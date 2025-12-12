Разделы

Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

Молодой человек, рыба и дом: какие сны пользователи просят объяснить «Алису AI» в чате

Чаще всего пользователи спрашивают «Алису AI» про сны, в которых упоминается человек — любимый, умерший или молодой. На втором месте оказалась рыба, а на третьем — дом. В пятерку самых популярных образов также попали мужчина и муж. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Доля сообщений вида «к чему снится…» в чате с нейросетью в пять раз больше, чем в запросах к «Поиску». Это можно объяснить тем, что толкование снов — характерный сценарий для чата с Алисой AI, поскольку пользователь общается с нейросетью в формате диалога, может уточнить детали и получить персональные интерпретации. Все эти аспекты важны для такой субъективной темы, как толкование снов.

Также в сообщениях пользователей часто упоминаются собака (черная, большая, укусила), вода (чистая, грязная, прозрачная), змея (большая, черная, укусила) и кошка (с котятами, много кошек, черная).

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд
ИТ в банках

Самое большое число сообщений о снах пользователи отправляют «Алисе AI» утром. Для сравнения, общий пик числа сообщений нейросети — не только про сны — приходится на вечер.

Еще аналитики «Яндекса» изучили, как отличается доля сообщений «Алисе AI» про толкование снов в разных городах. Учитывались данные по трем крупнейшим городам из каждого федерального округа России и городам-миллионерам, не входящим в это число. Чаще всего толкованием снов интересуются в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Краснодаре, Волгограде, Воронеже, а наиболее редко — в Махачкале, Уфе и Казани. Крупнейшие города страны — Москва и Санкт-Петербург — тоже оказались не в лидерах рейтинга: на шестом и четвертом местах с конца соответственно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек

В России банкротится амбициозный медицинский сервис на базе ИИ. Сотни клиентов остались без денег

Обзор: Рынок HR Tech 2025

Закрылся популярнейший пиратский онлайн-кинотеатр крупнейшей страны мира

Николай Голов, Postgres Professional: Разрабатывая Tengri Data, мы смотрели на продукт как аналитики

Для россиян снизили пошлины на покупки в иностранных интернет-магазинах

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще