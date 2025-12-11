Разделы

«VK Реклама» добавила возможность доработки креатива с помощью ИИ

В «VK Рекламе» стало возможно редактировать изображение при создании объявления с помощью ИИ-инструментов. Об этом CNews сообщил представитель VK.

Рекламодатели могут самостоятельно добавлять или удалять объекты, менять фон и вносить другие визуальные изменения в креатив с помощью простых текстовых команд в рекламном кабинете.

При создании картинки пользователь сможет выбрать функцию «Доработать с нейросетью». Далее в поле ввода нужно прописать пожелания по изменению изображения или же воспользоваться списком команд внизу поля. Например: «Улучши», «Удали», «Фон», «Замени» и другие. Весь набор команд доступен в выпадающем списке. Кроме того, рекламодатели смогут использовать готовый тематический промпт, чтобы преобразить свои креативы к актуальным сезонным событиям. Например, сейчас пользователям доступен промпт «Новый год».

Измененное изображение можно добавить в медиатеку и в рекламное объявление. При этом один креатив можно видоизменять несколько раз, а история редактирований останется доступна, что позволит продолжить работать с картинкой в любой из версий.

Ранее «VK Реклама» представила обновленный бесплатный инструмент автогенерации изображений. Система анализирует информацию об объекте продвижения, предоставленную рекламодателем, и предлагает подходящий креатив, отражающий преимущества товара или услуги.

