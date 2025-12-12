3Logic Group завершила проект по внедрению серверного оборудования Crusader в научном центре «Полюс»

Компания 3Logic Group успешно реализовала проект по интеграции двух высокопроизводительных ИИ-платформ на базе серверов Crusader 4230T с графическими процессорами Tesla A100 для научного центра «Полюс» (НЦ «Полюс»).

Графические процессоры Nvidia Tesla A100 предназначены для высокопроизводительных вычислений и машинного обучения. Оборудование было приобретено с целью обучения нейронных сетей и последующего инференса — использования генеративных нейронных сетей в научных и образовательных проектах.

Научный центр «Полюс» поставил задачу модернизировать вычислительную инфраструктуру для обработки растущих объемов данных и реализации сложных моделей искусственного интеллекта. Серверы Crusader 4230T, поставленные 3Logic Group, обеспечивают высокую производительность, энергоэффективность и масштабируемость, что является ключевым аспектом для поддержки научных исследований в области высокопроизводительных вычислений, анализа данных и искусственного интеллекта.

Поставленное оборудование уже внедрено в инфраструктуру компании, что позволило ускорить обработку данных, повысить стабильность вычислительных процессов и создать основу для реализации новых междисциплинарных проектов и в итоге реализовать проект: «Программно-аппаратный комплекс логопедической поддержки “Платформа речевого развития РобоЛого” для детей дошкольного и младшего школьного возраста с использованием технологий ИИ», поддержанный фондом развития инноваций в научно технической сфере в конкурсе «Внедрение ИИ» в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

В рамках этого конкурса поддерживаются только технологические решения, позволяющие имитировать когнитивные функции человека, включая поиск решений без заранее заданного алгоритма, и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека или превосходящие их.

«Мы рады, что серверы Crusader помогают компании укреплять свои технологические возможности и развивать исследовательские направления. Для нас важно быть надежным партнером, который поддерживает российские компании в создании современной ИТ-инфраструктуры», — отметил Илья Орлов, руководитель отдела проектных продаж 3Logic Group.

«Внедрение серверов Crusader стало заметным шагом в повышении вычислительного потенциала отдела разработки НЦ «Полюс». Новое оборудование позволит нашим исследовательским группам работать быстрее, точнее и эффективнее, открывая возможности для проектов, которые ранее были недоступны», — отметил Михаил Ратько, директор НЦ «Полюс».