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Service Desk
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Сервис деск
Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников


30.09.2021 «Корус консалтинг» автоматизирует работу ИТ-систем с помощью решений Alloy Software 1
30.09.2021 «Т1 интеграция» обеспечит сервисную поддержку значительной части опорной сети «Ростелекома» 1
23.08.2021 «Эсмиком и К» автоматизировала сервисное обслуживание с помощью Okdesk 1
22.07.2021 Чат-боты начинают объединяться в команды и разговаривать между собой 1
20.07.2021 Corpsoft24 внедрила новую ERP для «Газпром СтройТЭК Салават» 1
13.07.2021 «Ритейл сервис» перенесла ИТ-инфраструктуру в облако МТС 1
02.07.2021 ТМК передает решение административных вопросов корпоративному чат-боту 2
01.07.2021 Российский финсектор оценил low-code: опыт банка «Возрождение» 2
26.05.2021 Онлайн-конференция CNews «ITSM 2021: новые тренды» состоится 8 июля 3
24.05.2021 На локальных частных облаках можно экономить десятки миллионов рублей 1
27.04.2021 Lenovo и Vkorpe разворачивают гиперконвергентную инфраструктуру в Crystal Service Integration 1
26.03.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России 1
16.03.2021 «САБ» благодаря Okdesk увеличила число клиентских договоров по сервисному обслуживанию на 30% 1
11.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
18.02.2021 «Азбука вкуса» усовершенствовала систему управления ИТ на базе решения Naumen 1
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
01.02.2021 Резидент «Сколково» помог «Магниту» разработать семейство чат-ботов 1
18.12.2020 «Крок» предлагает автоматизировать систему поддержки сотрудников по вопросам благополучия 1
17.12.2020 Какой реальный эффект приносит бизнесу виртуальная инфраструктура 1
11.12.2020 «СберСервис» и Brother реализовали проект покопийной печати для МКБ 1
30.11.2020 Цифровые процессы как движущая сила FMCG-компании — кейс использования Creatio в холдинге ABI Product 1
24.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020» состоится 1 декабря 1
12.11.2020 CNews приглашает на онлайн-конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру» 1
02.11.2020 Кейс Банка ДОМ.РФ: автоматизация процессов продаж и Service Desk с помощью low-code платформы Creatio 3
30.09.2020 Итоги исследования в России по сервисному обслуживанию в сфере транспортной телематики 1
25.09.2020 CRM после COVID-19 — что изменилось и что нужно бизнесу 1
12.08.2020 «Крок» роботизировал первую линию поддержки сотрудников в офисах и салонах сети «Мегафон» 1
21.05.2020 Андрей Фаерштейн, ИТ-директор «Русала», в интервью CNews — о смене ИТ-приоритетов из-за «удаленки» 1
29.04.2020 «Техносерв Cloud» запустил виртуальную инфраструктуру для продуктов «1С» 1
12.03.2020 На ММК создана единая корпоративная система управления процессами на базе Naumen Service Desk 1
10.03.2020 «Макси» внедрила специализированную helpdesk-систему Okdesk 1
06.02.2020 «АМДтехнологии» выпустили приложение для автоматизации обслуживания ЦОДов 2
05.02.2020 КРОК стала партнером SimpleOne 1
12.12.2019 Оптимизация расходов на ИТ: нестандартные решения 1
28.11.2019 Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: лучшие практики» состоится 3 декабря 1
17.10.2019 Naumen внедрил комплексную цифровую платформу по управлению сервисными процессами в БК «Лига ставок» 1
30.09.2019 Облака и «железо»: на чем работают современные системы искусственного интеллекта 1
23.09.2019 Роботы или цифровые сотрудники: кто кого 1
18.09.2019 Okdesk запустил интеграцию Help Desk систем «из коробки» 2
12.09.2019 MerliOnCloud – дистрибьютор онлайн-системы службы поддержки «Юздеск» 1

