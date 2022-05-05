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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Инженерные системы Инженерная инфраструктура Инженерно-технические системы Инженерно-технические средства



05.05.2022 На «Ред ОС» заработала программа для инженеров КИИ
04.05.2022 Таинственный стартап переманил у Apple десятки инженеров и украл гигабайты данных о ее суперпроцессорах
28.02.2022 ИТМО и Napoleon IT запустили проектную магистратуру для подготовки инженеров машинного обучения
11.02.2022 ИТ-компании начали платить бонусы в размере годовой зарплаты инженерам, чтобы те не сбежали к конкурентам
07.02.2022 Рост числа пользователей продуктов Bellsoft превысил 300% в 2021 году
16.08.2021 В Москве проведут соревнование по робототехнике для юных инженеров First Tech Challenge
03.08.2021 МОУ «Институт инженерной физики» использует Solar appScreener
10.06.2021 Git in Sky и Mail.ru Cloud Solutions помогают GeekBrains готовить DevOps-инженеров
31.03.2021 Российские инженеры подарят слепым детям устройства для ориентирования в пространстве
30.12.2020 «Ланит» признан лидером рынков инженерной и ИТ-инфраструктуры по версии CNews
23.12.2020 Робот-дезинфектор от инженеров СВФУ будет запущен на вокзалах РЖД
26.10.2020 Simetra поможет СибАДИ готовить транспортных инженеров
24.08.2020 Можно ли обеспечить непрерывность бизнеса при полном отказе ЦОД
30.06.2020 Компоненты АСУ ТП доступны в интернете. Как защитить инженерные системы ЦОД?
09.04.2020 Опыт DataDome стал частью новых национальных стандартов для ЦОД
01.04.2020 Россия вводит два новых национальных стандарта для ЦОДов
18.12.2019 Как на 15% сэкономить время сотрудников, увеличив надежность их работы
25.09.2019 ГКС разработала интегрированные решения для построения инженерной инфраструктуры умного города
29.05.2019 Forbes проведет встречу с молодыми инженерами
12.02.2019 Google сманивает инженеров из Intel, Nvidia и Qualcomm для создания альтернативы их чипам
30.08.2018 Инженерные системы в эпоху глобальной цифровизации: что движет рынком
04.06.2018 Business Ecosystems обеспечила обучение ИТ-инженеров Maykor
05.04.2018 Круглый стол CNews «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018»
27.03.2018 Конференция CNews «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018»
20.03.2018 Конференция CNews «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018»
05.03.2018 Конференция CNews «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018»
28.02.2018 Конференция CNews «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018»
26.02.2018 Петербург экспортирует услуги компонентного ремонта в Москву
10.11.2017 HP представила МФУ HP DesignJet T830 для инженеров и архитекторов
03.11.2017 «Мегафон» запустил систему, заменяющую 2 тыс. инженеров
09.08.2017 Отечественный рынок инженерного базиса для ИКТ не растет, но интегрируется с сервисами
11.07.2017 Группа компаний «Ланит» – в лидерах рынка инженерной и ИТ-инфраструктуры по версии CNews Analytics
25.05.2017 Инженеры предприятия ОДК будут пользоваться «Виртуальным конструкторским бюро»
24.04.2017 Panasonic намерена привлечь к разработке ИИ 1000 инженеров
30.11.2016 2test выпустила решение «ПрофиОФИС» для управления инженерной инфраструктурой здания
21.06.2016 Открыт доступ к порталу проекта «Гербарий» по разработке инженерной платформы и единой среды инженерного ПО
07.06.2016 ФПИ и ОПК запустили открытое тестирование «программного конструктора» для российских инженеров
06.06.2016 «Ланит» — один из лидеров рынка инженерной и ИТ-инфраструктуры по версии СNews Analytics
31.05.2016 Такие разные роботы
13.05.2016 «1С-Рарус» создал учетную систему для «Национальной ассоциации инженеров-консультантов в строительстве»

Публикаций - 3057, упоминаний - 3366

Инженерные системы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 366
Apple Inc 10683 275
Google LLC 10352 266
Intel Corporation 11262 261
Samsung Electronics 9333 223
21 век – ТВ - Народный телефон 3990 214
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 187
IBM - International Business Machines Corp 8941 187
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 168
HP Inc. 5313 168
Nvidia Corp 3118 166
Huawei 3222 150
Крок - Croc 1616 133
Cisco Systems 4720 132
Dell EMC 4736 129
Oracle Corporation 6035 121
Meta Platforms - Facebook 4267 117
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 116
Элемент ГК - Elementec 1523 115
6072 113
Softline - Софтлайн 1870 112
VMware 2025 112
1С-Битрикс - Bitrix 443 109
Schneider Electric 493 106
1С-ИжТиСи 5461 105
Sony 6145 99
Ростех - Ростехнологии 2532 97
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 97
SAP SE 4595 93
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 86
Астерос - Asteros 624 81
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 81
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 78
Amazon Inc - Amazon.com 2650 75
Lenovo Group 2077 73
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 72
Ростех - Автоматика Концерн 1008 72
AMD - Advanced Micro Devices 3661 70
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 70
Программный продукт ГК 3960 70
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 191
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 126
Точка 1820 102
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 97
Открытие ФК 2713 90
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 53
РЖД - Российские железные дороги 1458 46
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 42
Россети Ленэнерго 786 39
Альфа-Банк 1476 34
Газпром ПАО 1008 34
Почта России ПАО 1853 30
X5 Group 709 29
Лента - Сеть розничной торговли 912 29
Газпром нефть 439 28
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 25
ГПБ - Газпромбанк 842 25
Tesla Motors 285 25
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 24
LinkedIn 558 24
HeadHunter Group - HH Group 423 24
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 22
BMW Group 392 21
Роснефть НК 434 21
РВК - Российская венчурная компания 530 21
Магнит - Сеть магазинов 447 21
Согласие СК 1112 20
Аэрофлот 648 20
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 19
Самолёт ГК 216 19
Связной ГК 1190 18
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 17
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 17
НТИ - Национальная технологическая инициатива 129 17
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 376 17
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 15
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 15
Ford 386 15
Societe Generale - Росбанк 438 15
Audi 184 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 314
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 148
Правительство РФ 8292 127
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 121
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 121
Президент Российской Федерации 3770 86
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 65
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 62
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 60
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 58
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 45
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 45
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 40
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 37
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 37
Правительство Москвы 1640 33
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 32
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 32
Федеральное казначейство России 1345 28
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 27
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 25
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 24
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 24
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 24
Таможня - Таможенная служба 421 23
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 22
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 22
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 22
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 22
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 20
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 17
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 17
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 17
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 16
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 15
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 14
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 14
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 13
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 73
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 48
TIA - Telecommunications Industry Association 70 16
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 15
АФТ - Ассоциация Финтех 251 11
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 11
Linux Foundation 167 9
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 8
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 7
OpenJDK Community 7 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 5
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 19 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 41 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 4
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 4
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 3
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 3
SNIA - Storage Networking Industry Association 28 3
OpenCAPI Consortium 13 3
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 7 3
CIPA - Camera & Imaging Products Association 44 3
Gen-Z Consortium 11 3
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 21 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 3
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 81 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 0 2
ONF - Open Networking Foundation 18 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 17 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 6 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 2
ASF - Apache Software Foundation 98 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 2
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 1789
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 967
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 807
Сервер - Серверные платформы 10956 773
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 730
Автоматизация процессов - Системы и средства автоматизации 5223 655
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 649
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 587
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 586
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 533
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 513
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 493
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 421
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 417
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 383
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 379
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 376
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 355
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 3481 351
Дисплей - Монитор 5148 348
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 329
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 3955 328
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 321
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 319
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 314
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 312
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 308
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 290
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 286
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 279
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 271
Виртуализация 2373 269
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 264
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 236
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 234
Видеоконтент - Видеоролики - Видеозаписи 8030 231
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи 5317 226
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 5871 226
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения 3514 225
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 2062 225
Google Android 11959 315
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 269
ЭОС Дело СЭД 4365 241
Microsoft Windows 10 11713 216
Linux OS 7669 163
Apple iPhone 6 2649 153
Apple iOS 6422 147
Microsoft Windows 2000 2856 141
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 141
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1630 139
LG 75SM99 2832 134
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 124
1С:ERP Управление предприятием 268 108
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 108
Apple iPad 3663 108
Intel Core - Семейство процессоров 1519 89
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1077 84
Oracle Java - язык программирования 2554 78
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1092 74
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 74
Google Play - Google Store - Android Market 2732 69
Intel x86 - архитектура процессора 1391 66
Microsoft Skype 1940 64
Microsoft Office 3247 58
Google YouTube - Видеохостинг 2277 56
Microsoft Azure 1276 55
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 53
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 52
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 47
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1059 44
Samsung Galaxy 832 44
Apple MacBook - серия ноутбуков 754 43
Corning Gorilla Glass 595 43
Microsoft Windows 7 1780 42
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 41
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 41
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 41
Samsung Galaxy Note 673 40
Apple macOS 1457 40
Apple - App Store 2437 39
Исанин Антон 9365 375
Путин Владимир 2542 44
Jobs Steve - Джобс Стив 996 37
Медведев Дмитрий 1604 28
Никифоров Николай 1161 22
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 15
Белоусов Сергей 233 15
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 15
Корнеев Сергей 81 14
Богачев Игорь 174 14
Brin Sergey - Сергей Брин 183 13
Larry Page - Ларри Пейдж 181 12
Евраев Михаил 228 11
Сульгин Сергей 45 11
Орловский Виктор 325 10
Карпинский Алексей 37 10
Чаркин Евгений 203 10
Вирцер Евгений 23 10
Широков Александр 24 10
Шелепов Владимир 24 9
Бродянский Станислав 21 9
Черепенников Антон 58 9
Евтушенко Алексей 31 9
Макаров Станислав 116 9
Андреев Сергей 59 9
Белокрылов Александр 24 9
Прозоровский Василий 40 9
Андронов Сергей 19 9
Вексельберг Виктор 143 9
Бобровников Борис 99 8
Степанов Антон 57 8
Чемезов Сергей 134 8
Ефимов Альберт 37 8
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 8
Греф Герман 345 8
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 8
Халяпин Сергей 81 8
Опанасенко Всеволод 120 8
Богданов Кирилл 110 8
Калинин Александр 124 8
Россия - РФ - Российская федерация 108428 2271
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 775
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 603
Европа 12319 323
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 311
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 279
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 271
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 263
Германия - Федеративная Республика 8903 184
Япония 10069 181
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 124
Россия - СФО - Новосибирск 3269 101
Южная Корея - Республика 4394 101
Франция - Французская Республика 5665 98
Земля - планета Солнечной системы 7427 97
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 89
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 88
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 76
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