Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Искусственный интеллект (ИИ) Artificial intelligence (AI) Artificial General Intelligence (AGI)
Публикаций - 6451, упоминаний - 11913
Искусственный интеллект (ИИ) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 449
|Путин Владимир 2542 127
|Ускова Ольга 154 67
|Чернышенко Дмитрий 320 61
|Мишустин Михаил 376 54
|Шадаев Максут 460 51
|Арлазаров Владимир 136 49
|Чаркин Евгений 203 49
|Дырмовский Дмитрий 81 41
|Сирота Юрий 43 41
|Паршин Максим 200 40
|Казарин Станислав 115 40
|Ведяхин Александр 52 38
|Абакумов Евгений 110 36
|Греф Герман 345 35
|Бочарникова Татьяна 83 32
|Кулик Вадим 126 32
|Путятинский Сергей 59 31
|Лысенко Эдуард 238 30
|Тихонов Александр 64 29
|Антонов Александр 75 29
|Хомков Игорь 43 28
|Петров Михаил 104 28
|Натрусов Артем 142 28
|Савцов Игорь 28 27
|Валчев Стоян 48 27
|Аршавский Анджей 28 26
|Кириченко Игорь 44 26
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 26
|Кривозубов Павел 26 26
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 25
|Шушкин Дмитрий 93 25
|Медведев Дмитрий 1604 25
|Фурсин Алексей 130 25
|Клепиков Алексей 80 25
|Сотин Денис 106 23
|Гаранин Евгений 23 23
|Поляков Сергей 63 23
|Акимов Максим 170 23
|Каюмов Шамиль 37 22
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185297, в очереди разбора - 960428.
Создано именных указателей - 78738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1185297, в очереди разбора - 960428.
Создано именных указателей - 78738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru