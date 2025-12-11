Разделы

ПО Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

«Алиса» в мессенджерах перешла на семейство генеративных моделей Alice AI

«Алиса» в мессенджерах Telegram и Mах теперь работает на базе самого мощного семейства генеративных моделей «Яндекса» — Alice AI. Чат-бот «Алисы AI» дает более точные и полные ответы, снабжая их ссылками на иллюстрации. Пользователь может прямо в мессенджере решить свою задачу и переслать ответ нейросети кому-то из контактов или в группу. Отправить запрос чат-боту можно письменно или в голосом сообщении. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чат-бот стал лучше разбираться в литературе, русском языке, математике и истории — например, объяснять причины исторических событий. Ответы по другим темам тоже стали глубже и точнее. Нейросеть теперь опирается не только на знания языковой модели (Alice AI LLM), а использует многоступенчатый поиск в интернете. При этом нейросеть может комбинировать в ответе разные типы контента — в частности, добавлять ссылки на иллюстрации.

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать
цифровизация

Алиса AI лучше понимает, какую картинку хочет получить пользователь. Для этого разработчики обновили обучающую базу модели для генерации изображений (Alice AI Art). Кроме того, нейросеть теперь переформулирует запрос в более понятное модели описание. В итоге пользователи Telegram и Mах будут получать картинку, которая больше соответствует их ожиданиям.

Благодаря мультимодальной модели (Alice AI VLM), чат-бот сможет разобрать любую схему или чертеж — например, в инструкции к автомобилю. «Алиса» умеет также распознавать тексты на русском и английском, в том числе рукописные, а совсем скоро научится редактировать изображения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вышло исследование популярных «сетевых песочниц»

В Европе арестовали акции Google по требованию российской компании

Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек

Хакеры массово минируют код на самом популярном языке программирования

С какими барьерами сталкивается цифровизация госсектора в России

Россиян достали высокие тарифы на связь. Началась массовая смена сотовых операторов – уходят со своим номером

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще