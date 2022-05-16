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Индексная книга CNews*
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Чат-бот Chat-bot Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) Virtual Assistant Диалоговый робот (цифровой помощник) Interactive digital assistant Разговорный искусственный интеллект Conversational AI чат-боты с поддержкой NLU

Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU


16.05.2022 Интеграция чат-центра edna с МИС «Инфоклиника» позволила сократить время ожидания ответа операторов контакт-центра
12.05.2022 В контакт-центре Казначейства России заработал чат-бот Naumen
03.05.2022 10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах
20.04.2022 Новикомбанк запустил чат-бот от BSS
14.04.2022 Государственные чат-боты раздражают граждан. Они хотят живых чиновников
05.04.2022 CraftTalk расширяет интеграцию своей чат-платформы с соцсетью «Вконтакте»
31.03.2022 Чат-бот «Свободный доступ» помог устранить незаконную парковку в Черемушках
14.03.2022 «Интегра» разработала бесплатный онлайн-чат для взаимодействия с клиентами
24.02.2022 AliExpress позволит российским продавцам консультировать покупателей через чат-платформу Jivo
18.02.2022 Почти 5000 раз горожане воспользовались чат-ботом «Самострой.net»
08.02.2022 Клиентам ВТБ стал доступен заказ цифровой кредитной карты в чат-боте «ВТБ онлайн»
28.12.2021 Mango Office запустил сервис чат-ботов для бизнеса
09.12.2021 «МТС банк» и TalkBank запустили чат-бота в Telegram и WhatsApp
22.09.2021 В группе «Самолет» внедрили умного бота Easy Report для получения мгновенной бизнес-отчетности
17.09.2021 В группе «Самолет» внедрили умного бота Easy Report для получения мгновенной бизнес-отчетности
16.09.2021 Андрей Холинов, генеральный директор К2РУ: «Чат-боты, RPA и AI — новый виток развития BPM-сегмента»
13.09.2021 AutoFAQ внедрил искусственный интеллект в службу поддержки сотрудников салонов МТС по всей России
22.07.2021 Чат-боты начинают объединяться в команды и разговаривать между собой
20.07.2021 «Сбклауд» запустила управление облаком через Telegram
13.07.2021 Viber представляет функции для напоминания
07.07.2021 Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику
02.07.2021 ТМК передает решение административных вопросов корпоративному чат-боту
29.06.2021 Чаты на HeadHunter ускорят коммуникации между работодателями и соискателями
28.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля
21.06.2021 Разработан чат-бот с искусственным интеллектом для борьбы с мошенниками
15.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля
08.06.2021 В мобильном приложении «Почта банка» заработали push-уведомления в формате chat heads
07.06.2021 В МФЦ Санкт-Петербурга заработал голосовой помощник и чат-бот BSS
04.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля
01.06.2021 «Диасофт» встраивает чат-бота в функционал аналитической платформы для решения задач отчетности
19.05.2021 Финсектору предложили решение для быстрого конструирования цифровых помощников
07.05.2021 Россиян по юридическим вопросам будет бесплатно консультировать робот
28.04.2021 «Магнит» запустил чат-бота для поставщиков в Telegram
19.04.2021 В сервисе для видеовстреч «Телемост» появились чаты и новые возможности для презентаций
Георгий Кравченко, BSS: Роботы давно не допускают ошибок, свойственных живым сотрудникам
08.04.2021 ВТБ ускорил работу чат-бота в интернет-банке на треть
02.04.2021 «Сбер» сделал чат поддержки доступным для незрячих предпринимателей
24.02.2021 «Яндекс.Почта 360» стала доступна в мобильных приложениях
18.02.2021 CRM-система банка «Ренессанс кредит» интегрирована с чат-платформой edna
18.02.2021 Российская платформа для создания корпоративных чат-ботов CraftTalk интегрирована с Microsoft Teams

