Выбирать глазами: 8 из 10 опрошенных признаются, что визуальный стиль бренда влияет на доверие

Образовательная платформа «Нетология» совместно с производственным и креативным агентством Bono Digital & Creative провели исследование и выяснили, что 83% россиян важен визуальный стиль бренда. Наибольшим доверием пользуются бренды с минималистичным дизайном (37%) или с «человеческим лицом» (32%). При этом к использованию искусственного интеллекта в дизайне относятся сдержанно: 56% оценивают результат нейтрально, 22% считают безликим и только 18% полностью одобряют. Об этом CNews сообщили представители «Нетологии».

Большинство опрошенных — 83% — признались, что визуальный стиль бренда напрямую влияет на их доверие к нему. При этом 28% считают этот фактор решающим, а ещё 55% отмечают, что он играет роль, хотя и не всегда определяющую. Только 14% респондентов признаются, что визуальный стиль почти не влияет на доверие или не влияет вовсе. Еще 3% об этом никогда не задумывались.

Более половины участников исследования (51%) выбрали минимализм как наиболее близкий им стиль — чистый дизайн, много пространства, отсутствие визуального шума. Еще 17% отдают предпочтение натуральному эко-дизайну. Яркие, насыщенные визуалы предпочитают 9% респондентов, неоновые и футуристические — 8%, а винтажные — лишь 6% опрошенных.

Такие эстетические предпочтения напрямую отражаются и в потребительском поведении: при выборе товара или услуги каждый третий россиянин доверяет брендам с простым минималистичным оформлением (37%) или тем, кто использует стиль с «человеческим лицом» — тёплые фото и живые образы (32%). Яркий креативный подход нравится 12% опрошенных, а «технологичный» дизайн с 3D, digital art и использованием нейросетей — 6%.

Самыми важными элементами дизайна оказались цветовая палитра (58%) и интерфейс сайта или приложения (57%) — это отметили более половины участников опроса. На доверие также влияют упаковка продукта (50%), типографика (48%), иллюстрации (44%) и логотип (31%).

Юлия Трофимова, СЕО и управляющий партнер Bono Digital & Creative: «Использование ИИ в дизайне и продакшене стало распространенной практикой: бренды активно внедряют эти технологии благодаря скорости и оптимизации затрат. Сегодня во многих проектах уже невозможно определить, создан визуал вручную или с помощью нейросети. Исследование подтверждает: аудитория остается нейтральной к самому факту использования ИИ и оценивает работы прежде всего по качеству. В этом мы видим важный тренд — технологии меняются стремительно, но ключевое остается неизменным: визуальный язык должен быть ясным, эмоционально точным и соответствовать ценностям бренда».

На фоне массовых обновлений айдентики российских брендов 43% респондентов отметили, что компании стали выглядеть современнее. Треть опрошенных заняла нейтральную позицию, а около 15% считают, что новый визуальный язык стал однотипным и безликим.

К использованию нейросетей в дизайне россияне относятся спокойно: более половины — 56% — воспринимают ИИ нейтрально и оценивают прежде всего результат. Еще 19% считают этот инструмент важной частью технологического прогресса, тогда как 22% относятся к нему настороженно, отмечая, что такие визуалы часто теряют индивидуальность.

Екатерина Руденко, руководитель направления «Креативные индустрии» в «Нетологии»: «Искусственный интеллект — мощный союзник дизайнера. Пользователям важен результат, а он зависит от того, насколько гармонично дизайнер сможет объединить возможности ИИ с человеческой креативностью, эмпатией и стратегическим мышлением. Работа с нейросетями становится обязательным навыком для современных дизайнеров. ИИ позволяет ускорить процессы, обеспечить персонализацию и расширить творческие возможности. Это особенно важно для начинающих дизайнеров. Применение искусственного интеллекта ускоряет обучение, снижает порог входа в профессию и позволяет сосредоточиться на творчестве. Однако его использование должно быть осознанным и дополнять фундаментальное образование, практику и насмотренность, а не заменять их».

Интересно, что 88% респондентов заявили: они могут распознать визуалы, созданные с помощью нейросетей. Среди них 42% замечают «след ИИ» почти всегда, а 46% догадываются об этом.

Две трети опрошенных (67%) поделились: когда они узнают, что элементы дизайна созданы с помощью искусственного интеллекта, оценивают результат в зависимости от его качества — им важно, как выглядит итоговая работа, а не процесс ее создания. Еще 16% предпочитают «ручную» работу дизайнера и ценят человеческое участие в процессе. Небольшая часть респондентов — 9% — признались, что рады техническому прогрессу, а другие 8% признаются, что им всё равно.

Исследование проведено среди 1007 интернет-пользователей из разных регионов России в возрасте 18-60 лет.



