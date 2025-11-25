«Аэрофлот» запустил продажу дополнительных услуг через чат-бота

«Аэрофлот» запустил продажу дополнительных услуг через чат-бота. Теперь пассажиры авиакомпании могут оформить и оплатить через виртуального помощника: место багажа весом до 23 кг или до 32 кг; перевозку животного в багажном отсеке; перевозку животного в салоне.

Чат-бот на основе генеративного искусственного интеллекта работает на сайте «Аэрофлота» с октября 2024 г. Виртуальный помощник также доступен в мобильном приложении (Android) и PWA-приложении (iOS).

Бот моментально реагирует на сообщение пассажира и оказывает поддержку по разным запросам. В чат-боте можно самостоятельно и быстро: бесплатно переоформить билет в случае переноса или отмены рейса; бесплатно переоформить билет по программе «Шаттл»; подобрать удобный рейс; уточнить расписание или статус рейса; узнать ответы на частые вопросы об услугах.

Пилотная версия чат-бота постоянно дорабатывается, а функционал расширяется.

По статистике авиакомпании, в среднем к виртуальному помощнику обращается 170 тыс. уникальных пользователей в месяц. За первый год работы чат-бот обработал 2,7 млн обращений.