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Омниканальность
Omni channel


29.06.2021 Коммуникационные технологии изменились навсегда: 7 главных трендов 1
15.06.2021 Какие функции можно возложить на современную IP-телефонию и ВАТС 2
09.06.2021 Rubytech представила масштабное обновление аналитической платформы «СИТИ» для контакт-центров 1
13.01.2021 «Ресо-гарантия» улучшила обслуживание телефонных обращений страхователей с помощью Naumen Contact Center 1
26.10.2020 Fastzila нанимает на массовые вакансии с помощью омниканальных технологий ИИ 1
26.10.2020 Fastzila нанимает на массовые вакансии с помощью омниканальных технологий ИИ 1
16.07.2020 CNews AWARDS 2020: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
29.06.2020 Как банки прошли стресс-тест уровня цифровизации 1
27.11.2019 Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты 2
12.02.2019 Омниканальное обслуживание позволяет удерживать 90% клиентов 10
11.12.2018 Каким должен быть идеальный контакт-центр 2
02.08.2018 WhatsApp вводит платные сообщения, чтобы не было беспорядка 1
18.04.2018 РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей 1
18.04.2018 Конференция CNews «Мобильность в бизнесе 2018» 1
05.06.2017 Платформа для автоматизации контактных центров Naumen Contact Center доступна в новой версии 1
05.06.2017 Вышла новая версия Naumen Contact Center 7.0 2
20.03.2017 Что такое омниканальный контакт-центр 5
02.03.2017 «Ланит Омни» внедрила в «Техносиле» платформу для управления взаимоотношениями с клиентами RightWay 1
06.02.2017 SoftBCom Berlin GmbH будет продавать в Европе контакт-центры Naumen 1
01.02.2017 В 2017 году BSS сконцентрируется на реализации своей новой стратегии «Открытая платформа» 1
01.08.2016 BSS выпустила новую версию системы Correqts Retail 1
25.05.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews «Рынок ДБО 2016: новые тренды» 1
13.05.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews «Рынок ДБО 2016: новые тренды» 1
12.02.2016 BSS представила новейшие разработки для банковского сектора 1
28.12.2015 Омниканальный банкинг и переход в цифровую эпоху: взгляд Terrasoft 2
18.12.2015 GetIntent рассказала о трендах на рекламном рынке России в 2016 г. 1
15.12.2015 BSS намерена изменить рынок банковских ИТ 1
15.12.2015 LiveTex: Почему компании-лидеры выбирали чат в 2015 году 1
26.11.2015 Российский ритейл: ИТ превращается в ключевой актив 1
26.11.2015 У банков две перспективы: вывести ИТ на аутсорсинг или превратиться в ИТ-компанию 3
20.11.2015 BSS представила решение на основе голосовых технологий и единую пользовательскую платформу на базе Correqts 3
21.10.2015 BSS представила концепцию развития и перспективные возможности платформы ДБО Correqts 3
05.10.2015 BSS представит свою разработку интернет-банка для физических лиц на базе Correqts 1
25.05.2015 Круглый стол CNews. «Консалтинг для контакт-центров: вопрос экспертизы» 1
07.04.2015 Омниканальность – технология вчерашнего дня 3
17.03.2015 Naumen представила платформу Contact Center 6.2 для крупного бизнеса и госсектора 1
16.09.2014 KupiVIP.ru выведет ИТ-платформу GateStore на российский рынок электронной коммерции 1
16.04.2014 Интернет-продажи «М.Видео» в 1 квартале 2014 г. выросли более чем в 2 раза 1
14.04.2014 Выбирая SCM, помни об OMNI 1
11.04.2014 ИТ в ритейле: основные тренды-2013 1

