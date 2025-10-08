Разделы

Бизнес Законодательство Бизнес-приложения
|

Платформа «Топнлаб Плюс» включена в реестр отечественного ПО

«Топнлаб Плюс» (ООО «Рэд») — цифровая платформа для риелторов, входящая в состав группы «Плюс» — включена в Единый реестр российского программного обеспечения. Этот статус подтверждает, что продукт разработан российской командой и соответствует требованиям Минцифры России. Он также открывает компании новые возможности для развития. Об этом CNews сообщили представители группы «Плюс».

Внесение в реестр дает освобождение от НДС на продажу и предоставление доступа к программному обеспечению. Для компании — это официальное подтверждение технологической надежности продукта. Также включение в реестр отечественного ПО обеспечивает приоритет при участии в государственных закупках и доступ к мерам господдержки: от грантов до льготных кредитов. Процедура включения в реестр заняла несколько месяцев и потребовала подготовки большого объема юридических и финансовых документов.

«Включение «Топнлаб Плюс» в реестр — важный шаг для компании. Мы получили официальный статус отечественного ПО, что подтверждает нашу технологическую независимость и качество разработки. Это дает конкурентные преимущества, позволяет активнее развивать продукт и расширять его присутствие на рынке. Для клиентов и партнеров это дополнительный сигнал о надежности и долгосрочности нашего решения», — сказал Арам Пепанян, исполнительный директор группы «Плюс», руководитель «Топнлаб Плюс».

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая
Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

VMware перестала обновлять и поддерживать виртуализацию vSphere 7.0: у российских компаний начнут копиться уязвимости

Разработчик национальной ОС Северной Кореи открыл офис в России

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

IBM встроит в свои инструменты разработки ПО ИИ Anthropic

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу

Аудиторская корпорация из «большой четверки» вернула правительству страны деньги, потому что ее отчет оказался с глюками от нейронки

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще