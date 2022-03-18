Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 78738
ИКТ 7301
Организации 5429
Ведомства 1289
Ассоциации 616
Технологии 2732
Системы 16049
Персоны 25836
География 1397
Статьи 992
Пресса 823
ИАА 568
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1357
Мероприятия 795

Искусственный интеллект (ИИ) Artificial intelligence (AI) Artificial General Intelligence (AGI)

Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI)


Рынок BPM 2021
18.03.2022 Российский ИИ сократил время оформления на работу до 10 минут
18.03.2022 Правительство России финансово поддержит обучение школьников проектной деятельности в сфере ИИ
17.03.2022 «Росатом» разработал цифровое решение для интеллектуального анализа документации
16.03.2022 CraftTalk помогает федеральному сервису Gorserv общаться с заказчиками и мастерами
15.03.2022 Business Process Management 2022
14.03.2022 Искусственный интеллект на слух определяет дефекты в поездах и машинах
09.03.2022 Билл Гейтс вложился в ИТ-стартап, который разрабатывает ИИ «в стиле Стартрека»
ИТ в здравоохранении 2021
03.03.2022 Предприятие «Росэлектроники» и ОмГУПС открыли лабораторию по искусственному интеллекту
ИТ в банках и страховых компаниях 2021
27.02.2022 Рынок СХД на основе ИИ будет расти на 25% в год
24.02.2022 Как ИИ помогает монетизировать большие данные
18.02.2022 Московский центр инновационных технологий в здравоохранении и Yandex.Cloud поддержат медицинские стартапы
17.02.2022 ИИ-сервис для силовиков ищет деньги, чтобы научиться распознавать абсолютно всех жителей Земли
16.02.2022 Jaguar Land Rover и Nvidia объявили о сотрудничестве
16.02.2022 Мобильное приложение AI Resp стало победителем премии Digital Communications AWARDS-2022
15.02.2022 Большие данные и нейросети позволили «Магниту» увеличить EBITDA НА 1,5 млрд рублей
14.02.2022 Началась мода на инвестиции в ИИ от мошенничества
10.02.2022 Искусственный интеллект 2022
09.02.2022 SberCloud на конференции CNews «Искусственный интеллект 2022» расскажет про самый короткий путь к машинному обучению
09.02.2022 МТС и корейская KT Сorporation будут сотрудничать в создании дата-центров, AI-решений и медиаконтента
09.02.2022 Crafttalk выходит на рынок систем управления знаниями
CNews: ИТ-тренды 2022
ИТ в транспортной отрасли 2021
08.02.2022 Ученые «Сбера» и «Сколтеха» создадут программное обеспечение для оценки баланса углерода
07.02.2022 Искусственный интеллект «Ева Вайлет» от Wildberries обработала в три раза больше сообщений пользователей в 2021 году
Рынок решений для видеонаблюдения 2021
04.02.2022 Создан специализированный процессор для ИИ, работающий «в 100 раз быстрее, чем GPU для дата-центров»
01.02.2022 Как искусственный интеллект и оптимизация помогают управлять наличными
01.02.2022 Smart Engines подвела итоги коммерческой и научной деятельности в 2021 году
28.01.2022 «Сбер» внедрил ИИ-решения в информационную систему Россельхознадзора
28.01.2022 Создан ИИ, умеющий предсказывать скорые проблемы с сердцем, просто посмотрев в глаза
26.01.2022 Качество сборки самолетов «МиГ» будет контролировать российский искусственный интеллект
26.01.2022 Smart Engines разработала первую систему ИИ для распознавания всех страниц паспорта РФ
25.01.2022 Альянс в сфере ИИ провел аккредитацию первых вузовских программ в области ИИ
25.01.2022 Meta сотрудничает с Nvidia в области создании мощного суперкомпьютера для ИИ
25.01.2022 Серийное производство Cognitive Rail Pilot обеспечит качественно новый уровень безопасности на ж/д
19.01.2022 Технологии успешного SOC: анализ данных
ИТ в промышленности 2021

