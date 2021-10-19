Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Цифровая трансформация
Digital Transformation
Цифровизация
Цифровое предприятие
Диджитализация
Цифровые технологии в бизнесе
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1029, упоминаний - 1503
Цифровая трансформация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 43
|Чаркин Евгений 182 36
|Четвернин Алексей 651 34
|Натрусов Артем 121 26
|Паршин Максим 141 24
|Емельченков Сергей 83 24
|Мишустин Михаил 302 23
|Дьяченко Валерий 66 22
|Чернышенко Дмитрий 234 22
|Путятинский Сергей 53 21
|Шадаев Максут 384 21
|Беляев Владислав 65 20
|Шевченко Владимир 135 19
|Глазков Александр 57 19
|Лигачев Глеб 60 18
|Дунаев Сергей 28 17
|Валчев Стоян 44 17
|Алифанов Кирилл 56 16
|Алтухов Дмитрий 32 16
|Акимов Максим 167 16
|Сотин Денис 102 15
|Урьяс Вадим 76 15
|Бурилов Андрей 25 15
|Ступин Евгений 18 15
|Залманов Андрей 29 15
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 14
|Карпов Иван 41 14
|Слышкин Василий 54 14
|Казарин Станислав 100 14
|Нестеров Алексей 79 14
|Носков Константин 201 14
|Аитов Тимур 47 14
|Трояновский Владимир 40 13
|Марковский Роман 16 13
|Круглов Алексей 18 13
|Белоусов Максим 59 13
|Халматов Максим 45 13
|Андрианов Павел 31 12
|Медведев Дмитрий 1433 12
|Воронин Петр 35 12
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756375, в очереди разбора - 660065.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756375, в очереди разбора - 660065.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru