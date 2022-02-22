Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Инженер Радиоинженер Инженер электронной техники
Публикаций - 71, упоминаний - 73
Инженер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IDC - International Data Corporation 4577 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2818 1
|Gartner 3268 1
|500 Startups 310 1
|Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 1
|Javelin Strategy & Research 4 1
|Conference Board 74 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175226, в очереди разбора - 989837.
Создано именных указателей - 70859.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175226, в очереди разбора - 989837.
Создано именных указателей - 70859.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru