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Цифровая трансформация
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19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
19.10.2021 Huawei приняла участие в цифровизации Магаданской области 1
18.10.2021 Вузы получили стратегии цифровой трансформации 2
15.10.2021 Вице-премьер Чернышенко поручил РЦТ активнее информировать ИТ-компании в регионах о мерах господдержки 1
14.10.2021 В «Т1 консалтинг» создано направление развития технологий интернета вещей 1
14.10.2021 Глава «Анлимитед Продакшн» рассказал о корпоративной платформе коммуникаций и мобильности eXpress 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
11.10.2021 Как интерес к инвестициям меняет финтех-рынок 1
06.10.2021 «Билайн» и «Альфа-Капитал» расширяют инвестиционные возможности для клиентов 1
04.10.2021 В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
30.09.2021 Российскому ИТ-рынку грядет полный опенсорс 1
30.09.2021 В МКБ назначен первый вице-президент по цифровизации и инновациям 1
29.09.2021 «Миландр» запустила собственный ЦОД в Зеленограде 1
29.09.2021 Путин поручил перевести российское образование на государственные ИТ-ресурсы 1
28.09.2021 Власти организовали небольшим компаниям огромную скидку на российское ПО 2
28.09.2021 Минцифры поддержит цифровизацию малого и среднего бизнеса 1
28.09.2021 Минэкономразвития ускорит цифровую трансформацию регионов 2
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
27.09.2021 «Тэк-торг» запустила новые электронные сервисы для оптимизации работы заказчиков по 44-ФЗ 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 Unitsolutions запустил услугу лизинга для юридических лиц в России 1
16.09.2021 Евгений Полуянов, глава Минцифры Ростовской области — о цифровой трансформации региона 4
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
14.09.2021 В России зафиксирован двукратный рост числа крупных компаний, внедряющих роботов 1
14.09.2021 Утвержден второй пакет поддержки ИT. Больше импортозамещения, предустановок ПО и «цифровой налог» для иностранцев 3
13.09.2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» состоится при поддержке РБК Events и Accenture 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
13.09.2021 Власти раздадут ИТ-специалистам льготную ипотеку и кредиты 1
09.09.2021 Минэкономразвития приступило к созданию цифровой экосистемы нацпроекта «Производительность труда» 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
30.08.2021 Как оптимизировать затраты на команду и систему управления тестированием 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
19.08.2021 В «Сбербанке онлайн» появился сервис для запроса денег 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
16.08.2021 «ПЕТОН» внедряет технологии искусственного интеллекта 1

Публикаций - 1029, упоминаний - 1503

Цифровая трансформация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 85
Ростех - Ростехнологии 2230 72
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 64
Microsoft Corporation 11017 54
SAP SE 3207 45
VK - Mail.ru Group 2482 43
Google LLC 7128 42
Yandex - Яндекс 4099 38
3727 36
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 35
IBM 3527 35
Diasoft - Диасофт 354 33
Цифровая Платформа 34 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 29
Ланит ГК 1155 27
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 22
Cisco Systems 2037 22
Oracle Corporation 3331 21
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 21
Huawei 2726 20
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 19
Amazon Inc - Amazon.com 1467 19
Dell EMC 2387 19
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 19
Accenture - Аксенчер 531 19
Крок 1219 17
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 16
Softline - Софтлайн 1473 16
Custis 73 15
Schneider Electric 408 15
Программный продукт ГК 92 15
Telegram Group 702 14
Intel Corporation 4152 14
Facebook 3765 14
VMware 1829 14
Dynatrace 46 13
Siemens AG - Сименс Россия 644 13
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 130
РЖД - Российские железные дороги 1081 71
Почта России ПАО 1570 60
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 46
Газпромбанк - ГПБ 692 40
X5 Group 599 36
РВК - Российская венчурная компания 476 34
Открытие ФК 538 32
ПСБ - Промсвязьбанк 613 30
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 28
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 28
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 26
X5 Group - Пятерочка 559 26
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 23
Уралсиб Банк 389 22
Альфа-Банк 1123 20
Газпром нефть 380 20
Русагро Группа Компаний 139 19
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 19
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 19
Аэрофлот 492 19
Ингосстрах СПАО 210 19
ПГК - Первая грузовая компания 98 18
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 18
Совкомбанк ПАО 147 18
Черкизово ГК 73 18
PepsiCo - Пепсико 94 18
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 18
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 18
МТС банк 254 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 16
Интер РАО ПАО 158 16
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 16
Магнит - Сеть магазинов 269 16
Северсталь Менеджмент 26 16
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 15
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 15
Sanofi - Санофи 33 15
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 15
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 162
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 72
Правительство РФ 2200 63
Президент Российской Федерации 1439 50
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 49
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 49
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 43
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 41
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 34
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 34
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 31
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 30
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 27
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 23
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 21
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 20
Счётная палата РФ 460 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 18
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 18
Федеральное казначейство России 766 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 17
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 15
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 12
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 12
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 11
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 11
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 10
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 10
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 9
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 9
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 9
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 31
Руссофт - Russoft 250 10
АФТ - Ассоциация Финтех 76 7
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 3
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 2
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 2 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 1 1
Союз машиностроителей России 26 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 5 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 33 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
Ассоциации педагогов Екатеринбурга - Ассоциация молодых педагогов Свердловской области 1 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 4 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
Linux Foundation 157 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 267
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 79
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 74
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 56
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 43
Big Data - Большие данные 1136 38
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 36
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 36
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 36
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 34
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 33
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 33
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 32
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 31
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 31
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 30
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 27
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 25
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 25
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 25
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 25
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 24
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 23
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 23
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 22
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 22
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 22
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 21
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 21
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 20
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 19
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 18
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 18
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 17
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 17
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 17
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 16
DevOps - Development и Operations 296 16
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 16
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 14
Google Android 10750 38
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 31
Linux OS 4243 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 23
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 22
Apple iOS 5741 21
Microsoft Windows 10 6612 21
Microsoft Azure 1171 20
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 13
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 13
1С:ERP Управление предприятием 203 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 12
Microsoft Office 1921 11
Google Play - Google Store - Android Market 2515 10
AWS - Amazon Web Services 568 10
Java - Язык программирования 1167 10
Microsoft Teams 214 9
Nvidia GeForce GTX 2054 9
Новые облачные технологии - МойОфис 311 8
WhatsApp Messenger 654 8
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 8
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 8
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 8
Microsoft Office 365 769 7
Apple - App Store 2198 7
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 7
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 7
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 7
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 6
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 6
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 6
Google Cloud Platform - GCP 194 6
Intel x86 - Архитектура процессора 991 6
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 6
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 6
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 6
Aladdin JaCarta 147 6
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 6
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 6
Путин Владимир 1820 43
Чаркин Евгений 182 36
Четвернин Алексей 651 34
Натрусов Артем 121 26
Паршин Максим 141 24
Емельченков Сергей 83 24
Мишустин Михаил 302 23
Дьяченко Валерий 66 22
Чернышенко Дмитрий 234 22
Путятинский Сергей 53 21
Шадаев Максут 384 21
Беляев Владислав 65 20
Шевченко Владимир 135 19
Глазков Александр 57 19
Лигачев Глеб 60 18
Дунаев Сергей 28 17
Валчев Стоян 44 17
Алифанов Кирилл 56 16
Алтухов Дмитрий 32 16
Акимов Максим 167 16
Сотин Денис 102 15
Урьяс Вадим 76 15
Бурилов Андрей 25 15
Ступин Евгений 18 15
Залманов Андрей 29 15
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 14
Карпов Иван 41 14
Слышкин Василий 54 14
Казарин Станислав 100 14
Нестеров Алексей 79 14
Носков Константин 201 14
Аитов Тимур 47 14
Трояновский Владимир 40 13
Марковский Роман 16 13
Круглов Алексей 18 13
Белоусов Максим 59 13
Халматов Максим 45 13
Андрианов Павел 31 12
Медведев Дмитрий 1433 12
Воронин Петр 35 12
Россия - Российская федерация - РФ 57180 600
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 172
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 92
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 79
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 55
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 49
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 41
Германия - Федеративная Республика 3614 31
Казахстан - Республика 2621 30
Европа 3730 29
Восточная Европа 1669 27
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 25
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 25
Украина 3347 23
Япония 2760 20
Беларусь - Белоруссия 2081 19
Земля - планета Солнечной системы 857 17
Россия - Иннополис 292 15
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 14
Россия - СФО - Новосибирск 1956 14
Россия - Владивосток 864 14
Африка 1482 13
Индия - Республика 2161 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 13
Франция - Французская Республика 2112 13
Россия - Новосибирская область 811 13
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 13
Австралия - Австралийский Союз 1118 12
Ближний Восток 1468 11
Россия - Республика Крым 625 11
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 411 11
Россия - ПФО - Казань 1510 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 11
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 10
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 9
Грузия 690 9
Россия - Нижегородская область 737 9
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 9
Россия - ПФО - Самара 1287 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 198
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 128
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 87
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 80
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 65
