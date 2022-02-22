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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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22.02.2022 Российские пользователи Android оказались под гнетом массовой слежки 1
08.02.2022 Игорь Калганов -

Вы загружены в матрицу: главные технотренды 2022 по версии гендиректора «Иннотех»

 3
02.02.2022 Softline приобретает ТЦ «Инженер» для усиления своих позиций в консультационных услугах по кибербезопасности 1
19.01.2022 Иван Зима назначен вице-президентом по цифровым регионам «Ростелекома» 1
19.01.2022 Артем Натрусов -

Движение к искусственному интеллекту меняет правила игры даже на производстве

 1
14.12.2021 Компания Infosecurity объявила о назначении нового генерального директора 1
03.08.2020 Умер создатель первой компьютерной мыши 1
19.12.2019 «Ситимобил» позволил всем желающим следить за своими водителями и пассажирами 1
04.10.2019 Microsoft и AMD представили 15-дюймовый ноутбук Microsoft Surface 3 1
04.10.2019 Линус Торвальдс покусился на святое: Админам запретят менять код ядра Linux 1
02.10.2019 В России заработал первый прототип квантового компьютера 1
09.08.2019 DNS-атаки угрожают миллионам устройств интернета вещей 1
07.08.2019 OneWeb назначила коммерческим директором экс-чиновника Минкомсвязи России 1
06.08.2019 Главной угрозой устройствам интернета вещей остается безалаберность пользователей 1
29.07.2019 Идет ко дну легендарный производитель смартфонов Meizu. Закрыты все магазины, уволена треть сотрудников 1
11.07.2019 Linxdatacenter получил лицензию ФСБ России на работы по шифрованию 1
04.07.2019 Половина инвестиций в кибербезопасность делается наугад 1
02.07.2019 «АМТ-груп» внедрила систему управляемых аудиоконференций IP Forum в Росбанке 1
02.07.2019 В коммерциализации дронов усмотрели террористическую угрозу 1
07.06.2019 Московский политех и Cognitive Technologies будут развивать ИИ 1
21.05.2019 России нужны 300 тыс. специалистов по новым ИТ-направлениям 1
30.04.2019 Киберпреступники атакуют компании через их подрядчиков 1
29.04.2019 Кибербезопасность компаний под угрозой из-за острого дефицита кадров 1
22.04.2019 В России создана самонаводящаяся «ракета» для борьбы с беспилотниками. Видео 1
19.04.2019 Семинар «Решения Panduit, которые должны быть в каждом коммерческом ЦОД. И ни слова про СКС» состоится 23 апреля 1
18.04.2019 Trueconf обеспечил видеосвязью турецкого дилера Mercedes-Benz 1
08.04.2019 Linxdatacenter запустил защищенное облако на базе требований закона о персональных данных 1
04.04.2019 Более половины компаний не используют двухфакторную аутентификацию 1
02.04.2019 NetApp представила NetApp MAX Data с поддержкой Intel Optane DC 1
28.03.2019 Бизнес стал втрое чаще использовать криптографию вместо двойной аутентификации 1
27.03.2019 Gartner: Через пять лет на смену паролям повсеместно придет биометрия 1
05.03.2019 В борьбе за права женщин Google начал грабить мужчин 1
28.02.2019 Apple уволила 190 человек из «невероятно талантливой команды», ворующей ее секреты 1
25.02.2019 Стоимость успешной кибератаки на крупную компанию достигает $5 млн 1
21.02.2019 Американские бизнесмены боятся кибепреступников больше, чем экономического кризиса 1
18.02.2019 Киберпреступники от криптомайнеров возвращаются к троянам 1
14.02.2019 NtechLab и Sigur представили систему контроля доступа на базе FindFace 1
28.01.2019 «Системный софт» создал подразделение программных средств мониторинга 1
11.10.2018 У «Мегафона» новый гендиректор. Предыдущий уволился досрочно 1
26.12.2017 «Ростелеком» расширил тарифный план «Игровой» возможностями шутера Warface 1

