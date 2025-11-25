Разделы

«Свеза» внедрила ИИ-бота для ускорения и оптимизации подбора сотрудников

Лесопромышленная группа «Свеза» внедрила собственного рекрут-бота на базе технологий искусственного интеллекта. Инструмент уже используется HR-специалистами компании и позволил значительно сократить время на создание вакансий, сделав объявления более точными и понятными для кандидатов. Об этом CNews сообщили представители группы «Свеза».

Разработка создана и откалибрована внутри компании. HR-команда адаптировала модель под корпоративный язык, специфику производственных ролей и ожидания разных категорий кандидатов. Подготовка одного описания теперь занимает секунды вместо примерно 20 минут.

ИИ-бот подбирает корректные формулировки и структуру на основе данных, заданных HR-специалистами, учитывая особенности рабочих, офисных сотрудников, молодежи и внутренних кандидатов. Благодаря единому подходу объявления стали понятнее и информативнее. Это повысило качество откликов и упростило работу с входящим потоком резюме.

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс
цифровизация

«Мы стремимся ускорять процессы там, где это действительно дает эффект. Новый инструмент позволяет быстро готовить понятные и точные описания вакансий, а рекрутеры получают больше времени для ключевой части работы — оценки кандидатов и проведения интервью», — отметила Ольга Реботунова, менеджер по программам стажировок и бренду работодателя группы «Свеза».

«Свеза» планирует расширять функциональность бота и распространять технологию на другие активы группы. Это позволит унифицировать процессы и сократить время подбора на разных площадках компании.