Публикаций - 6451, упоминаний - 11913

Искусственный интеллект (ИИ) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 576
Google LLC 10352 403
Intel Corporation 11262 326
Huawei 3222 320
IBM - International Business Machines Corp 8941 245
Yandex - Яндекс 5015 240
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 238
Nvidia Corp 3118 236
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 224
Samsung Electronics 9333 222
SAP SE 4595 198
Oracle Corporation 6035 184
21 век – ТВ - Народный телефон 3990 180
Meta Platforms - Facebook 4267 175
Amazon Inc - Amazon.com 2650 174
Нейронные сети ООО 427 170
Apple Inc 10683 162
VK - Mail.ru Group 3057 158
6072 149
Ростех - Ростехнологии 2532 146
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 134
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 126
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 122
Cisco Systems 4720 119
AMD - Advanced Micro Devices 3661 107
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 103
Xiaomi 1095 102
Крок - Croc 1616 99
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 98
Dialog - Диалог 864 97
SAS Institute 854 96
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 94
Dell EMC 4736 93
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 93
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 93
Сбер - Цифровая Платформа 526 89
Инфосистемы Джет 865 88
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 84
Программный продукт ГК 3960 83
Цифра ГК 948 81
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 564
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 166
РЖД - Российские железные дороги 1458 114
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 108
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 99
Открытие ФК 2713 98
Почта России ПАО 1853 94
Альфа-Банк 1476 93
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 93
Газпром нефть 439 93
ГПБ - Газпромбанк 842 90
X5 Group 709 86
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 73
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 69
Точка 1820 68
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 66
РВК - Российская венчурная компания 530 62
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 59
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 58
Societe Generale - Росбанк 438 50
МКБ - Московский кредитный банк 333 46
Ингосстрах СПАО 301 46
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 44
Uber 287 43
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 42
Яндекс.Еда 490 41
Аэрофлот 648 41
Лента - Сеть розничной торговли 912 40
НТИ - Национальная технологическая инициатива 129 40
Почта Банк 319 38
Газпром ПАО 1008 38
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 37
Магнит - Сеть магазинов 447 35
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 35
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 34
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 34
HeadHunter Group - HH Group 423 33
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 33
Tesla Motors 285 32
Segezha Group - Сегежа Групп 96 32
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 461
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 348
Правительство РФ 8292 281
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 277
Президент Российской Федерации 3770 225
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 169
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 132
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 129
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 108
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 98
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 92
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 91
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 83
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 82
Правительство Москвы 1640 77
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 72
Счётная палата РФ 628 69
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 66
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 64
Федеральное казначейство России 1345 60
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 57
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 57
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 54
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 49
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 49
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 47
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 46
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 45
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 44
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 40
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 37
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 36
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 36
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 35
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 33
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 33
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 30
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 30
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 30
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 170 29
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 55
АФТ - Ассоциация Финтех 251 36
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 25
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 23
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 18
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 16
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 15
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 15
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 15 14
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 13
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 12
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 12
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 11
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 10
Linux Foundation 167 10
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 10
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 8
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 8
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 41 8
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 7
Web development - Веб-разработка 0 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 7
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 6
OpenCAPI Consortium 13 6
Единая Россия - Политическая партия 246 5
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 21 5
SNIA - Storage Networking Industry Association 28 5
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 5 4
Gen-Z Consortium 11 4
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 5 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 4
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 4
АРБ - Ассоциация российских банков 176 4
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 4
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 4
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 4
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 1691
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 1653
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 947
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 2450 938
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 920
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 868
Big Data - Большие данные 3520 805
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 796
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 777
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 709
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 587
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 576
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 7701 546
