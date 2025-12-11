«Алиса» в мессенджерах перешла на семейство генеративных моделей Alice AI

«Алиса» в мессенджерах Telegram и Mах теперь работает на базе самого мощного семейства генеративных моделей «Яндекса» — Alice AI. Чат-бот «Алисы AI» дает более точные и полные ответы, снабжая их ссылками на иллюстрации. Пользователь может прямо в мессенджере решить свою задачу и переслать ответ нейросети кому-то из контактов или в группу. Отправить запрос чат-боту можно письменно или в голосом сообщении. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чат-бот стал лучше разбираться в литературе, русском языке, математике и истории — например, объяснять причины исторических событий. Ответы по другим темам тоже стали глубже и точнее. Нейросеть теперь опирается не только на знания языковой модели (Alice AI LLM), а использует многоступенчатый поиск в интернете. При этом нейросеть может комбинировать в ответе разные типы контента — в частности, добавлять ссылки на иллюстрации.

Алиса AI лучше понимает, какую картинку хочет получить пользователь. Для этого разработчики обновили обучающую базу модели для генерации изображений (Alice AI Art). Кроме того, нейросеть теперь переформулирует запрос в более понятное модели описание. В итоге пользователи Telegram и Mах будут получать картинку, которая больше соответствует их ожиданиям.

Благодаря мультимодальной модели (Alice AI VLM), чат-бот сможет разобрать любую схему или чертеж — например, в инструкции к автомобилю. «Алиса» умеет также распознавать тексты на русском и английском, в том числе рукописные, а совсем скоро научится редактировать изображения.