Публикаций - 71, упоминаний - 73

Инженер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Fortinet 316 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7611 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8634 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7931 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6389 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1483 4
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 195 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1856 3
Oracle Corporation 5900 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1270 3
МегаФон - Мобиком 221 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 327 2
Softline - Инженер ТЦ 2 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 445 2
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 117 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации 99 2
Softline - Софтлайн 1833 2
VK - Mail.ru Group 2947 2
Alibaba Group 345 2
Google LLC 9860 2
Apple Inc 10409 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 306 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 846 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5378 2
Центел - Центральный телеграф 404 2
NtechLab - НтехЛаб 84 1
Tencent 105 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 1
TrueConf - ТруКонф 264 1
Gemalto SafeNet 118 1
Intel Corporation 11042 1
VMware 2000 1
NetApp - Network Appliance 607 1
Amazon Inc - Amazon.com 2574 1
Meta - Facebook 4172 1
МТС - Система Телеком 221 1
SAP SE 4431 1
Microsoft Corporation 22049 1
Canalys 210 1
АТАК - сеть магазинов 599 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 157 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива 128 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 235 2
РТС - Фондовая биржа 329 2
Яндекс.Такси 290 1
Резонанс НПП 17 1
Xiaopeng Motors 1 1
Koluman Holding - Колуман Рус 1 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 219 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 59 1
МТС банк 268 1
Ситимобил - Служба такси 126 1
РВК - Российская венчурная компания 519 1
РОСНО СК 169 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 788 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 345 1
Tesla Motors 265 1
Аэрофлот 630 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1610 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7313 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 309 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 603 1
Департамент развития занятости Калифорнии - Employment Development Department (EDD) 1 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 49 1
ЦПРАС - Центр перспективных разработок автономных систем 1 1
Совет при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию 6 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 782 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2414 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2117 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1040 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 565 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2268 1
Президент Российской Федерации 3086 1
Правительство Москвы 1496 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2176 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3292 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 308 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1272 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 25 1
АФТ - Ассоциация Финтех 111 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7713 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 13439 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5697 5
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 590 4
Сервер - Серверные платформы 2462 4
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 498 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2923 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 8322 3
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 337 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6755 3
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 102 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4276 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 2349 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6976 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1640 2
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 515 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2774 2
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1828 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3475 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 673 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 3082 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 199 1
СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени 44 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 867 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1830 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1093 1
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 626 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1848 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 4002 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 640 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 3708 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3291 1
Фишинг - Phishing 180 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки 301 1
Collaboration - Совместная работа 188 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 90 1
FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица 164 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 230 1
Масштабируемость - Scalability 1294 1
Широкоугольный объектив - ширик - широкоугольная камера 67 1
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 249 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФудНет - FoodNet - Разработка питательных веществ и пищевой продукции 4 1
Intel Optane DC DIMM - Энергонезависимая память - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM 36 1
NtechLab FindFace 35 1
Oz Liveness 21 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 56 1
Blizzard - Project Titan 3 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 166 1
VMware Carbon Black - Bit9 38 1
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 129 1
Intel Optane Memory 98 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 108 1
NetApp Memory Accelerated Data - NetApp MAX Data 1 1
ПромАвтоматика Sigur СКУД 4 1
Polycom RMX - MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 8 1
ЕС ОрВД - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации 4 1
Калашников REX 1 - Электромагнитное ружье 5 1
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 53 1
Xerox Alto 4 1
Bohemia Interactive - Arma 48 1
Volkswagen Beetle 4 1
Oracle Applications 67 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2586 1
Microsoft Windows 1925 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 133 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 733 1
