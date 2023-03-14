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Индексная книга CNews*
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Омниканальность Omni channel омниканальные коммуникации многоканальная коммуникации

Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации



 


14.03.2023 SberDevices и edna предложат крупным заказчикам решение для омниканальных коммуникаций с клиентами
30.03.2022 Омниканальность и Digital IQ — инструменты для роста продаж E-commerce
14.01.2022 Teleperformance Russia Group развернула омниканальный контакт-центр на базе технологий Avaya
26.04.2021 Orange Business Services развернула для «Икеа» омниканальный контакт-центр на сотни рабочих мест
08.02.2021 Оптиканальность: почему мультиканальность и омниканальность могут остаться в прошлом
22.12.2020 «Триколор» и Orange развернули омниканальный контакт-центр на базе решения Engage Genesys
21.12.2020 CraftTalk и BSS начинают сотрудничество в области омниканальных платформ
16.11.2020 «Триколор» и Orange Business Services развернули омниканальный контакт-центр на сотни рабочих мест
11.11.2020 Softline и Crafttalk стали партнерами в области омниканальных решений для контакт-центров
26.10.2020 Fastzila нанимает на массовые вакансии с помощью омниканальных технологий ИИ
26.10.2020 Fastzila нанимает на массовые вакансии с помощью омниканальных технологий ИИ
13.11.2019 «Почта России» утроила выручку через цифровые каналы
12.02.2019 Омниканальное обслуживание позволяет удерживать 90% клиентов
15.11.2018 «ЭР-Телеком»: как рационально подойти к обслуживанию клиентов в цифровых каналах
23.10.2017 «Октелл» внедрила омниканальность в «Таттелекоме»
20.03.2017 На рынке контакт-центров время перемен
20.03.2017 Что такое омниканальный контакт-центр
17.01.2017 Доступная омниканальность: может ли СМБ позволить себе полноценный контакт-центр?
10.10.2016 «Мэлон Фэшн Груп» реализовала стратегию омниканальности совместно с «Корус Консалтингом»
25.07.2016 Реальные преимущества омниканальной платформы для бизнеса
20.07.2016 «Транстелеком» предоставил цифровые каналы связи ВТБ24 в Челябинской и Курганской областях
06.07.2016 Платформа для омниканальных коммуникаций LiveTex интегрирована с Facebook
28.12.2015 Омниканальный банкинг и переход в цифровую эпоху: взгляд Terrasoft
15.12.2015 BSS намерена изменить рынок банковских ИТ
09.11.2015 Чат и мессенджер – первые шаги к омниканальности
22.10.2015 ТТК предоставил цифровые каналы связи отделениям ВТБ24 в Челябинской и Курганской областях
31.07.2015 ТТК предоставила цифровые каналы связи филиалу ВТБ24 в Екатеринбурге
30.06.2015 Омниканальность станет стимулом для роста рынка консалтинга в сфере контакт-центров
07.04.2015 Омниканальность – технология вчерашнего дня
18.02.2015 Омниканальность – главный тренд развития ДБО
14.02.2014 Компания Fujitsu делает шаг к развитию концепции omni-channel
14.11.2013 «Акадо Телеком» построит цифровые каналы связи для ФСО
05.02.2013 ТТК предоставил цифровые каналы связи ГУФСИН по Красноярскому краю
24.01.2012 «Акадо Телеком» предоставит цифровые каналы связи для УФСИН России по городу Москве
20.12.2011 МВД России требуются в аренду цифровые каналы связи
14.01.2011 «Сибирьтелеком» предоставит цифровые каналы связи Красноярской таможне
27.10.2010 Guangzhou Hedong Electronic Co. анонсировала многоканальные релейные модули
05.03.2005 "Ростелеком" предоставит цифровые каналы таможне

