Индексная книга CNews*
Омниканальность Omni channel омниканальные коммуникации многоканальная коммуникации
Публикаций - 788, упоминаний - 951
Омниканальность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Петухов Денис 19 12
|Бакутеев Владимир 18 10
|Путин Владимир 2762 8
|Попов Сергей 111 7
|Глазков Александр 75 7
|Щиров Илья 45 7
|Копысов Виталий 41 6
|Шадаев Максут 655 6
|Прохоров Фёдор 82 6
|Кирьянова Александра 75 6
|Гольцов Александр 69 6
|Масарская Наталия 36 6
|Зайцев Андрей 44 6
|Дырмовский Дмитрий 98 6
|Морозов Вячеслав 17 6
|Кабаков Ярослав 45 6
|Кузякин Дмитрий 23 6
|Сентябрев Евгений 12 6
|Линник Иван 55 5
|Илюхин Олег 17 5
|Лагунов Андрей 31 5
|Майоров Дмитрий 10 5
|Чаркин Евгений 241 5
|Рудычева Наталья 91 5
|Сафронов Юрий 67 5
|Благирев Вячеслав 12 5
|Кириченко Игорь 45 5
|Пронин Алексей 9 5
|Хомков Игорь 45 4
|Арлазаров Владимир 165 4
|Никифоров Николай 1172 4
|Смирнова Ольга 10 4
|Гришин Дмитрий 190 4
|Jansen Florian - Янсен Флориан 25 4
|Захир Максим 22 4
|Кравченко Георгий 12 4
|Сотин Денис 147 4
|Кулик Вадим 145 4
|Клепиков Алексей 93 4
|Ефремов Александр 17 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226234, в очереди разбора - 871570.
Создано именных указателей - 114296.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226234, в очереди разбора - 871570.
Создано именных указателей - 114296.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.