Публикаций - 1072, упоминаний - 1322

Чат-бот упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Telegram Group 805 172
Microsoft Corporation 22497 154
Meta Platforms - Facebook 4267 132
Google LLC 10352 116
Сбер - Dialog - Диалог 864 113
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 101
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 101
Yandex - Яндекс 5015 91
VK - Mail.ru Group 3057 74
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 63
Apple Inc 10683 61
6072 59
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 59
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 49
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 47
Samsung Electronics 9333 45
Twitter 2493 44
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 41
IBM - International Business Machines Corp 8941 39
Genesys 198 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 33
Huawei 3222 32
Cisco Systems 4720 31
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 31
SAP SE 4595 30
Spirit DSP - Спирит Корп 425 28
Oracle Corporation 6035 27
VideoMost - ВидеоМост 210 26
Softline - Софтлайн 1870 26
Программный продукт ГК 3960 24
Элемент ГК - Elementec 1523 23
Naumen - Наумен 461 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 22
Amazon Inc - Amazon.com 2650 22
TrueConf - ТруКонф 273 20
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 20
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 20
Сбер - Цифровая Платформа 526 19
1С-Битрикс - Bitrix 443 18
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 745 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 105
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 47
Почта России ПАО 1853 42
Альфа-Банк 1476 39
Точка 1820 37
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 34
Лента - Сеть розничной торговли 912 33
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 31
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 31
РЖД - Российские железные дороги 1458 26
Открытие ФК 2713 21
Магнит - Сеть магазинов 447 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 17
ПСБ - Промсвязьбанк 682 16
AliExpress 327 16
X5 Group 709 15
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 14
МКБ - Московский кредитный банк 333 14
HeadHunter Group - HH Group 423 14
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 13
LinkedIn 558 12
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 12
ТМК - Трубная металлургическая компания 92 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 11
ВсеИнструменты.ру 26 11
РСХБ - Россельхозбанк 228 11
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 11
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 11
ГПБ - Газпромбанк 842 11
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 136 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 10
Газпром нефть 439 10
Ингосстрах СПАО 301 10
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 47 9
Русский стандарт Банк 370 9
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 9
Аэрофлот - Aeroflot 648 9
Wildberries - Вайлдберриз 185 9
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 110
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 70
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 38
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 35
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 32
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 25
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 23
Правительство Москвы 1640 22
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 22
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 19
Президент Российской Федерации 3770 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 16
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 13
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 9
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 9
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 8
Федеральное казначейство России 1345 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 7
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 6
Счётная палата РФ 628 6
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 5
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 5
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 176 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 21
АФТ - Ассоциация Финтех 251 14
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 5
GSMA All IP Interconnect Russia 5 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 5
Web development - Веб-разработка 0 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 2
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 41 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 56 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 1
OSI - Open Source Initiative 58 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 19 1
Российская Ассоциация Телемедицины 16 1
ABA - American Bankers Association 3 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 0 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза 1 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 49 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 12 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 31 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
ЛДПР 98 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 483
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 469
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 370
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 351
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 151
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 105
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Google Android 11959 260
Apple iOS 6422 206
Microsoft Windows 10 11713 125
WhatsApp Messenger 745 105
Rakuten Viber 491 98
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 96
Microsoft Skype 1940 95
Linux OS 7669 88
Apple - App Store 2437 71
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 69
Google Play - Google Store - Android Market 2732 65
Microsoft Teams 309 60
ЭОС Дело СЭД 4365 51
LG 75SM99 2832 48
Apple macOS 1457 44
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 44
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 43
Microsoft Office 3247 41
Apple iPhone 6 2649 41
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 39
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 504 39
Apple iPad 3663 38
Microsoft Office 365 834 37
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 34
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 32
Google YouTube - Видеохостинг 2277 30
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 162 29
Microsoft Windows 2000 2856 29
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 250 28
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1630 28
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 307 28
Google Gmail 802 28
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 24
Microsoft Azure 1276 24
Microsoft Outlook 1241 23
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 23
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Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 118 19
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Oracle Java - язык программирования 2554 18
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Бакутеев Владимир 18 12
Путин Владимир 2542 11
Свириденко Андрей 95 10
Петухов Денис 14 10
Казарин Станислав 115 10
Шадаев Максут 460 10
Абакумов Евгений 110 9
Агафонова Наталия 39 9
Натрусов Артем 142 9
Валчев Стоян 48 9
Сандлер Аркадий 24 9
Хлебников Игорь 15 9
Нестеров Алексей 84 8
Чернышенко Дмитрий 320 8
Сотин Денис 106 7
Заянц Илья 23 7
Соловьев Алексей 67 7
Саушкин Олег 31 7
Рыжиков Сергей 110 7
Козак Николай 27 7
Кабаков Ярослав 21 7
Лукашкин Сергей 25 7
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 7
Кулешов Сергей 36 7
Платонов Михаил 42 7
Сыкулев Андрей 67 7
Лебедев Антон 35 6
Каюмов Шамиль 37 6
Сергунина Наталья 223 6
Сороченков Алексей 26 6
Шипов Савва 74 6
Смык Виталий 30 6
Петров Михаил 104 6
Ямщиков Владимир 35 6
Семенихин Игорь 40 6
Мискевич Евгений 32 6
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 158
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 114
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Испания - Королевство 2917 17
Япония 10069 16
Европа Восточная 2927 15
Италия - Итальянская Республика 3310 15
Земля - планета Солнечной системы 7427 14
Азия - Азиатский регион 3803 14
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 13
Индия - Республика 4263 13
Канада 3319 13
Ближний Восток 2549 12
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 11
Южная Корея - Республика 4394 11
Турция - Турецкая республика 1708 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 10
Россия - ПФО - Казань 2085 10
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 10
Финляндия - Финляндская Республика 1816 9
Швеция - Королевство 2072 9
Бразилия - Федеративная Республика 1945 9
Португалия - Португальская Республика 788 9
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 128
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 115
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Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 73
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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