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 49
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 33
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 26
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 24
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 19
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 17
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 16
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 13
Образование в России 328 13
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 12
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 11
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 10
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 10
Торговля розничная 77 8
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 8
Страховой брокер 13 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 8
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 7
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 6
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 6
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 6
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 6
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 5
Международная кооперация и экспорт - Национальный проект 13 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 5
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 5
Цифровой регион - Федеральный проект 35 5
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 26
Коммерсантъ - Издательский дом 480 15
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 11
Эксперт ГК 13 9
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 7
TAdviser - Центр выбора технологий 214 7
Ведомости 259 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 4
CNews - ZOOM.CNews 1089 4
Будущее России. Национальные проекты 4 3
Forbes - Форбс 441 3
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 3
ТНТ - Телеканал 94 2
ТВ-3 - телеканал 48 2
Fortune 94 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 2
Bloomberg 785 2
Пятница - Телеканал 20 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 2
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 2
НТВ - Телекомпания 164 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 2
РИА Новости 654 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
CRN 12 1
Россия 24 - телеканал 86 1
URA.RU - информагентство 4 1
Россия К - телеканал 9 1
ShowTime - телеканал 13 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
Российская газета 91 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Детское радио 6 1
Известия ИД 59 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
Рен ТВ - телеканал 47 1
IDG - International Data Group 20 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
The Bell - Издание 34 1
CNews Analytics 1988 55
Gartner 2188 49
IDC - International Data Corporation 2709 40
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 10
CNews Инновация года - награда 26 9
Forrester Research 385 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 4
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 4
Fortune Global 500 160 4
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 3
The Economist Intelligence Unit 30 3
RAEX - Эксперт РА 49 3
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 3
BCG - Boston Consulting Group 43 3
Markets&Markets Research 78 3
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 9 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 62 3
IDC Data Thrivers 2 2
IDC Russia IT Services Market 5 2
Oxford Economics 11 2
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 2 2
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 2
Quantum Technology Readiness Levels 2 2
IDC Russia - IDC Россия 115 2
Juniper Research 278 2
Frost & Sullivan 101 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 2
Markswebb Business Internet Banking Rank 1 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
451 Research Group 44 1
GSMA Mobile Connectivity Index - Индекс мобильного подключения 1 1
TAdviser ТОП-30 интеграторов промышленных роботов РФ 1 1
Technavio 23 1
IDC Russia Internet-of-Things Market Forecast - Возможности и тенденции интернета вещей: углубленный анализ российского рынка 3 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 6 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 14
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 13
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 11
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 10
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 9
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 8
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 6
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 5
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 5
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 4
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 4
РАН - Российская академия наук 316 4
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 3
ТПУ - Томский политехнический университет 48 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 3
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 3
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 3
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 3
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 8 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 2
ФТИАН им. К.А. Валиева РАН - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 2 2
Мюнхенский технический университет 3 2
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 16 2
ФИАН им. П.Н. Лебедева - Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН 2 2
University of Michigan - Университет Мичигана 11 2
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 2 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 2
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 4 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 2
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 65
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 52
CNews AWARDS 291 26
CNews FORUM Кейсы 44 24
CNews Баттл 34 17
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 13
CNews ИТ-стратегия 13 9
CNews Мисс ИТ России 12 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 4
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 3
Worldskills - Ворлдскиллс 72 3
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 3
Петербургский Цифровой Форум 6 3
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 2
SAP Quality Awards 6 2
Docflow 58 2
GeekBrains 40 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 2
BIG Innovation Awards 5 1
NetApp Directions 6 1
Хрустальный атом 3 1
Клик-интенсив 3 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
Биотехмед 8 1
Цифровая прокачка региона 22 1
Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 1
Teradata Форум 3 1
Технокубок - олимпиада по программированию для учащихся 8–11 классов 6 1
UK Finance Financial Innovation Awards 1 1
IT-Лидер - премия 1 1
Проектный Лидер - премия в области импортозамещения 1 1
Fujitsu Forum 4 1
Dell EMC Forum 1 1
Information Management Forum 2 1
SAP Sapphire Now 6 1
Huawei Cloud Congress 3 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756375, в очереди разбора - 660065.
Создано именных указателей - 46354.
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