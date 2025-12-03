Агрегатор новостроек Redcat запустил первого ИИ-ассистента для брокеров

Платформа по подбору недвижимости Redcat, которая входит в структуру ГК ФСК, представила ИИ-ассистента для агентов по недвижимости. Новый сервис превращает живой запрос в готовую подборку новостроек с аргументами для презентации, акцентом на выгоде клиента и заработке брокера.

ИИ-ассистент понимает естественные формулировки: «двушка до 25 млн на севере Москвы», «для молодой семьи рядом с парком», «инвестиция с высокой ликвидностью». Цифровой ассистент Redcat собирает актуальные подборки, учитывает категории (у воды, у метро, рядом со школой/детсадом), отмечает ключевые удобства ЖК (фитнес, паркинг, закрытый двор, панорамное остекление, «умный дом»). В основе сервиса — база из 237823 объектов и 1320 жилых комплексов.

По каждому ЖК в системе доступна краткая выжимка: инфраструктура района, ключевые преимущества, сроки ввода и особенности проекта. Встроенная аналитика ежедневно считает динамику цен и выделяет лоты, которые подешевели или подорожали, помогая брокеру быстро реагировать на изменения рынка и усиливать аргументацию перед клиентом.

Интеллектуальный ассистент Redcat предоставляет пользователям доступ к актуальной информации о регламенте и тарифах, а также помогает ориентироваться в условиях акций и специальных предложений. В процессе взаимодействия ассистент оперативно предоставляет справочные данные по использованию платформы новостроек Redcat.

Сервис доступен всем агентам после регистрации на платформе Redcat.ai.

«Наша задача — сделать так, чтобы агент тратил меньше времени на ручной поиск и таблицы и больше - на работу с клиентом. Новый ИИ-ассистент помогает за минуты собрать качественную подборку. Мы не только упрощаем аналитику и подбор, но и ускоряем выплаты вознаграждений. В планах на следующий год - запустить подбор объектов с максимальной комиссией для брокера, ускоренную фиксацию клиента на объект, витрину акций и скидок, а также умный подбор ипотечных продуктов», — сказал основатель Redcat Илья Новицкий.