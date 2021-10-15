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CRM
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15.10.2021 Банк «Санкт-Петербург» и Glowbyte провели совместный анализ процесса открытия счетов с использованием технологии Process mining 1
14.10.2021 Обновленная бесплатная CRM от Zadarma – подробная аналитика и мобильная версия 2
13.10.2021 «Сбер» предложил предпринимателям платформу для создания и управления интернет-магазином 1
07.10.2021 vmCRM: новая облачная платформа для IT-аутстаффинга в России 2
06.10.2021 Богдан Тоболь, TeamViewer Enterprise: С удаленным администрированием сегодня можно отказаться от VPN и «утилизировать» человеческий ресурс 1
30.09.2021 Ждать ли тренд на low-code? История развития, преимущества и недостатки ПО, которое не надо программировать 2
28.09.2021 ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2021 2
29.09.2021 Как наученная миллиардами фраз речевая аналитика повышает выручку компаний уже сегодня 2
23.09.2021 Аналитика МТС: 60% ритейл-компаний используют облака для развития e-commerce 1
23.09.2021 «Российская стекольная компания» автоматизирует общение с клиентами и сотрудниками с помощью «Битрикс24» 4
13.09.2021 AutoFAQ внедрил искусственный интеллект в службу поддержки сотрудников салонов МТС по всей России 1
13.09.2021 Mail.ru Cloud Solutions обеспечит Akkermann Cement стабильную ИТ-инфраструктуру 1
09.09.2021 «T1 консалтинг» приступила к пилотированию b2b-решения на базе собственной CRM 5
08.09.2021 MCN Telecom добавила интеграцию телефонии с CRM для агентств недвижимости 1
07.09.2021 МТС перенесла в облако системы инвестиционной группы «Атон» 1
31.08.2021 «Уралэлектро» сократила время обработки заказа при помощи автоматизации 2
30.08.2021 «Т1 Консалтинг» подводит итоги хакатона по поиску прорывных идей для создания CRM нового поколения 3
24.08.2021 Мобильное «1С:Управление торговлей» упростило работу Omnisan Group с клиентами 2
23.08.2021 «Эсмиком и К» автоматизировала сервисное обслуживание с помощью Okdesk 1
02.08.2021 Обновление рейтинга CRM-систем от Market.CNews. Идет сбор данных 11
28.07.2021 ИИ выявляет мошенничество, сговор и другие преступления в медицине 1
21.07.2021 Navicon развивает свой бизнес в Европе в партнерстве с Microsoft 1
14.07.2021 Тенденции, преимущества и недостатки систем электронного документооборота СЭД 1
07.07.2021 Российский сервис для покупки и аренды жилья «Циан» начал прослушку разговоров клиентов 1
06.07.2021 «Корус консалтинг» запустила CRM-систему «1С-Битрикс» в MC-Bauchemie в Канаде 2
02.07.2021 В российском офисе STADA появилось аналитическое решение SFE Tool 1
01.07.2021 Российский финсектор оценил low-code: опыт банка «Возрождение» 1
01.07.2021 «Крок» оцифровал работу волонтерских команд 4
25.06.2021 «Норбит» автоматизировал управление заказами в группе компаний «Аскона» 1
23.06.2021 Полнофункциональный онлайн-офис: миссия выполнима? 1
22.06.2021 Компании Сергея Шилова нарастили выручку на треть и увеличили штат в полтора раза 1
17.06.2021 Accenture разработала решение, позволяющее ретейлерам управлять live-commerce продажами 1
10.06.2021 В «Битрикс24» появилась официальная расширенная интеграция с Instagram 1
04.06.2021 Россельхозбанк и АМТ-ГРУП создали контакт-центр для обслуживания юридических лиц 1
20.05.2021 «БАТ Россия» и МТС начали масштабный проект по ИТ-аутсорсингу 1
18.05.2021 «Террасофт» приглашает на презентацию новой версии low-code платформы Creatio 7.18 1
11.05.2021 Мобильное приложение Salespal с технологиями Abbyy Mobile Capture упрощает работу менеджеров на выставках 1
29.04.2021 Резиденты «Сколково» представили платформу для бизнеса Lynkage Navigator 1
29.04.2021 Как не «сгореть» при внедрении CRM. Алгоритм действий 7
28.04.2021 «Ростелеком» запустил свою CRM-систему для Уральского филиала 1

Публикаций - 1218, упоминаний - 2219

CRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 179
SAP SE 3207 80
3727 71
Terrasoft - Террасофт 140 55
Корус Консалтинг ГК 804 48
Ланит - Норбит - Norbit 202 43
Ланит ГК 1155 42
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 36
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 36
Google LLC 7128 34
Navicon - Навикон 197 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 33
Facebook 3765 32
Oracle Corporation 3331 28
Yandex - Яндекс 4099 24
1С-Битрикс 344 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 22
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 22
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 21
IBM 3527 21
Крок 1219 20
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 20
Telegram Group 702 19
Salesforce.com 272 19
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 18
SAP CIS - САП СНГ 753 17
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 17
Oracle Siebel 130 16
Softline - Софтлайн 1473 16
VK - Mail.ru Group 2482 16
АйТи 749 13
1С-Рарус 535 13
Инфосистемы Джет 675 12
Naumen - Наумен 341 12
Genesys 144 12
МойСклад - Логнекс 85 11
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 11
SAS Institute 596 11
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 10
RetailCRM 21 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 36
Альфа-Банк 1123 15
Почта Банк 289 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 12
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 12
Открытие ФК 538 12
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 10
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 10
Почта России ПАО 1570 8
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 8
X5 Group 599 8
Газпромбанк - ГПБ 692 8
HeadHunter Group - HH Group 336 7
X5 Group - Пятерочка 559 7
Уралсиб Банк 389 7
Газпром нефть 380 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Балтика - Пивоваренная компания 111 6
Walmart - Wal-Mart Stores 151 5
Дикси - Сеть магазинов 79 5
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 5
Бинбанк 184 5
Аэрофлот 492 5
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 4
Северсталь ПАО 204 4
Pony Express 55 4
Возрождение - Коммерческий банк 98 4
Ингосстрах СПАО 210 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 4
X5 Group - Перекресток 203 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 4
Банк Зенит 131 4
Интер РАО ПАО 158 4
РСХБ - Россельхозбанк 183 4
МТС банк 254 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 13
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
Российско-Германская внешнеторговая палата - ВТП 10 2
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Фонд Росконгресс 4 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 3 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 22 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Правительство РФ 2200 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 15 1
ЮРАКС - Южнорегиональная Ассоциация кредитных союзов 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 125
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 45
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 36
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 32
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 30
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 29
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 26
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 24
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 21
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 20
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 19
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 17
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 17
e-Commerce - Электронная коммерция 299 17
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 17
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 16
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 16
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 15
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 15
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 15
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 12
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 382 12
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 11
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Microsoft Dynamics CRM 386 52
Google Android 10750 49
Apple iOS 5741 40
Microsoft Dynamics 365 92 37
Microsoft Office 1921 32
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Terrasoft Creatio 44 22
amoCRM 39 19
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 19
Microsoft Windows 10 6612 18
Microsoft Office 365 769 18
Oracle Siebel CRM 165 17
Microsoft Dynamics 192 16
Facebook Instagram - Инстаграм 569 15
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 15
Rakuten Viber 429 12
Microsoft Power BI 113 12
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 11
WhatsApp Messenger 654 11
Microsoft SQL Server 789 11
Java - Язык программирования 1167 9
Linux OS 4243 9
IBM Cognos BI 140 9
Microsoft Azure 1171 9
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 338 8
Microsoft Skype 1462 8
Microsoft Dynamics CRM Online 34 8
VK - Mail.ru Одноклассники 853 8
VK - Mail.Ru myTarget 99 8
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Korus Dadata 8 7
1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 12 7
SQL - Язык программирования 432 7
Microsoft Excel 435 7
1С:CRM 32 7
Microsoft Outlook 638 7
Navicon Pharma CRM 12 7
Asterisk 58 7
Apple - App Store 2198 6
Бар-Бирюкова Мария 62 20
Чехонин Антон 60 20
Кулешов Сергей 35 12
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Прозоровский Василий 40 4
Кучугин Илья 41 4
Лосев Сергей 43 4
Смирнов Евгений 25 4
Мацыгин Юрий 8 4
Козлов Михаил 153 4
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Попов Анатолий 98 4
Пуранен Йоханна 4 3
Белоусов Максим 59 3
Агафонова Наталия 35 3
Хомков Игорь 40 3
Исагулова Элина 28 3
Меньшов Кирилл 72 3
Вахнин Павел 51 3
Путин Владимир 1820 3
Стручков Игорь 3 3
Ханин Александр 42 3
Захир Максим 19 3
Верниковская Наталья 5 3
Мотовилов Олег 58 3
Поляков Сергей 60 3
Тулубьев Павел 10 3
Россия - Российская федерация - РФ 57180 520
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 142
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 100
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 85
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 70
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 37
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Россия - СФО - Новосибирск 1956 28
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Украина 3347 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 21
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 20
Германия - Федеративная Республика 3614 20
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 16
Россия - ПФО - Самара 1287 15
Россия - ПФО - Казань 1510 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 13
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 9
Япония 2760 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 8
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Франция - Французская Республика 2112 7
Европа Западная 610 7
Финляндия - Финляндская Республика 812 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 6
Россия - Пермь 737 6
Россия - Сочи 910 6
Россия - Калининград 659 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 5
Австралия - Австралийский Союз 1118 5
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Россия - Уфа 640 5
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 54
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 46
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 44
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CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 9
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 8
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 8
Русский язык 970 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 6
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KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 5
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МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 5
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LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
ДДУ - Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома 5 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 3
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 2
Private Banking 16 2
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
Федеральный закон 18-ФЗ Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации 2 2
Торговля розничная 77 2
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - Закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам 7 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 2
Дед Мороз 58 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 6
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