Realme P3 Lite в продаже в России

Realme объявляет о старте продаж смартфона Realme P3 Lite — устройство уже доступно в России. Серия Realme P, которая была разработана специально для продажи на маркетплейсах, предлагает оптимальное соотношение цены и функциональности: восьмиядерный процессор, емкая батарея на 6300 мАч, корпус толщиной 7,79 мм и весом в 196 грамм и камера с ИИ-функциями. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Серия P изначально была создана исключительно для онлайн-продаж в Индии, однако, изучив мировой e-commerce рынок, компания Realme пришла к решению вывести серию P также на рынки Латинской Америки и России.

Впервые серия P была представлена на российских маркетплейсах еще в середине 2025 г.: в нее вошли модели Realme P3 Ultra и Realme P3. В 2026 г. Realme планирует расширить серию P и укрепить ее позиции на российском e-commerce рынке.

Realme P3 Lite оснащен аккумулятором 6300 мАч и быстрой зарядкой 15 Вт. Емкости батареи хватит на два дня активной работы с устройством или 9 часов непрерывного гейминга от одного заряда.

Realme P3 Lite чипсет Unisoc T7250, который набирает 260 тыс. баллов в AnTuTu. Смартфон оснащен 24 ГБ (8+16 ГБ) динамической оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти. AMOLED-дисплей – с частотой 120 Гц и ШИМ.

Пылевлагозащита по стандарту IP64 и усовершенствованная прочная конструкция Armorshell защищают Realme P3 Lite от повреждений при попадании пыли и влаги, а также при падении с высоты до 1,5 метра. Режим Smart Touch позволяет взаимодействовать с устройством даже мокрыми или грязными руками, в перчатках или водонепроницаемом чехле.

Толщина смартфона составляет 7,79 мм. Кроме того, устройство оснащено индикатором уведомлений Pulse Light, который поддерживает девять цветов индикации и пять режимов мерцания.

Realme P3 Lite также получил ИИ-камеру с разрешением 50 МП и алгоритмами обработки изображений.

В России Realme P3 Lite доступен в цветах «Зеленая сосна» и «Белое облако».

Realme P3 Lite в конфигурации 4 + 128 ГБ доступен по промо-цене 9 999 руб.

Realme P3 Lite в конфигурации 8 + 256 ГБ доступен по промо-цене 11 999 руб.