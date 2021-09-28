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28.09.2021 В «Яндекс ID» появился центр поддержки 1
22.09.2021 Новое приложение PayPal 1
13.09.2021 AutoFAQ внедрил искусственный интеллект в службу поддержки сотрудников салонов МТС по всей России 1
16.08.2021 «ПЕТОН» внедряет технологии искусственного интеллекта 1
12.08.2021 Клиенты Tele2 выбирают обслуживание в онлайн-каналах 1
22.07.2021 Чат-боты начинают объединяться в команды и разговаривать между собой 1
20.07.2021 «Сбклауд» запустила управление облаком через Telegram 1
30.06.2021 «Аскона» оптимизировала работу контакт-центра с помощью «Норбит» 1
28.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 4
15.06.2021 Google сделал бесплатным свой знаменитый корпоративный сервис Workspace 2
15.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 4
08.06.2021 В мобильном приложении «Почта банка» заработали push-уведомления в формате chat heads 3
04.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 4
25.05.2021 В Google Docs появится функция, которая должна была в нем быть всегда. Документы MS Office впервые будут отображаться корректно 1
19.05.2021 Финсектору предложили решение для быстрого конструирования цифровых помощников 4
07.05.2021 Россиян по юридическим вопросам будет бесплатно консультировать робот 1
28.04.2021 «Магнит» запустил чат-бота для поставщиков в Telegram 2
19.04.2021 В сервисе для видеовстреч «Телемост» появились чаты и новые возможности для презентаций 1
19.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
04.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
24.02.2021 «Яндекс.Почта 360» стала доступна в мобильных приложениях 1
18.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
11.02.2021 Представлено крупное обновление «Р7-Офис» 1
03.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
01.02.2021 Новые ИИ-возможности системы IBM TRIRIGA помогут организовать возвращение сотрудников в офис 1
23.12.2020 Анатолий Безрядин, ОТР: Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза 1
02.12.2020 Чат-боты обретают эмоциональный интеллект 1
27.10.2020 Как взыскать долги «на основе данных» 1
22.10.2020 Сервис «Сберавто» запустил чат-бота для оформления полиса ОСАГО 1
07.10.2020 «Тинькофф» запустил финансовый мессенджер в суперприложении 1
06.10.2020 Резидент «Сколково» запустил чаты для школьного общения 1
16.07.2020 Google радикально изменяет концепцию GMail. Видео 3
18.06.2020 «Ростелеком» представил пакет цифровых сервисов для рекламных кампаний и коммуникаций с клиентами 1
11.06.2020 ЦРТ создал для Tele2 интеллектуального чат-бота 2
11.06.2020 БФТ и БСС представили диалогового робота для госсектора 3
05.06.2020 Критические «баги» в Zoom позволяют взламывать ПК собеседника 1
28.05.2020 Как «Магнит» повысил эффективность командной работы внутри огромной компании 1
22.05.2020 Исследование Accenture: самоизоляция ускорит рост рынка чат-ботов 1
21.04.2020 B2B-торговля ускоряет цифровую трансформацию под влиянием пандемии и миллениалов 1
25.02.2020 «Айтеко» предложит клиентам RPA-решения Kryon 1

Публикаций - 135, упоминаний - 186

Чат-бот упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 14
Google LLC 7144 10
Telegram Group 702 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 9
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 6
Microsoft Corporation 11060 6
Facebook 3765 5
Samsung Electronics 5651 4
iTeco - Ай-Теко 715 3
Terrasoft - Террасофт 140 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 3
IBM 3537 3
Крок 1219 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 3
Alibaba Group 298 2
Genesys 144 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 2
ОТР 135 2
Huawei 2730 2
Naumen - Наумен 341 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
3733 2
Accenture - Аксенчер 531 2
Oracle Siebel 130 1
SAP SE 3211 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
ELMA 106 1
Accenture Technology 19 1
RetailCRM 21 1
I-Free Just AI 10 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 45 1
Такском - Taxcom 119 1
Cisco Talos 29 1
oneFactor 24 1
B2B-Center - Центр развития экономики 136 1
Ramax - Рамакс 62 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 15
Альфа-Банк 1123 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 4
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
Магнит - Сеть магазинов 269 3
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 2
ВТБ24 583 2
OTP Group - ОТП Банк 125 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Авто.ру - Auto.ru 67 2
АльфаСтрахование-Жизнь 7 2
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
Комус 25 1
Henkel - Хенкель Рус 23 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Интер РАО ПАО 158 1
Банк Россия 56 1
Русский стандарт Банк 302 1
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 1
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 1
Unilever - Юнилевер Русь 55 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
Сбербанк страхование 47 1
Aviasales - Jetradar 47 1
Сбербанк ЦРК - Центр корпоративных решений 17 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
Тинькофф ГК - TCS Group 51 1
Uber 257 1
Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети 2 1
Новосибирскэнергосбыт 4 1
СберАвто 18 1
Lexus 36 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 4 1
Genpact 4 1
Финсервис Банк 8 1
Бухгалтерфон Сервис 2 1
Уралсиб Банк 389 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
МособлЕИРЦ 7 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 7 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 7
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 4
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 4
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 3
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
GSMA RCS Universal Profile - RCS Chat - Rich Communication Services - Система передачи коротких сообщений и контактных данных между абонентами подвижной (сотовой) связи 15 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Advanced Communications 9 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 2
AMQP - Advanced Message Queuing Protocol - Открытый протокол для передачи сообщений между компонентами системы 8 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 112 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 1
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5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 29 1
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Google Android 10750 20
Apple iOS 5741 13
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 10
Rakuten Viber 429 9
WhatsApp Messenger 654 9
Microsoft Windows 10 6629 6
Apple macOS 922 5
Google Gmail 603 4
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 4
Google Talk - Google Chat 115 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 3
Яндекс.Маркет 439 3
Яндекс.Диалоги 13 3
Statista 81 3
Google Android Messages 11 3
Apple - App Store 2198 3
Linux OS 4253 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 2
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WeChat - Мессенджер 96 2
iTeco SmartSel 6 2
Naumen Erudite 12 2
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
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Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 2
Яндекс.Мессенджер - Ямб 7 2
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Microsoft Skype 1467 2
Microsoft Teams 214 2
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 178 2
Altaras Beesender 3 2
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Google+ Социальная сеть 195 2
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Скатин Алексей 33 3
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