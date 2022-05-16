Индексная книга CNews*
Чат-бот Chat-bot Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) Virtual Assistant Диалоговый робот (цифровой помощник) Interactive digital assistant Разговорный искусственный интеллект Conversational AI чат-боты с поддержкой NLU
Публикаций - 1072, упоминаний - 1322
Чат-бот упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 126
|Щиров Илья 28 19
|Дуров Павел 230 16
|Чаркин Евгений 203 13
|Бакутеев Владимир 18 12
|Путин Владимир 2542 11
|Свириденко Андрей 95 10
|Петухов Денис 14 10
|Казарин Станислав 115 10
|Шадаев Максут 460 10
|Абакумов Евгений 110 9
|Агафонова Наталия 39 9
|Натрусов Артем 142 9
|Валчев Стоян 48 9
|Сандлер Аркадий 24 9
|Хлебников Игорь 15 9
|Нестеров Алексей 84 8
|Чернышенко Дмитрий 320 8
|Сотин Денис 106 7
|Заянц Илья 23 7
|Соловьев Алексей 67 7
|Саушкин Олег 31 7
|Рыжиков Сергей 110 7
|Козак Николай 27 7
|Кабаков Ярослав 21 7
|Лукашкин Сергей 25 7
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 7
|Кулешов Сергей 36 7
|Платонов Михаил 42 7
|Сыкулев Андрей 67 7
|Лебедев Антон 35 6
|Каюмов Шамиль 37 6
|Сергунина Наталья 223 6
|Сороченков Алексей 26 6
|Шипов Савва 74 6
|Смык Виталий 30 6
|Петров Михаил 104 6
|Ямщиков Владимир 35 6
|Семенихин Игорь 40 6
|Мискевич Евгений 32 6
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1194661, в очереди разбора - 944792.
Создано именных указателей - 88369.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1194661, в очереди разбора - 944792.
Создано именных указателей - 88369.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.