Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Омниканальность
Omni channel
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 68
Омниканальность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
|Лисянский Майк 5 3
|Сыкулев Андрей 57 3
|Круглов Максим 25 2
|Патешман Виталий 32 2
|Смык Виталий 27 2
|Галеев Роман 2 2
|Ефремов Александр 12 2
|Шакманас Алгирдас 33 2
|Яшин Леонид 20 2
|Клепиков Алексей 77 2
|Каюмов Шамиль 34 2
|Ли Владимир 8 2
|Гребенщиков Сергей 1 1
|Адамский Илья 3 1
|Усенко Евгений 4 1
|Шестаков Александр 35 1
|Вербов Евгений 1 1
|Щиров Илья 26 1
|Смирнова Светлана 3 1
|Ишунькина Инесса 3 1
|Скурятина Елена 20 1
|Асратян Петр 35 1
|Жунич Марина 5 1
|Зинина Ульяна 4 1
|Алесина Ольга 1 1
|Муравлев Александр 15 1
|Козырь Сергей 30 1
|Кирсанова Александра 2 1
|Благирев Вячеслав 11 1
|Садовский Алексей 10 1
|Николаев Евгений 13 1
|Староверов Денис 14 1
|Атанесов Саргис 13 1
|Саушкин Олег 25 1
|Сороченков Алексей 23 1
|Разгуляев Валерий 18 1
|Левиков Антон 68 1
|Леушев Андрей 63 1
|Козак Николай 11 1
|Сентябрев Евгений 8 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1760 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 1
|Harvard Business Review 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769707, в очереди разбора - 673391.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769707, в очереди разбора - 673391.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru