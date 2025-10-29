Платформа Cloud.ru Evolution включена в реестр российского ПО

Публичное облако Cloud.ru Evolution провайдера облачных сервисов и ИИ-технологий Cloud.ru включено в реестр российского ПО. Теперь платформа может использоваться в государственных компаниях и организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности.

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard, стандарт безопасности индустрии платежных карт) определяет требования по обеспечению безопасности данных владельцев платежных карт. Публичное облако Cloud.ru Evolution имеет зоны доступности, которые соответствуют требованиям PCI DSS. Это позволяет клиентам использовать платформы для обработки, хранения и передачи данных о держателях платежных карт. Сертификация по PCI DSS направлена на защиту держателей платежных карт от рисков, включая потерю денежных средств, которые возникают при обработке и хранении данных.

Cloud.ru Evolution — облачная платформа, построенная на собственных разработках Cloud.ru и свободно распространяемых компонентах. Она предоставляет набор сервисов по моделям IaaS и PaaS, среди которых виртуальные машины, диски, объектное хранилище, бессерверные контейнеры, Managed Kubernetes, реестр для хранения Docker-образов, управляемые базы данных и многие другие.

Вся инфраструктура размещена на территории Российской Федерации в дата-центрах уровня Tier III. Платформа Evolution аттестована по УЗ-1 и соответствует требованиям закона «О персональных данных» 152-ФЗ.