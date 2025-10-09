Решение «ПроГеоМобайл» от НИИМА «Прогресс» внесено в реестр отечественного ПО

Программное обеспечение «ПроГеоМобайл», разработанное НИИМА «Прогресс» (входит в ГК «Элемент»), внесено в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России, запись №29865. Это подтверждает его российское происхождение, соответствие требованиям безопасности и независимости от поддержки третьих стран. Подтверждение российского происхождения ПО позволит предприятию участвовать в государственных закупках, а также закупках госкомпаний и госкорпораций. Об этом CNews сообщили представители ГК «Элемент».

«ПроГеоМобайл» – это полевое программное обеспечение, которое помогает проводить настройки и управлять спутниковыми приемниками для определения географических координат местоположения (ГНСС-приемником, в первую очередь ПРО-ГЕО) и проведения геодезических работ. Программа позволяет настраивать приемник в полевых условиях и выполнять простые съемочные и разбивочные работы. «ПроГеоМобайл» интегрируется с сервисом «ПроГеоСеть», который является частью системы ПРО-ГЕО, таким образом данные собираются со спутниковых систем, загружаются в базу облачного пространства и на их основе ведется контроль положения базовых станций, биллинг подключений.

Решение предназначено для планшетов и смартфонов с операционной системой Android. Может быть использовано при строительстве зданий и инженерных сооружений.