Разделы

ПО Интернет E-commerce Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

Ozon: ИИ стал рабочим инструментом для более 60% малых предпринимателей в России

Ozon выяснил, как малый и средний бизнес в России применяет искусственный интеллект. Опрос показал, что 61% предпринимателей уже используют ИИ-инструменты для работы на маркетплейсах, но почти половина сталкивается с трудностями из-за нехватки знаний. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Исследование охватило преимущественно микробизнес и небольшие команды: 73% респондентов работают в одиночку или в команде до пяти человек.

Чаще всего ИИ задействуют в создании контента: 84% опрошенных предпринимателей используют нейросети для создания описаний, подбора заголовков и работы с изображениями в карточках товаров.

Еще 50% применяют ИИ для генерации текстов для социальных сетей, рекламы и email-рассылок, а 40% — для коммуникации с клиентами через чат-боты и ответов на отзывы.

Также 42% предпринимателей признались, что не знают, как правильно пользоваться ИИ-сервисами. Каждый четвертый столкнулся с ошибками: нейросети иногда выдают неточные описания товаров, неверные данные или некорректно отвечают покупателям в чатах. Несмотря на это, 63% верят, что в ближайшие годы ИИ повысит эффективность их бизнеса.

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда
ит в банках

В исследовании отмечается, что предприниматели чаще всего выбирают зарубежные ИИ-сервисы, такие как ChatGPT (65% пользователей), но активно осваивают и российские решенияYandexGPT (40%) и GigaChat (29%). При этом 51% респондентов используют сразу два–три разных инструмента регулярно.


Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ открыли прием заявок на премию Data Fusion Awards

В России банкротится амбициозный медицинский сервис на базе ИИ. Сотни клиентов остались без денег

Обзор: Цифровизация строительной отрасли 2025

Закрылся популярнейший пиратский онлайн-кинотеатр крупнейшей страны мира

Роботы помогли российским застройщикам ускорить работу на 30–40%

Для россиян снизили пошлины на покупки в иностранных интернет-магазинах

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще