|Aragon Research 5 1
|Microsoft Research 93 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759085, в очереди разбора - 662775.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759085, в очереди разбора - 662775.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru