Молодой человек, рыба и дом: какие сны пользователи просят объяснить «Алису AI» в чате

Чаще всего пользователи спрашивают «Алису AI» про сны, в которых упоминается человек — любимый, умерший или молодой. На втором месте оказалась рыба, а на третьем — дом. В пятерку самых популярных образов также попали мужчина и муж. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Доля сообщений вида «к чему снится…» в чате с нейросетью в пять раз больше, чем в запросах к «Поиску». Это можно объяснить тем, что толкование снов — характерный сценарий для чата с Алисой AI, поскольку пользователь общается с нейросетью в формате диалога, может уточнить детали и получить персональные интерпретации. Все эти аспекты важны для такой субъективной темы, как толкование снов.

Также в сообщениях пользователей часто упоминаются собака (черная, большая, укусила), вода (чистая, грязная, прозрачная), змея (большая, черная, укусила) и кошка (с котятами, много кошек, черная).

Самое большое число сообщений о снах пользователи отправляют «Алисе AI» утром. Для сравнения, общий пик числа сообщений нейросети — не только про сны — приходится на вечер.

Еще аналитики «Яндекса» изучили, как отличается доля сообщений «Алисе AI» про толкование снов в разных городах. Учитывались данные по трем крупнейшим городам из каждого федерального округа России и городам-миллионерам, не входящим в это число. Чаще всего толкованием снов интересуются в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Краснодаре, Волгограде, Воронеже, а наиболее редко — в Махачкале, Уфе и Казани. Крупнейшие города страны — Москва и Санкт-Петербург — тоже оказались не в лидерах рейтинга: на шестом и четвертом местах с конца соответственно.