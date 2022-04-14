Цифровое пространство

Цифровизация госсектора 2022 1

Adobe запустила новое поколение Creative Cloud на базе Adobe Sensei 1

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ проанализировал поведение россиян в интернете в год пандемии 1

В России появится спецсайт для маленьких закупок 1

В Ленинградской области завершено создание единого цифрового образовательного пространства 1

Lamoda автоматизировала взаимодействие с партнерами на базе Microsoft Dynamics 365 Online 1

АЛРОСА проводит цифровую трансформацию HR при поддержке GMCS 1

Как перестать тонуть в море документов и устранить риск потери клиентов 1

ОССП автоматизировали документооборот в системе Docsvision 1

База кейсов цифровой трансформации пополнилась 32 новыми цифровыми решениями 1

Государству и бизнесу нужно расширение функциональности СЭД 1

В Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана автоматизировано лицензирование недропользования 1

В России с опозданием на два года появилась цифровая платформа для госзакупок лекарств 1