Microsoft Office Word 573 1
Microsoft Xbox Live 293 1
EA Origin 95 1
Microsoft SharePoint Server 592 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 473 1
EA Mass Effect - компьютерная игра 121 1
Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 41 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 48 1
Sony Playstation Network - PSN 194 1
МТС ВОЛС 15 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 129 1
NetApp MAX Data 4 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1213 1
Apple iPhone 6 735 1
Купецкий Дмитрий 11 6
Исанин Антон 998 5
Солдатенков Сергей 155 3
Плесконос Дмитрий 32 2
Лебедев Владимир 42 2
Баклыков Андрей 7 2
Терехов Андрей 37 2
Малышев Денис 8 2
Казарцев Михаил 5 1
Крестьянова Татьяна 14 1
Ускова Ольга 153 1
Одинцов Дмитрий 87 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 358 1
Калганов Игорь 6 1
Боровиков Игорь 74 1
Иванов Роман 15 1
Титов Борис 36 1
Агринский Николай 4 1
Engelbart Doug - Энгелбарт Дуг 11 1
Перагов Андрей 11 1
Филатова Елена 1 1
Чистякова Анастасия 3 1
Меркулов Борис 7 1
Арнаутов Александр 3 1
Reich Joel - Рейч Джоэл 6 1
Wilberg Arne - Вилберг Арне 2 1
Ellis Kelly - Эллис Келли 1 1
Brittain Thomas - Бриттен Томас 1 1
Зибров Геннадий 1 1
Кухаренко Артём 12 1
Kujawa Adam - Куджава Адам 1 1
Damore James - Дэймор Джеймс 6 1
Oyanagi Pam - Оянаги Пэм 1 1
Kljajic Milan - Кляджич Милан 1 1
Huffstetler Jennifer - Хаффштетлер Дженнифер 6 1
Миклушевский Владимир 12 1
Тюркмен Гекан 1 1
Панокин Николай 2 1
Дмитриев Александр 23 1
Самошкина Диана 28 1
Россия - Российская федерация - РФ 101818 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31900 15
Того - Тоголезская Республика 9840 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44431 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5080 5
СССР - Ленинград 105 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2023 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12276 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11965 3
США - Калифорния 3355 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10867 3
США - Калифорния - Сан-Франциско 1336 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12514 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 634 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 328 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 843 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2095 2
Европа 9932 2
США - Калифорния - Санта-Клара 173 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1310 2
Казахстан - Республика 4376 2
Россия - ЦФО - Тульская область 948 2
Америка Латинская 1393 1
Таджикистан - Республика 718 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 305 1
Россия - ЦФО - Белгородская область 487 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 246 1
Россия - ЦФО - Брянская область 135 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Кунашир 68 1
Эстония - Эстонская Республика 690 1
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград 139 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент 177 1
Узбекистан - Республика 1267 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 999 1
Индонезия - Республика 773 1
Украина 5870 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1978 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2552 1
Китай - Пекин - Beijing 861 1
Германия - Федеративная Республика 8267 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4750 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 5053 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5587 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1717 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 261 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 151 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы 25 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 802 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 68 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 1492 1
Транспорт 555 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
Человеческий фактор 499 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 33 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 79 1
Социальная инженерия - Психологическое манипулирование людьми 46 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФинНет - FinNet - Финансовые сервисы 9 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 14 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 14 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 19 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 83 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2169 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 162 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 22 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1033 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1570 1
Русский язык 3937 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 133 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 488 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1519 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1121 1
Экономический эффект 563 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 230 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2804 1
Цифровой регион - Федеральный проект 46 1
NYT - The New York Times 953 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10417 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 147 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 41 1
Говорит Москва - радиостанция 18 1
San Francisco Chronicle 29 1
91Mobiles 47 1
Радио России - радиостанция 44 1
IDC - International Data Corporation 4577 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2818 1
Gartner 3268 1
500 Startups 310 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 1
Javelin Strategy & Research 4 1
Conference Board 74 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 147 3
МИЭТ - Московский институт электронной техники 84 2
МЭИ - Московский энергетический институт 79 2
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 515 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1126 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 167 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 27 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 111 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 51 1
Сириус - Образовательный центр 112 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 34 1
ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 4 1
СГАСУ - Самарский государственный архитектурно-строительный университет 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 225 2
100+ Forum Russia 650 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 357 1
Олимпийские игры - Olympic Games 557 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 539 1
Международный женский день - 8 марта 49 1
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