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 525
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 490
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 460
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 411
5G - Пятое поколение мобильной связи 2529 408
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 394
Сервер - Серверные платформы 10956 382
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 382
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 367
Автоматизация процессов - Системы и средства автоматизации 5223 364
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 362
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 361
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 329
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 314
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 712 300
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 300
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 990 285
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 283
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 278
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1072 278
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 275
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 270
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 2908 264
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 257
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 247
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 911 237
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 233
Google Android 11959 315
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 236
Microsoft Windows 10 11713 218
Microsoft Azure 1276 198
LG 75SM99 2832 157
Linux OS 7669 153
Apple iOS 6422 151
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1630 141
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 134
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 128
ЭОС Дело СЭД 4365 110
Apple iPhone 6 2649 105
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 504 94
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 324 91
Python - Высокоуровневый язык программирования 486 88
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 78
Microsoft Office 3247 78
Microsoft Office 365 834 70
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 68
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 68
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 108 67
Oracle Java - язык программирования 2554 67
Intel x86 - архитектура процессора 1391 64
Google Play - Google Store - Android Market 2732 61
Microsoft Teams 309 61
Depositphotos - фотобанк 385 60
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 208 60
Intel Core - Семейство процессоров 1519 59
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 307 56
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 56
Google YouTube - Видеохостинг 2277 55
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 504 54
Nvidia Tesla GPU 132 54
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 166 54
Google Android 9 Pie 204 53
Apple macOS 1457 50
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 50
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 50
Corning Gorilla Glass 595 49
Google Cloud Platform - GCP 251 49
Исанин Антон 9365 449
Путин Владимир 2542 127
Ускова Ольга 154 67
Чернышенко Дмитрий 320 61
Мишустин Михаил 376 54
Шадаев Максут 460 51
Арлазаров Владимир 136 49
Чаркин Евгений 203 49
Дырмовский Дмитрий 81 41
Сирота Юрий 43 41
Паршин Максим 200 40
Казарин Станислав 115 40
Ведяхин Александр 52 38
Абакумов Евгений 110 36
Греф Герман 345 35
Бочарникова Татьяна 83 32
Кулик Вадим 126 32
Путятинский Сергей 59 31
Лысенко Эдуард 238 30
Тихонов Александр 64 29
Антонов Александр 75 29
Хомков Игорь 43 28
Петров Михаил 104 28
Натрусов Артем 142 28
Савцов Игорь 28 27
Валчев Стоян 48 27
Аршавский Анджей 28 26
Кириченко Игорь 44 26
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 26
Кривозубов Павел 26 26
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 25
Шушкин Дмитрий 93 25
Медведев Дмитрий 1604 25
Фурсин Алексей 130 25
Клепиков Алексей 80 25
Сотин Денис 106 23
Гаранин Евгений 23 23
Поляков Сергей 63 23
Акимов Максим 170 23
Каюмов Шамиль 37 22
Россия - РФ - Российская федерация 108428 3205
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 877
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 817
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 489
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 394
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 353
Европа 12319 345
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 252
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 243
Германия - Федеративная Республика 8903 225
Япония 10069 190
Казахстан - Республика 4467 154
Франция - Французская Республика 5665 120
Беларусь - Белоруссия 3525 119
Индия - Республика 4263 115
Земля - планета Солнечной системы 7427 111
Азия - Азиатский регион 3803 107
Южная Корея - Республика 4394 98
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 96
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 86
Сингапур - Республика 1574 82
Европа Восточная 2927 81
Ближний Восток 2549 80
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 75
Украина 6212 74
Африка - Африканский регион 2928 68
Австралия - Австралийский Союз 2791 68
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 68
Италия - Итальянская Республика 3310 68
Канада 3319 67
Россия - СФО - Новосибирск 3269 67
Бразилия - Федеративная Республика 1945 66
Нидерланды 2197 65
США - Калифорния 3381 64
Америка Северная 2650 63
Испания - Королевство 2917 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 57
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 51
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 50
Америка Латинская 1413 49
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 1735
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 800
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 798
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 786
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 15886 603
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 521
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 508
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 462
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 391
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 384
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 304
Инвестиции - Инвестирование - Инвестиционные проекты 4110 284
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 3233 272
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 250
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 232
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 198
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 174
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 170
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 167
Логистика - Логистические услуги - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 140
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы 2689 131
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 126
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 126
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 126
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 125
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 119
Страхование - Страховое дело 1920 117
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 113
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 108
Человеческий фактор 1099 104
Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей 2039 99
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 93
Мошенничество - Махинации 2142 91
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 90
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 88
