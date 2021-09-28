Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Чат-бот
Chat-bot
Виртуальный собеседник
Диалоговый робот
Разговорный искусственный интеллект
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Публикаций - 135, упоминаний - 186
Чат-бот упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сандлер Аркадий 21 5
|Скатин Алексей 33 3
|Соловьев Игорь 35 3
|Шебалкин Антон 4 3
|Зайцев Андрей 39 2
|Грузинов Юрий 3 2
|Бурмистрова Мария 3 2
|Кирюхин Дмитрий 73 1
|Каримов Ринат 28 1
|Каюмов Шамиль 34 1
|Греф Герман 205 1
|Волож Аркадий 181 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 1
|Путин Владимир 1824 1
|Попов Сергей 72 1
|Попов Анатолий 98 1
|Клепиков Алексей 77 1
|Калагин Илья 10 1
|Карпов Иван 41 1
|Воробьев Андрей 125 1
|Румянцев Антон 46 1
|Степченков Максим 36 1
|Сыкулев Андрей 57 1
|Чикунов Андрей 16 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Беляев Владислав 65 1
|Максимча Евгений 1 1
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
|Дырмовский Дмитрий 76 1
|Кошелькова Анна 1 1
|Свиридов Владимир 10 1
|Мискевич Евгений 29 1
|Гребенников Сергей 28 1
|Родионов Дмитрий 20 1
|Ашманов Станислав 8 1
|Ямщиков Владимир 32 1
|Neri Antonio - Нери Антонио 18 1
|Кривозубов Павел 26 1
|Маркелов Константин 19 1
|Шашкин Алексей 11 1
|The Verge - Издание 448 2
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 2
|Forbes - Форбс 441 1
|Wikipedia - Википедия 276 1
|NYT - The New York Times 507 1
|КиноПоиск - Портал о кино 118 1
|Тинькофф Журнал 4 1
|MIT Technology Review 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759920, в очереди разбора - 663610.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759920, в очереди разбора - 663610.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru