Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CRM
Customer Relationship Management
Управление взаимоотношениями с клиентами
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1218, упоминаний - 2219
CRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бар-Бирюкова Мария 62 20
|Чехонин Антон 60 20
|Кулешов Сергей 35 12
|Клочков Алексей 25 10
|Гурская Ольга 11 9
|Тотмакова Софья 12 9
|Рыжиков Сергей 95 8
|Востриков Юрий 19 8
|Демидов Михаил 119 6
|Мельников Александр 63 6
|Савчук Аурика 7 5
|Соловьев Владимир 98 5
|Федорович Юлия 11 4
|Кириченко Игорь 41 4
|Круглов Максим 25 4
|Костерева Катерина 10 4
|Зайцев Андрей 39 4
|Прозоровский Василий 40 4
|Кучугин Илья 41 4
|Лосев Сергей 43 4
|Смирнов Евгений 25 4
|Мацыгин Юрий 8 4
|Козлов Михаил 153 4
|Граборов Антон 13 4
|Попов Анатолий 98 4
|Пуранен Йоханна 4 3
|Белоусов Максим 59 3
|Агафонова Наталия 35 3
|Хомков Игорь 40 3
|Исагулова Элина 28 3
|Меньшов Кирилл 72 3
|Вахнин Павел 51 3
|Путин Владимир 1820 3
|Стручков Игорь 3 3
|Ханин Александр 42 3
|Захир Максим 19 3
|Верниковская Наталья 5 3
|Мотовилов Олег 58 3
|Поляков Сергей 60 3
|Тулубьев Павел 10 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757099, в очереди разбора - 660789.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757099, в очереди разбора - 660789.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru