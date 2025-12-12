Разделы

Руденко Екатерина


СОБЫТИЯ


12.12.2025 Выбирать глазами: 8 из 10 опрошенных признаются, что визуальный стиль бренда влияет на доверие 1
14.11.2024 В Сеченовском университете обучили искусственный интеллект определять метастазы при колоректальном раке на гистосканах 1
30.05.2024 «Первый Бит» автоматизировал учет номерного фонда в общежитии ООО «Восточной горнорудной компании» на Сахалине 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Руденко Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 904 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 54 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57468 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34059 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1023 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18212 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3614 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1491 1
Оцифровка - Digitization 4939 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11479 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73339 1
Реестр добросовестных экспортеров 210 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1325 1
Шельпяков Кирилл 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157020 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1243 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 987 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1816 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 821 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10764 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 231 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407175, в очереди разбора - 732651.
Создано именных указателей - 187327.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407175, в очереди разбора - 732651.
Создано именных указателей - 187327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