Публикаций - 788, упоминаний - 951

Омниканальность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10163 67
SAP SE 4922 50
Microsoft Corporation 23613 44
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6324 43
Telegram Group 1112 38
Oracle Corporation 6344 38
7090 37
1С-ИжТиСи 6404 34
Google LLC 11025 34
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1932 32
Genesys 201 31
Naumen - Наумен 526 29
Meta Platforms - Facebook 4348 29
Yandex - Яндекс 5794 27
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2753 26
CraftTalk - Крафт-Толк 38 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8107 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9623 23
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1006 22
IBM - International Business Machines Corp 9219 22
Крок - Croc 1716 20
BSS - Банк Софт Системс - БСС 543 20
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2535 20
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1834 19
VK - Mail.ru Group 3218 18
Корус Консалтинг ГК 1080 18
Сбер - Цифровая Платформа 1 18
Cisco Systems 4896 17
Amazon Inc - Amazon.com 2819 17
Diasoft - Диасофт 611 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7051 17
Samsung Electronics 9776 16
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1095 16
LiveTex - ЛайвТекс 32 15
Terrasoft - Террасофт 195 15
Apple Inc 11280 14
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 319 13
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 241 13
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 599 13
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 396 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5922 65
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2435 55
Альфа-Банк 1608 36
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 851 34
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6243 28
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1867 26
Почта России ПАО 2018 20
ГПБ - Газпромбанк 948 20
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 906 19
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1208 18
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 287 17
РЖД - Российские железные дороги 1644 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 575 15
Россети Ленэнерго 2365 15
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 15
ПСБ - Промсвязьбанк 741 14
Магнит - Тандер - сеть магазинов 670 14
X5 Group 833 14
Societe Generale - Росбанк АКБ 511 12
МКБ - Московский кредитный банк 431 12
Почта Банк 369 12
ВТБ - ВТБ24 660 12
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 357 11
ВсеИнструменты.ру 229 11
Газпром нефть 507 11
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 248 10
Ингосстрах СПАО 343 10
Связной ГК 1342 9
Спортмастер - Sportmaster 150 9
Лента - Утконос 158 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 920 9
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 9
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 9
Лента - Сеть розничной торговли 1730 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 398 8
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 187 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1775 8
Синара Банк - СКБ-банк 131 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1023 7
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18244 73
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9289 43
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2434 31
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3759 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2456 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10482 20
Президент Российской Федерации 3759 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3079 13
Федеральное казначейство России 1565 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2449 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3018 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2734 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1607 10
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 349 9
Правительство Москвы 2015 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1424 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1681 9
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1081 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1575 8
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 707 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2942 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4617 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1057 6
ФТС РФ - Региональные таможенные управления 242 6
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1185 5
Судебная власть - Judicial power 2118 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1210 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1890 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 549 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1255 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2373 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 354 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 208 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2037 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2846 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 529 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 205 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6104 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1800 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 560 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 2
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 14 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 2
АРБ - Ассоциация российских банков 207 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2585 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 214 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 255 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1367 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 191 1
СТК - Союз поддержки и развития технологических компаний 2 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 1
NRF - National Retail Federation - Национальной федерации розничной торговли 12 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 192 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 26 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 67 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 66 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 93 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 244 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39709 424
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54090 356
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79758 326
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26269 245
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5587 204
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3413 194
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17522 187
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8385 176
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8344 171
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13354 168
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22449 151
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3808 150
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2339 143
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17774 130
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9055 130
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 4753 129
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5551 126
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3586 123
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8090 122
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10115 121
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12313 120
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17454 115
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5200 112
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11054 106
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11736 105
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13637 99
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7519 92
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10166 85
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3809 83
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11501 83
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7607 79
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени 1493 79
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10319 78
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4152 77
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15139 73
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26135 72
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3974 72
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3471 71
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2916 70
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21594 70
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6619 41
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4186 37
Google Android 12692 32
Apple iOS 6892 27
WhatsApp Messenger 876 26
Rakuten Viber 539 25
Apple iPhone 6 6218 24
Omni - криптовалюта 80 22
Microsoft Windows 2000 12729 21
Mango Cloud Systems - Mango Office 177 19
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen Phone - Naumen Skorozvon 132 17
SAP C/4HANA - SAP Hybris 87 15
Linux OS 8356 15
ВГТРК Смотрим 524 14
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1076 14
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 192 14
VK - Mail.ru Одноклассники 1493 13
Microsoft Office 3469 12
Google Play - Google Store - Android Market 2971 12
Microsoft Dynamics 1171 11
Terrasoft Creatio - bpm’online 97 11
Microsoft Windows 14544 10
Apple - App Store 2630 10
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1983 10
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 217 10
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 403 10
BSS CORREQTS Corporate 47 9
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 97 9
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 422 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 906 9
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 9
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 742 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4818 9
Apache Hadoop 380 8
Google YouTube - Видеохостинг 2455 8
Oracle Java - язык программирования 2786 8
Сбер - Cloud - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 107 7
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 28 7
Microsoft Teams - MS Teams 388 7
Microsoft Azure 1325 7
Петухов Денис 19 12
Бакутеев Владимир 18 10
Путин Владимир 2762 8
Попов Сергей 111 7
Глазков Александр 75 7
Щиров Илья 45 7
Копысов Виталий 41 6
Шадаев Максут 655 6
Прохоров Фёдор 82 6
Кирьянова Александра 75 6
Гольцов Александр 69 6
Масарская Наталия 36 6
Зайцев Андрей 44 6
Дырмовский Дмитрий 98 6
Морозов Вячеслав 17 6
Кабаков Ярослав 45 6
Кузякин Дмитрий 23 6
Сентябрев Евгений 12 6
Линник Иван 55 5
Илюхин Олег 17 5
Лагунов Андрей 31 5
Майоров Дмитрий 10 5
Чаркин Евгений 241 5
Рудычева Наталья 91 5
Сафронов Юрий 67 5
Благирев Вячеслав 12 5
Кириченко Игорь 45 5
Пронин Алексей 9 5
Хомков Игорь 45 4
Арлазаров Владимир 165 4
Никифоров Николай 1172 4
Смирнова Ольга 10 4
Гришин Дмитрий 190 4
Jansen Florian - Янсен Флориан 25 4
Захир Максим 22 4
Кравченко Георгий 12 4
Сотин Денис 147 4
Кулик Вадим 145 4
Клепиков Алексей 93 4
Ефремов Александр 17 4
Россия - РФ - Российская федерация 124364 555
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39700 171
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50385 76
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13248 67
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15264 62
Европа 21391 53
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15235 42
Казахстан - Республика 4888 33
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6357 30
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17194 28
Германия - Федеративная Республика 12127 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13011 23
Россия - УФО - Екатеринбург 3356 18
Япония 13001 18
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2532 17
Украина 7311 17
Беларусь - Белоруссия 4362 17
Ближний Восток 2667 15
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2632 14
Россия - СФО - Новосибирск 3751 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2394 14
Азия - Азиатский регион 5066 13
Африка - Африканский регион 3288 12
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2346 12
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1443 12
Европа Восточная 3004 11
Россия - СФО - Омская область - Омск 1011 11
Южная Корея - Республика 6308 11
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2877 10
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1151 10
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1353 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1832 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2392 9
Армения - Республика 1491 9
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 983 9
Канада 4718 9
Америка Латинская 1698 9
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1298 9
Финляндия - Финляндская Республика 3483 8
Франция - Французская Республика 7103 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42499 320
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20818 243
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42317 164
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10616 110
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10919 89
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24458 84
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9375 81
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14255 73
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4678 68
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3260 67
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5463 64
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15275 61
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6941 56
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2709 55
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4240 53
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8934 52
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6170 52
Кредитование - Сrediting - Заём 5914 51
Страхование - Страховое дело - Insurance 5215 49
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4226 49
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4981 48
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5046 45
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8368 40
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4311 37
Internet Economy - Интернет-экономика 5489 36
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3962 36
Физическое лицо - Физлицо 3159 35
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3199 34
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2498 33
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1142 33
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4735 28
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2198 28
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5284 27
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2609 27
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 575 6
Bloomberg 1121 5
Коммерсантъ - Издательский дом 1276 5
Thomson Reuters - Рейтер 5782 3
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Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 3
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 130 3
Forbes - Форбс 641 2
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 102 2
Муз-ТВ - телеканал 39 2
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 61 2
Рен ТВ - телеканал 63 2
Стрим-ТВ - телекомпания 157 2
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LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 6 1
Columbia University - Колумбийский университет 151 1
Softline Education - Академия АйТи 62 1
Terrasoft Creatio Academy - CRM-Академия 1 1
University of Miami - Университет Майами 24 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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