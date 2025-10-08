Получите все материалы CNews по ключевому слову

Топнлаб Плюс — цифровая B2B-платформа для автоматизации риелторского бизнеса. Платформа объединяет весь технологический контур работы агентств недвижимости: от взаимодействия с клиентами и управления объектами до документооборота.