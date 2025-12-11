«2ГИС» объявил о запуске ИИ-помощника: сейчас он уже отвечает на вопросы пользователей о местах

«2ГИС» продолжает делать поиск и выбор мест удобнее — в карточках всех организаций и локаций появился ИИ-помощник, который может ответить на любой вопрос пользователя о конкретном месте. Об этом CNews сообщили представители «2ГИС».

В сентябре «2ГИС» первым среди картографических сервисов запустил ИИ-поиск мест по настроению, атмосфере и фото, а также запустил «Советы» — рекомендации заведений, основанные на интересах, истории посещений и предпочтениях друзей. Теперь в геосервисе появился ИИ-помощник в карточках компаний — он позволяет быстро узнать важные детали об организациях, например, есть ли в кафе завтраки целый день, где найти гардероб или какие аттракционы подойдут детям семи лет в парке. Это быстро, удобно — не нужно тратить время на поиск информации в соцсетях, на сайтах компаний или читать сотни отзывов пользователей.

Чтобы задать вопрос ИИ-помощнику, достаточно зайти в раздел «Вопросы» в карточке любой компании или места — от ресторана и театра до парка и достопримечательности. Можно посмотреть ответы на популярные вопросы или задать свой — и получить ответ за секунды. Его быстро соберет нейросеть, которая обучена анализу на основе справочных данных о компаниях в «2ГИС», отзывах и фото, а также информации из внешних источников (например, сайтов или соцсетей).

«Когда вы планируете поездку, визит в клинику или встречу с друзьями, важно заранее понимать, что вас ждёт: подходит ли место именно вам, есть ли парковка и можно ли туда с животными. Раньше такие детали приходилось искать вручную — на сайтах, в соцсетях или просматривать сотни отзывов. Теперь достаточно задать вопрос прямо в карточке организации — и ИИ-помощник в «2ГИС» быстро даст нужный ответ, — сказал руководитель продуктов «Поиск» и «Сценарии выбора» в «2ГИС» Роман Рыбкин. — ИИ-помощник превращает «2ГИС» в более персонализированный геосервис, в котором технологии искусственного интеллекта делают города понятнее и ближе для каждого, помогают комфортно и быстро ориентироваться. Мы добавляем искусственный интеллект туда, где он упрощает решение повседневных задач пользователей».

Что можно спросить у ИИ-помощника в карточках компаний

Задать вопросы и получить ответы можно во всех рубриках и для любых компаний. Например, в ресторане: «Какие блюда местной кухни есть в меню?» или «Есть ли авторские блюда?»; в театре: «Можно ли пройти после начала спектакля?», «Сколько длится спектакль?», «Где находится гардероб и как быстро в него попасть?»; в парке: «Вход бесплатный или нужен билет?», «Какие часы работы у павильонов?»; в госучреждении: «Какие документы нужны для оформления в ГИБДД?»; в отеле: «Во сколько заезд и можно ли раньше?»; в клинике: «Делают ли тут протезирование?»

В дальнейшем «2ГИС» будет расширять спектр возможностей ИИ-помощника, чтобы он стал полезным спутником в повседневных делах. В перспективе пользователи смогут не только получать ответы на вопросы о месте, но и, например, за считаные секунды записываться в автосервис или салоны красоты, искать вакансии и уточнять стоимость недвижимости — без необходимости переходить на сторонние сайты или приложения, прямо внутри привычного интерфейса «2ГИС». Все это заметно упростит поиск, сэкономит время и силы и сделает жизнь в городе удобнее.