Публикаций - 42, упоминаний - 68

Омниканальность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Facebook 3768 6
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 5
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 4
Amazon Inc - Amazon.com 1473 3
Alibaba Group 298 3
Telegram Group 702 3
Cinimex - Синимекс 160 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
Google LLC 7177 3
Chatme.ai - Чатми Аи 3 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Cisco Systems 2056 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Genesys 144 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
SAP SE 3220 1
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 128 1
Ланит Омни 17 1
Ланит ГК 1160 1
Inventive Retail Group 63 1
Polycom - Поликом Раша 301 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Ovum 55 1
CleverDATA 54 1
Центр2М - Center2М 47 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Dimension Data 8 1
Ситилабс 25 1
ТерраТех - TerraTech 8 1
СтарЛайн НПО - StarLine 10 1
Softkey - Софткей 114 1
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 1
Teleperformance 20 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
Twitter 2204 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Diasoft - Диасофт 354 1
Vodafone Group 386 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 451 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
Газпромбанк - ГПБ 693 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
Белый Ветер 57 3
Альфа-Банк 1127 3
eKassir - Екассир Банковские Системы 20 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Ингосстрах СПАО 210 2
МДМ Банк 150 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 2
Фастзила - FastZila 2 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
РосЕвроБанк 38 1
Equifax 22 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
Uber 257 1
Интер РАО ПАО 159 1
Эконика - Женская обувная сеть 15 1
Свобода 25 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 16 1
Coca-Cola Company 113 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Uber Technologies 258 1
СКБ-банк 86 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
Аэрофлот 493 1
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 1
Почта Банк 289 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Уралсиб Банк 390 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
World Bank Group - Всемирный банк 131 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 8
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 5
e-Commerce - Электронная коммерция 299 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 2
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 67 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 375 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
Open Banking - Открытый банкинг - Концепция создания системы информационно-прозрачного банковского обслуживания 12 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 19 1
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 9 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
Google Android 10751 6
Apple iOS 5742 5
BSS CORREQTS Corporate 40 4
BSS CORREQTS Retail 16 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Naumen Contact Center 71 2
Linux OS 4276 2
Rakuten Viber 429 2
Севергрупп Talenttech Sever.ai 11 2
WhatsApp Messenger 654 2
Pinterest 45 1
Microsoft Lync 272 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
Первый ОФД Yupana - Юпана 2 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Superjob 172 1
Naumen Omni-Channel 7 1
Microsoft Skype for Business 116 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
Apple Touch ID 207 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 1
Google AdWords - Google Ads 81 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 15 1
WhatsApp Business 11 1
Baidu 179 1
ВТБ Мои Инвестиции 34 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Лисянский Майк 5 3
Сыкулев Андрей 57 3
Круглов Максим 25 2
Патешман Виталий 32 2
Смык Виталий 27 2
Галеев Роман 2 2
Ефремов Александр 12 2
Шакманас Алгирдас 33 2
Яшин Леонид 20 2
Клепиков Алексей 77 2
Каюмов Шамиль 34 2
Ли Владимир 8 2
Гребенщиков Сергей 1 1
Адамский Илья 3 1
Усенко Евгений 4 1
Шестаков Александр 35 1
Вербов Евгений 1 1
Щиров Илья 26 1
Смирнова Светлана 3 1
Ишунькина Инесса 3 1
Скурятина Елена 20 1
Асратян Петр 35 1
Жунич Марина 5 1
Зинина Ульяна 4 1
Алесина Ольга 1 1
Муравлев Александр 15 1
Козырь Сергей 30 1
Кирсанова Александра 2 1
Благирев Вячеслав 11 1
Садовский Алексей 10 1
Николаев Евгений 13 1
Староверов Денис 14 1
Атанесов Саргис 13 1
Саушкин Олег 25 1
Сороченков Алексей 23 1
Разгуляев Валерий 18 1
Левиков Антон 68 1
Леушев Андрей 63 1
Козак Николай 11 1
Сентябрев Евгений 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Россия - Республика Калмыкия 180 1
Европа Западная 618 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - Сахалинская область 435 1
Венгрия - Будапешт 35 1
Европа 3788 1
Россия - Краснодарский край 918 1
Южная Африка 159 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Индия - Республика 2181 1
Земля - планета Солнечной системы 881 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 2
КПД - Коэффициент полезного действия 65 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 11 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 1
Аутсорсинг 84 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
Thomson Reuters - Рейтер 1760 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 1
Harvard Business Review 5 1
CNews Analytics 1991 3
IDC - International Data Corporation 2729 1
Gartner 2197 1
Forrester Research 388 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
Nielsen Holdings 80 1
Markswebb 21 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
eMarketer 77 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
CNews AWARDS 292 2
РИФ - Российский Интернет Форум 19 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769707, в очереди разбора - 673391.
Создано именных указателей - 46354.
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