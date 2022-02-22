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Минцифры РФ ЕРРП Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных Реестр российского ПО



22.02.2022 Продукты Visionlabs включены в реестр отечественного ПО
10.02.2022 Программный комплекс «РУСТЭК.VDI» внесен в Единый реестр отечественного ПО
07.02.2022 Программное решение для банкоматов M3 ATMvideo «ЛАН АТМсервис» внесено в Единый реестр отечественного ПО
31.01.2022 FineReader и другие знаменитые продукты Abbyy перестали быть российским ПО
31.01.2022 Решение StormWall Sensor Appliance включено в реестр российского ПО
31.01.2022 Mailion от «Мой офис» включен в реестр отечественного ПО
17.01.2022 Softline внесла продукт iTMan Discovery в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных
14.01.2022 «Руссофт»: разработка ПО в регионах растет быстрее, чем в двух столицах
12.01.2022 Решение «Иннодата» для симуляции бизнес-процессов включено в реестр российского ПО
11.01.2022 Решение «N3.Строительный надзор» включено в Реестр российского ПО
28.12.2021 ALMI Project Server включен в реестр отечественного ПО
24.12.2021 Кировская областная противопожарно-спасательная служба перешла на отечественное ПО от группы компаний АЛМИ
23.12.2021 В Едином реестре российского ПО зарегистрирована первая Kubernetes-платформа — Deckhouse
21.12.2021 Решение BI.ZONE Mobile Security внесено в реестр российского ПО
13.12.2021 Модуль глубокой сессионной аналитики платформы BI.ZONE Fraud Prevention внесён в реестр российского ПО
02.12.2021 КТС Svetets CSS включена в реестр отечественного ПО
23.11.2021 Платформа vStack вошла в реестр российского программного обеспечения
19.11.2021 Цифровая платформа ЦОПП компании «Норбит» вошла в реестр отечественного ПО
12.11.2021 «N3.Платформа профессионального самоопределения граждан» включена в Реестр российского ПО
09.11.2021 Платформа PASS24.online вошла в реестр отечественного ПО
02.11.2021 Чистка реестра российского ПО станет ежегодной. Власти рассказали, за что будут удалять софт из реестра
25.10.2021 Платформа кадрового электронного документооборота HRlink включена в реестр отечественного ПО
20.10.2021 Систему диагностики и предиктивной аналитики техсостояния оборудования от компании Factory5 внесли в реестр российского ПО
22.09.2021 Цифровая платформа «Принудительное исполнение» вошла в Реестр отечественного ПО
20.09.2021 МИД приобретает российские СУБД вместо ПО Microsoft
14.09.2021 Из реестра российского ПО исключат до 30% продуктов по наводке участников рынка
01.09.2021 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний
01.09.2021 Минцифры проведет тотальную ревизию софта из Реестра российского ПО
30.08.2021 Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО
27.08.2021 В Реестр российского ПО пустят продукты компаний с головными офисами за рубежом
18.08.2021 Дочь и коллеги покойного создателя знаменитого российского ПО начали войну за его наследие
04.08.2021 Омниканальную платформу ВТБ внесли в реестр отечественного ПО
26.07.2021 Продукт Datana Mash для металлургов включен в реестре российского ПО
23.07.2021 Онлайн-бухгалтерия от «СберРешений» включена в единый реестр российского ПО
22.07.2021 Процедура включения продуктов в реестр российского ПО станет вдвое быстрее
06.07.2021 Платформа для анализа событий Alertix включена в единый реестр российского ПО
17.06.2021 В реестр российского ПО включена платформа BI.ZONE Compliance Platform
31.05.2021 Микроконтроллерное ПО Delta BMC включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных
23.04.2021 Сервисы Bi.zone внесены в реестр российского ПО
15.04.2021 Образовательная платформа «Сферум» включена в реестр отечественного ПО

Публикаций - 2155, упоминаний - 3924

Минцифры РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ред Софт - Red Soft 295 206
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8415 131
Microsoft Corporation 22446 127
Программный продукт ГК 3927 109
Oracle Corporation 6009 101
РусБИТех - ГК Astra Linux 564 99
Ростех - Ростехнологии 2514 78
Базальт СПО - BaseALT 249 74
1С-Битрикс - Bitrix 436 71
5959 71
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3872 68
1С-ИжТиСи 5352 65
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 218 61
SAP SE 4567 56
Intel Corporation 11233 54
Новые облачные технологии (НОТ) 272 53
Huawei 3206 51
Yandex - Яндекс 4977 50
VK - Mail.ru Group 3040 48
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 227 47
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8745 46
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1569 45
Крок - Croc 1612 44
Apple Inc 10655 41
IBM - International Business Machines Corp 8920 39
ALMI partner - АЛМИ партнер 53 39
Softline - Софтлайн 1862 37
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1283 35
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 281 34
Cisco Systems 4713 31
Google LLC 10256 30
Росплатформа - Р-Платформа 64 28
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6450 28
Red Hat 1183 27
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 322 27
Айтеко - iTeco 911 27
ЭОС - Электронные офисные системы 1246 27
Барс груп 493 27
Raidix - Рэйдикс 145 25
Diasoft - Диасофт 531 24
РЖД - Российские железные дороги 1451 57
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5168 53
Почта России ПАО 1851 51
Газпром ПАО 991 35
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2097 32
Аэрофлот 644 25
РусГидро ПАО 204 18
Роснефть НК 432 17
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 100 14
Транснефть 228 14
Альфа-Банк 1464 13
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 263 12
АТАК - сеть магазинов 2758 12
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 309 11
Фонд информационной демократии 28 11
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 11
Ростех - Вертолеты России 142 11
Газпром нефть 421 10
Вотрон 17 9
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1680 8
РВК - Российская венчурная компания 529 8
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 362 8
X5 Group 702 8
Почта Банк 319 8
ПСБ - Промсвязьбанк 670 8
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 250 7
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 91 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1018 7
Восточный Банк 227 7
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 18 6
ЦИАН - CIAN 60 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 266 6
АльфаСтрахование СГ 239 6
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 88 6
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 24 6
Совкомбанк ПАО 170 5
Societe Generale - Росбанк 437 5
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 75 5
НРД - Национальный расчетный депозитарий 112 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7950 878
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2365 413
Правительство РФ 8019 285
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 12390 196
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2458 146
Президент Российской Федерации 3614 139
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2151 81
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1333 77
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2703 67
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 75 62
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1891 57
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1313 50
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2064 49
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1464 49
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1442 45
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2500 41
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2329 37
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2206 35
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2135 35
Федеральное казначейство России 1299 34
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 291 34
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3237 29
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 180 23
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1067 22
Счётная палата РФ 619 22
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2037 21
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 882 21
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 643 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1228 19
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 549 18
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 576 18
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 817 17
Администрация Президента РФ 898 15
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 361 15
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 739 15
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 993 14
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 270 13
МИД РФ - Министерство иностранных дел 344 13
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 180 13
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 73 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 293 93
Руссофт - Russoft 374 25
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 213 11
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 9
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 173 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2296 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 68 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 245 5
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 38 4
ЛДПР 98 4
SoGo - Open Source Groupware 8 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 31 2
Linux Foundation 167 2
Единая Россия - Политическая партия 246 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 212 2
АФТ - Ассоциация Финтех 250 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 21 1
АЮР - Ассоциация юристов России 18 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 7 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
Russian Open Source Foundation 3 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
Гуманитарный фонд поддержки социальных инициатив и проектов 1 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 1
Талант и успех - Общественный фонд 13 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 32 1
WS-Federation - Web Services Federation 4 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 202 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 207 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 28246 690
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6765 661
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5406 40
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 2824 38
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1842 38
Мобильное приложение - Mobile app 4760 35
Big Data - Большие данные 3461 35
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 3517 33
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Linux OS 7642 351
Ред ОС 305 213
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 255 116
Google Android 11926 115
Microsoft Windows 10 11504 111
Apple iOS 6390 108
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 412 98
Новые облачные технологии - МойОфис 372 76
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 621 76
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 246 71
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2657 66
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 495 58
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1562 55
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 365 46
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 220 41
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1050 41
Microsoft SQL Server 1414 39
Microsoft Office 3232 38
Apple macOS 1438 38
Intel x86 - архитектура процессора 1375 34
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 809 33
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 35 32
Red Hat RPM - Package Manager 87 31
Oracle Java - язык программирования 2544 30
Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 50 29
Microsoft Windows 2059 28
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 121 27
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 238 25
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 174 25
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 204 25
ALMI AlterOS 31 24
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 80 22
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 63 22
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 72 22
НКТ - Р7-Офис 121 22
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 133 22
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 781 21
Microsoft Exchange 1209 20
InfoTeCS - ViPNet Client 67 19
ЭОС Дело СЭД 3740 19
Рустамов Рустам 200 166
Путин Владимир 2533 83
Никифоров Николай 1160 56
Исанин Антон 9166 52
Смирнов Алексей 163 44
Мишустин Михаил 370 36
Массух Илья 202 30
Медведев Дмитрий 1602 26
Носков Константин 220 25
Рубанов Владимир 66 23
Комиссаров Дмитрий 189 23
Панченко Иван 48 19
Шадаев Максут 456 19
Соколов Алексей 129 19
Чернышенко Дмитрий 313 19
Эйгес Павел 70 17
Касперская Наталья 248 16
Белокрылов Александр 24 16
Абакумов Евгений 110 15
Силуанов Антон 56 14
Паршин Максим 198 14
Василенко Евгения 19 14
Мылицын Роман 85 13
Арлазаров Владимир 136 12
Березкин Григорий 31 12
Новодворский Алексей 104 12
Бокова Людмила 80 11
Кисляков Евгений 91 11
Сизоненко Григорий 28 11
Василенко Александр 75 10
Осеевский Михаил 264 10
Гребенщиков Дмитрий 24 10
Одинцов Дмитрий 87 10
Лашин Ренат 31 9
Матвеева Татьяна 83 9
Аз-Зари Хусейн 23 8
Макаров Валентин 172 8
Калина Роман 61 8
Осипова Александра 17 8
Орлов Станислав 12 8
Россия - Российская федерация - РФ 107341 1085
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33593 123
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45622 96
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13361 72
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12484 46
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12346 45
Германия - Федеративная Республика 8751 38
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13598 37
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11665 25
Россия - ЮФО - Республика Крым 725 24
Россия - УФО - Челябинская область 929 21
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1244 21
Казахстан - Республика 4448 20
Земля - планета Солнечной системы 7321 18
Россия - ПФО - Нижегородская область 1218 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2113 18
Индия - Республика 4249 16
Европа 11813 16
Россия - ЮФО - Севастополь 469 16
Беларусь - Белоруссия 3494 16
Россия - СЗФО - Калининградская область 947 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5405 15
Россия - СФО - Новосибирск 3256 15
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2160 15
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 314 14
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2166 14
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 624 13
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 995 13
Япония 9943 12
Украина 6157 11
Россия - ПФО - Самарская область 927 11
Россия - ПФО - Казань 2054 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2186 10
Россия - ЮФО - Ростовская область 1191 10
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 949 10
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 862 10
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 348 10
Россия - ЦФО - Тульская область 962 10
Россия - УФО - Тюменская область 837 10
Россия - УФО - Свердловская область 1101 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 16809 194
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2720 176
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 16774 172
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11719 110
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2400 62
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 7312 58
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 423 53
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3933 51
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2350 44
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 341 42
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4064 38
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1290 27
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3201 27
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 420 25
НДС - Налог на добавленную стоимость 1133 23
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1243 22
Федеральное законодательство 1831 22
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4160 19
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1287 19
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1895 19
Русский язык 4902 18
Образование в России 430 17
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1799 17
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2394 17
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2641 16
Информационное общество - Государственная программа 1230 16
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 480 15
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1848 15
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 582 15
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 283 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1115 14
Федеральный бюджет Российской Федерации 1834 14
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 14
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 180 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 15343 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1508 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1593 11
Человеческий фактор 1035 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 13316 11
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2446 11
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 581 23
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10437 18
Коммерсантъ - Издательский дом 874 15
TAdviser - Центр выбора технологий 242 10
Ведомости 362 9
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 61 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 728 9
Forbes - Форбс 589 4
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 4
Bloomberg 1009 2
91Mobiles 507 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 350 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 265 1
Из рук в руки - irr.ru 39 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 45 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 549 1
The Bell - Издание 35 1
РИА Новости 765 1
Комсомольская Правда - Газета 58 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 1
Blocks & Files 4 1
ComNews - Медиа-бизнес 89 1
WSJ - The Wall Street Journal 1224 1
Российская газета 228 1
Прайм - Агентство экономической информации 692 1
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Juniper Research 467 1
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ИРИ - Институт развития интернета 96 16
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 565 9
РАН - Российская академия наук 1382 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 6
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 64 6
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 63 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1167 5
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 99 5
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 17 4
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 11 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 615 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 160 3
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 3
Сириус - Образовательный центр 125 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 130 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 438 3
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 25 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 15 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 34 2
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 28 2
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 2
ТПУ - Томский политехнический университет 106 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 2
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 223 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 95 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 241 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 221 2
МЭИ - Московский энергетический институт 85 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 104 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 37 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 21 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 18 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 26 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 35 1
КГ НИЦ ГАУ - Калининградский научно-исследовательский центр информационной и технической безопасности 1 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 336 1
100+ Forum Russia 8890 26
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 4409 16
CNews FORUM Информационные технологии завтра 767 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1452 11
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