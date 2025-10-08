Получите все материалы CNews по ключевому слову
Группа Самолет Самолет плюс Топнлаб Плюс
Топнлаб Плюс — цифровая B2B-платформа для автоматизации риелторского бизнеса. Платформа объединяет весь технологический контур работы агентств недвижимости: от взаимодействия с клиентами и управления объектами до документооборота.
УПОМИНАНИЯ
|08.10.2025
|Платформа «Топнлаб Плюс» включена в реестр отечественного ПО 1
|07.08.2025
|«Обит» трансформировала клиентский сервис девелопера «Самолет» и группы «Плюс» на базе технологий Naumen 1