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия 2033 85
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 687 84
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 77
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 77
Юриспруденция 1629 74
91Mobiles 590 51
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 43
CNews - ZOOM.CNews 1609 42
Коммерсантъ - Издательский дом 888 40
Forbes - Форбс 591 37
Bloomberg 1009 36
Thomson Reuters - Рейтер 5731 35
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 33
Ведомости 375 26
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 21
TAdviser - Центр выбора технологий 243 18
The Verge - Издание 482 17
TechCrunch - TechCrunch Awards 1152 15
WSJ - The Wall Street Journal 1225 15
Nature 770 15
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 13
DxOMark - Издание 35 13
Wikipedia - Википедия 413 13
ZDnet 584 12
The Guardian - Британская газета 320 12
NYT - The New York Times 956 12
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 12
Engadget - Блог о технологиях 411 11
FT - Financial Times 1118 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 60 11
РИА Новости 766 10
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 10
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 10
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 361 10
New Scientist 1447 9
CNews RND - R&D.CNews 2112 9
VentureBeat 90 8
The Register 1286 8
Business Insider 192 8
Tom’s Hardware 127 8
CNBC - Consumer News and Business Channel 151 7
CrunchBase 64 7
Reddit 221 7
КиноПоиск - портал о кино 130 7
Банки.ру - Banki.ru 44 6
500 Startups 4742 258
Gartner - Гартнер 3301 255
IDC - International Data Corporation 4671 227
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 214
Markets&Markets Research 97 38
Forrester Research 810 38
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 36
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 26
Fortune Global 500 280 23
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 22
Microsoft Research 128 18
Frost & Sullivan 199 16
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 43 14
IDC Russia - IDC Россия 161 14
IBM Research 107 13
BCG - Boston Consulting Group 85 13
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 12
Juniper Research 468 11
Grand View Research 15 10
Fortune Global 100 138 10
451 Research Group 87 9
Samsung Research 14 8
RAEX - Эксперт РА - РАЭКС-Аналитика 80 8
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 7
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 6
Allied Market Research 18 6
Forrester Wave 31 6
IBM Institute for Business Value 23 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 6
Mordor Intelligence 15 6
IDC Russia Cloud Services Market 9 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 18 5
Security Compute Rating 5 5
Research and Markets 23 5
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 5
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 23 5
Aragon Research 5 5
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 5
Data Insight - Исследовательское агентство 86 5
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 361
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 88
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 74
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 67
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 65
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 49
РАН - Российская академия наук 1397 46
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 36
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 34
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 34
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 33
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 29
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 23
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 20
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 19
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 19
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 354 18
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 14
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 13
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 13
Skyeng - Образовательные технологии 60 12
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 11
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 31 10
Сбер - Академия Искусственного интеллекта 10 10
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 9
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 9
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 21 9
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 89 8
University of Oxford - Оксфордский университет 188 8
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 99 8
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 8
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 8
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 8
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 42 8
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 111 8
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 7
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 7
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 19 7
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 63 7
МИЭТ - Московский институт электронной техники 90 7
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 5195 230
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 129
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 113
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 78
CNews AWARDS - награда 347 56
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 35
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 26
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 26
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 22
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 26 20
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 91 19
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 19
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 157 15
CNews Баттл 39 15
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 15 14
Oracle OpenWorld 65 11
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 11
Worldskills - Ворлдскиллс 92 11
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 58 10
Иннопром - Международная промышленная выставка 61 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 9
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 8
Чёрная пятница (распродажи) 89 8
Криптонит Startup Challenge 13 7
Microsoft Ignite 31 7
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 19 7
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 29 7
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 66 7
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 7
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 7
Oracle Modern Cloud Day 8 7
Microsoft Build - конференция 35 6
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 17 6
Startup Village - международная стартап-конференция 46 6
Fortinet Security Day 9 6
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 21 6
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 26 5
Microsoft for Startups 9 5
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 10 5
CNews ИТ-стратегия 14 5
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185297, в очереди разбора - 960428.
Создано именных указателей - 78738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Опасно ли излучение от смартфонов и бытовой техники

Топовые экшн-камеры 2022 года: выбор ZOOM

Обзор электросамоката Digma Allroad Max 15000mAh

Показать еще

Наука

Российская концепция для исследования Марса — рой двухколесных роботов

Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса

Печать наноалмазов стала возможна на квантовом уровне
Показать еще