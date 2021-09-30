Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Service Desk
Help Desk
Единая система учета обращений
Сервис деск
Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 371, упоминаний - 498
Service Desk упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|Рубин Дмитрий 39 6
|Колесников Юрий 9 4
|Залманов Андрей 29 2
|Федоров Антон 8 2
|Скворцов Феликс 6 2
|Самойленко Максим 65 2
|Левашов Александр 88 2
|Садеков Марат 3 2
|Лосев Сергей 43 2
|Макаров Станислав 111 2
|Уколова Мария 5 2
|Ипполитов Николай 7 2
|Крестьянова Татьяна 14 2
|Родионов Дмитрий 20 2
|Федулов Кирилл 31 2
|Абуталимов Заур 3 2
|Кочанов Дмитрий 17 2
|Мельник Антон 5 2
|Барашов Андрей 3 2
|Антонов Андрей 16 2
|Емельченков Сергей 83 2
|Лукьянов Дмитрий 5 2
|Борченко Павел 9 1
|Сенаторов Виталий 6 1
|Нечаев Иван 57 1
|Руденко Владимир 4 1
|Феоктистов Вадим 13 1
|Блинов Михаил 73 1
|Халматов Максим 45 1
|Каштанов Дмитрий 27 1
|Ивашов Андрей 3 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Соловьев Владимир 98 1
|Шингарев Павел 8 1
|Исанин Антон 28 1
|Фридберг Николай 1 1
|Чумаченко Константин 10 1
|Пермяков Артем 6 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Филатов Петр 2 1
|CNews Analytics 1988 9
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
|IDC - International Data Corporation 2711 1
|Gartner 2189 1
|Frost & Sullivan 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758576, в очереди разбора - 662266.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758576, в очереди разбора - 662266.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru