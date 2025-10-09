Разделы

ПО Софт
|

Решение «ПроГеоМобайл» от НИИМА «Прогресс» внесено в реестр отечественного ПО

Программное обеспечение «ПроГеоМобайл», разработанное НИИМА «Прогресс» (входит в ГК «Элемент»), внесено в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России, запись №29865. Это подтверждает его российское происхождение, соответствие требованиям безопасности и независимости от поддержки третьих стран. Подтверждение российского происхождения ПО позволит предприятию участвовать в государственных закупках, а также закупках госкомпаний и госкорпораций. Об этом CNews сообщили представители ГК «Элемент».

«ПроГеоМобайл» – это полевое программное обеспечение, которое помогает проводить настройки и управлять спутниковыми приемниками для определения географических координат местоположения (ГНСС-приемником, в первую очередь ПРО-ГЕО) и проведения геодезических работ. Программа позволяет настраивать приемник в полевых условиях и выполнять простые съемочные и разбивочные работы. «ПроГеоМобайл» интегрируется с сервисом «ПроГеоСеть», который является частью системы ПРО-ГЕО, таким образом данные собираются со спутниковых систем, загружаются в базу облачного пространства и на их основе ведется контроль положения базовых станций, биллинг подключений.

Решение предназначено для планшетов и смартфонов с операционной системой Android. Может быть использовано при строительстве зданий и инженерных сооружений.

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза
Безопасность

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Верченов, К2Тех: ИТ следует рассматривать как инвестицию, а не как затраты

Microsoft испугалась разъяренных сисадминов. Отменен запуск скандальной функции, который всех бесил

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

Российские программисты внезапно разлюбили Java и массово переходят на Python и С++

Устройства «Катюша» переходят на платы из российского текстолита

Москва попала в лидеры мирового рейтинга «умных городов». До первого места не хватило 0,1 балла

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще