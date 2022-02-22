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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минцифры РФ ЕРРП Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных Реестр российского ПО
Публикаций - 2155, упоминаний - 3924
Минцифры РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рустамов Рустам 200 166
|Путин Владимир 2533 83
|Никифоров Николай 1160 56
|Исанин Антон 9166 52
|Смирнов Алексей 163 44
|Мишустин Михаил 370 36
|Массух Илья 202 30
|Медведев Дмитрий 1602 26
|Носков Константин 220 25
|Рубанов Владимир 66 23
|Комиссаров Дмитрий 189 23
|Панченко Иван 48 19
|Шадаев Максут 456 19
|Соколов Алексей 129 19
|Чернышенко Дмитрий 313 19
|Эйгес Павел 70 17
|Касперская Наталья 248 16
|Белокрылов Александр 24 16
|Абакумов Евгений 110 15
|Силуанов Антон 56 14
|Паршин Максим 198 14
|Василенко Евгения 19 14
|Мылицын Роман 85 13
|Арлазаров Владимир 136 12
|Березкин Григорий 31 12
|Новодворский Алексей 104 12
|Бокова Людмила 80 11
|Кисляков Евгений 91 11
|Сизоненко Григорий 28 11
|Василенко Александр 75 10
|Осеевский Михаил 264 10
|Гребенщиков Дмитрий 24 10
|Одинцов Дмитрий 87 10
|Лашин Ренат 31 9
|Матвеева Татьяна 83 9
|Аз-Зари Хусейн 23 8
|Макаров Валентин 172 8
|Калина Роман 61 8
|Осипова Александра 17 8
|Орлов Станислав 12 8
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180451, в очереди разбора - 975342.
Создано именных указателей - 74149.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180451, в очереди разбора - 975342.
Создано именных указателей - 74149.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru