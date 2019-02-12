Индексная книга CNews*
Омниканальность Omni channel омниканальные коммуникации
Публикаций - 204, упоминаний - 239
Омниканальность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лисянский Майк 5 4
|Атанесов Саргис 13 3
|Зайцев Андрей 42 3
|Сыкулев Андрей 67 3
|Сафронов Юрий 67 3
|Патешман Виталий 36 3
|Масарская Наталия 36 3
|Круглов Максим 25 3
|Галеев Роман 2 2
|Старов Дмитрий 4 2
|Худяков Константин 7 2
|Оржевская Наталия 2 2
|Глазков Александр 64 2
|Соколова Анастасия 9 2
|Захир Максим 22 2
|Веневцев Андрей 8 2
|Соломин Павел 4 2
|Ефремов Александр 16 2
|Смык Виталий 30 2
|Агеева Анна 8 2
|Майоров Дмитрий 10 2
|Сентябрев Евгений 10 2
|Ли Владимир 9 2
|Смирнова Ольга 8 2
|Ломака Сергей 2 2
|Яшин Леонид 21 2
|Кравченко Георгий 12 2
|Бондарев Вадим 6 2
|Свириденко Алексей 18 2
|Гришин Дмитрий 185 2
|Садовенко Илья 63 2
|Смирнова-Крелль Оксана 51 2
|Шакманас Алгирдас 40 2
|Костин Филипп 2 2
|Будилов Михаил 4 2
|Клепиков Алексей 80 2
|Каюмов Шамиль 37 2
|Кузнецова Ольга 10 1
|Ямщиков Владимир 35 1
|Воронков Михаил 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1205505, в очереди разбора - 908089.
Создано именных указателей - 99744.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1205505, в очереди разбора - 908089.
Создано именных указателей - 99744.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.