Публикаций - 371, упоминаний - 498

Service Desk упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 19
Крок 1219 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 11
АйТи 749 11
Naumen - Наумен 341 9
SAP SE 3208 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 9
Terrasoft - Террасофт 140 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 6
Yandex - Яндекс 4100 5
Selectel - Селектел 137 4
IBM 3530 4
Cisco Systems 2037 3
Oracle Corporation 3333 3
Корус Консалтинг ГК 805 3
Lenovo Group 1636 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 3
Микротест 177 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 3
VMware 1829 3
Синтерра - Synterra 564 3
UIPath 27 3
Softline - Софтлайн 1474 2
KPMG - КПМГ 129 2
Docsvision - ДоксВижн 770 2
Ivideon - Мобильные видеорешения 36 2
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 2
Diasoft - Диасофт 354 2
СКБ Контур 416 2
Accenture - Аксенчер 531 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 2
Аплана Группа компаний 101 2
3728 2
Акадо Телеком - Комкор 606 2
BT Group - British Telecommunications 82 2
Brother 106 2
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 778 2
Открытие ФК 538 6
X5 Group 599 4
Почта России ПАО 1570 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Альфа-Банк 1123 3
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 2
Техносила 133 2
ВТБ24 583 2
Точка 124 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Шоколадница - сеть кофеен 34 2
ЖелДорЭкспедиция ГК 3 2
Avito - Авито 171 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Квадра ПАО 7 2
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
Aldo Coppola 2 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
Лига Ставок БК - Букмекерская контора 2 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Зарубежнефть 27 1
МФЦ Полюс 3 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
Газпромбанк - Белгазпромбанк 14 1
Татфондбанк 69 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания 2 1
Право.ру 5 1
TUI Group - туристическая компания 3 1
Эконика - Женская обувная сеть 15 1
Самолёт ГК 14 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
Уполномоченный по правам человека в РФ 2 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 25
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 15
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 10
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 5
ИТ-аутсорсинг 670 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 4
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 4
OpenStack 347 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 3
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ESM - Enterprise Service Management - Управление Корпоративными Услугами 18 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 264 2
МФУ - Многофункциональное устройство 585 2
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 40 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
Kubernetes 307 2
Microsoft Exchange 680 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 7
Google Android 10750 7
Microsoft Office 1926 6
Naumen Service Desk 103 6
Java - Язык программирования 1169 6
Apple iOS 5741 5
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 340 4
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 4
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 4
Microsoft SharePoint 2007 60 3
Microsoft Office 365 769 3
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 27 3
Облачные Решения - Okdesk 26 3
Terrasoft Creatio 44 3
Microsoft Azure 1171 3
Linux OS 4249 3
Microsoft SharePoint 2010 43 3
VK - Mail.ru Одноклассники 856 2
WhatsApp Messenger 654 2
SQL - Язык программирования 432 2
1С-Битрикс - Битрикс24 211 2
Microsoft SQL Server 790 2
Microsoft Windows 10 6622 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 2
Naumen ITSM365 9 2
Microsoft Dynamics 365 92 2
Аплана Преферентум - Preferentum - Платформа анализа неструктурированной информации 3 2
Lenovo ThinkAgile - гиперконвергентная инфраструктура 10 2
JavaScript - Язык программирования 627 2
Diasoft Sensor 5 2
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Intel x86 - Архитектура процессора 991 2
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 48 2
Рубин Дмитрий 39 6
Колесников Юрий 9 4
Залманов Андрей 29 2
Федоров Антон 8 2
Скворцов Феликс 6 2
Самойленко Максим 65 2
Левашов Александр 88 2
Садеков Марат 3 2
Лосев Сергей 43 2
Макаров Станислав 111 2
Уколова Мария 5 2
Ипполитов Николай 7 2
Крестьянова Татьяна 14 2
Родионов Дмитрий 20 2
Федулов Кирилл 31 2
Абуталимов Заур 3 2
Кочанов Дмитрий 17 2
Мельник Антон 5 2
Барашов Андрей 3 2
Антонов Андрей 16 2
Емельченков Сергей 83 2
Лукьянов Дмитрий 5 2
Борченко Павел 9 1
Сенаторов Виталий 6 1
Нечаев Иван 57 1
Руденко Владимир 4 1
Феоктистов Вадим 13 1
Блинов Михаил 73 1
Халматов Максим 45 1
Каштанов Дмитрий 27 1
Ивашов Андрей 3 1
Соколов Дмитрий 45 1
Соловьев Владимир 98 1
Шингарев Павел 8 1
Исанин Антон 28 1
Фридберг Николай 1 1
Чумаченко Константин 10 1
Пермяков Артем 6 1
Копаев Геннадий 16 1
Филатов Петр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 155
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 49
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 13
Казахстан - Республика 2622 12
Украина 3353 11
Россия - СФО - Новосибирск 1959 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 8
Беларусь - Белоруссия 2084 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 7
Россия - ПФО - Самара 1287 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 6
Россия - ПФО - Казань 1510 6
Европа 3736 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 5
Восточная Европа 1674 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 3
Россия - Пермь 738 3
Европа Западная 611 3
Россия - Тюмень 494 3
Россия - Волгоград 540 3
Россия - Челябинск 768 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 578 2
Россия - Курск 231 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 2
Россия - Якутск 246 1
Россия - Иркутская область 540 1
Россия - Кировск - Кировская область 303 1
Россия - Астрахань 240 1
Россия - Иркутск 464 1
Россия - Ставрополь 270 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1049 1
Россия - Магаданская область 228 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 24
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 5
Аутсорсинг 84 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Пиратство - Авторское право 205 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
IDC - International Data Corporation 2711 1
Gartner 2189 1
Frost & Sullivan 101 1
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
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Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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Oracle OpenWorld 36 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
ITMF - IT Management Forum 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758576, в очереди разбора - 662266.
Создано именных указателей - 46354.
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