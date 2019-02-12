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Индексная книга CNews*
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Омниканальность Omni channel омниканальные коммуникации

Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации


12.02.2019 Омниканальное обслуживание позволяет удерживать 90% клиентов
23.10.2017 «Октелл» внедрила омниканальность в «Таттелекоме»
28.12.2015 Омниканальный банкинг и переход в цифровую эпоху: взгляд Terrasoft
15.12.2015 BSS намерена изменить рынок банковских ИТ
07.04.2015 Омниканальность – технология вчерашнего дня
18.02.2015 Омниканальность – главный тренд развития ДБО

Публикаций - 204, упоминаний - 239

Омниканальность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 18
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 16
SAP SE 4595 15
Yandex - Яндекс 5015 14
Крок - Croc 1616 13
Meta Platforms - Facebook 4267 12
IBM - International Business Machines Corp 8941 10
Oracle Corporation 6035 10
Amazon Inc - Amazon.com 2650 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 10
Элемент ГК - Elementec 1523 9
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 969 9
Telegram Group 805 8
Корус Консалтинг ГК 1014 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 7
Genesys 198 7
Google LLC 10352 7
Apple Inc 10683 6
Softline - Софтлайн 1870 6
Cisco Systems 4720 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 5
Naumen - Наумен 461 5
6072 4
Red Hat 1183 4
VK - Mail.ru Group 3057 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 4
Ланит Омни 17 4
Salesforce.com 360 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 745 3
EPAM Solutions - ЭПАМ Решения - EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 365 3
Cinimex - Синимекс 170 3
Samsung Electronics 9333 3
Huawei 3222 3
Diasoft - Диасофт 534 3
Alibaba Group 353 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 16
Альфа-Банк 1476 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 9
ГПБ - Газпромбанк 842 8
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 7
ПСБ - Промсвязьбанк 682 6
X5 Group 709 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 6
РЖД - Российские железные дороги 1458 6
Почта России ПАО 1853 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 5
Спортмастер 134 4
Белый Ветер 340 3
РСХБ - Россельхозбанк 228 3
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 125 3
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 3
IKEA - ИКЕА 124 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 3
СМП банк - Северный морской путь 77 3
ВкусВилл - Избёнка 68 3
Синара Банк - СКБ-банк 110 3
Лента - Сеть розничной торговли 912 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 3
X5 Group - Перекрёсток 340 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 281 2
Adidas - Адидас 129 2
Лента - Утконос 124 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 136 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 2
Газпром ПАО 1008 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 2
Открытие ФК - Росгосстрах 266 2
Mary Kay - Мэри Кэй 88 2
Совкомбанк ПАО 171 2
Роснефть НК - нефтяная компания 434 2
Яндекс.Еда 490 2
VK Delivery club 171 2
Ингосстрах СПАО 301 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 3
Президент Российской Федерации 3770 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
Федеральное казначейство России 1345 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 2
Правительство Москвы 1640 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы 32 1
Правительство Москвы - Общегородской контакт-центр 8 1
World Bank Group - Всемирный банк 278 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 212 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
Счётная палата РФ 628 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 73 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 71
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 70
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 60
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 53
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 49
Импортозамещение - Импортонезависимость - Технологический суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 47
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 46
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 45
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 1072 45
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 43
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 38
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 34
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 31
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 31
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 31
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 30
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 26
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 26
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 25
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 25
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 22
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 22
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 22
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 2104 22
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 21
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 20
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 20
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 18
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 17
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 1590 16
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 3184 16
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 15
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 14
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 13
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 13
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 13
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 411 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 12
Google Android 11959 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 11
BSS CORREQTS Corporate 47 8
Apple iOS 6422 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 7
BSS CORREQTS Retail 16 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 6
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen Phone - Naumen Skorozvon 114 6
Linux OS 7669 5
Oracle Java - язык программирования 2554 5
Microsoft Windows 2000 2856 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 4
1С:ERP Управление предприятием 268 4
Ланит Омни - Rightway - программа лояльности 14 4
BSS Digital2Speech 8 4
Mango Cloud Systems - Mango Office 137 4
WhatsApp Messenger 745 3
Microsoft Office 3247 3
Microsoft Dynamics 365 120 3
Omni - криптовалюта 56 3
Naumen Omni-Channel 7 3
Rakuten Viber 491 3
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 43 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 3
Apache Hadoop 356 2
Terrasoft Creatio 77 2
Microsoft Azure 1276 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 2
Python - высокоуровневый язык программирования 486 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 250 2
BSS Сервер Нотификации 20 2
Genesys CX Platform - Genesys Customer Experience - Genesys Customer Engagement Platform - Genesys Customer Interaction Portal - Genesys CIM Platform - Genesys Customer Interaction Management Platform 13 2
Superjob 217 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 2
Севергрупп ТТ - Talenttech Sever.ai 15 2
Google Play - Google Store - Android Market 2732 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 223 2
BSS BS-Client ДБО 133 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 1
Apple - App Store 2437 1
Лисянский Майк 5 4
Атанесов Саргис 13 3
Зайцев Андрей 42 3
Сыкулев Андрей 67 3
Сафронов Юрий 67 3
Патешман Виталий 36 3
Масарская Наталия 36 3
Круглов Максим 25 3
Галеев Роман 2 2
Старов Дмитрий 4 2
Худяков Константин 7 2
Оржевская Наталия 2 2
Глазков Александр 64 2
Соколова Анастасия 9 2
Захир Максим 22 2
Веневцев Андрей 8 2
Соломин Павел 4 2
Ефремов Александр 16 2
Смык Виталий 30 2
Агеева Анна 8 2
Майоров Дмитрий 10 2
Сентябрев Евгений 10 2
Ли Владимир 9 2
Смирнова Ольга 8 2
Ломака Сергей 2 2
Яшин Леонид 21 2
Кравченко Георгий 12 2
Бондарев Вадим 6 2
Свириденко Алексей 18 2
Гришин Дмитрий 185 2
Садовенко Илья 63 2
Смирнова-Крелль Оксана 51 2
Шакманас Алгирдас 40 2
Костин Филипп 2 2
Будилов Михаил 4 2
Клепиков Алексей 80 2
Каюмов Шамиль 37 2
Кузнецова Ольга 10 1
Ямщиков Владимир 35 1
Воронков Михаил 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 27
Казахстан - Республика 4467 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 12
Беларусь - Белоруссия 3525 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 6
Европа 12319 6
Германия - Федеративная Республика 8903 5
Америка 2011 4
Украина 6212 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 3
Африка - Африканский регион 2928 3
Европа Восточная 2927 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 2
Япония 10069 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 2
Польша - Республика 1559 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 2
Европа Западная 1329 2
Азия - Азиатский регион 3803 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 388 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 2
Индия - Республика 4263 2
ЮАР - Кейптаун 43 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 785 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 354 1
США - Колумбия - Вашингтон 1169 1
США - Джорджия - Атланта 244 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 1
Америка Латинская 1413 1
США - Вашингтон - Сиэтл 388 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 1
Греция - Греческая Республика 744 1
Россия - СФО - Кемеровская область 673 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 107 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 86
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 61
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 54
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 44
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 23
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 23
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 7
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 6
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 3
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 533 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 2
Ergonomics - Эргономика 840 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 2
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 2
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 74 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 41 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 1
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 347 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 103 1
КПД - Коэффициент полезного действия 245 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 7
Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
Bloomberg 1009 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
РИА Новости 766 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 122 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
Harvard Business Review 11 1
Gartner - Гартнер 3301 9
Forrester Research 810 7
IDC - International Data Corporation 4671 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 2
data.ai - App Annie State of Mobile 5 1
Fortune Global 100 138 1
Moody's Investors Service 135 1
eMarketer 200 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Frost & Sullivan 199 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
Forrester Wave 31 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
Aragon Research 5 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
Data Insight - Исследовательское агентство 86 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 2
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
Softline Education - Академия АйТи 55 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 4
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Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1205505, в очереди разбора - 908089.
Создано именных указателей - 99744.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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