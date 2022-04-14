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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Цифровое пространство



14.04.2022 Цифровизация госсектора 2022 1
10.02.2022 Группа «Самолет» оптимизирует управление поставками стройматериалов с помощью цифрового решения 1
01.11.2021 Adobe запустила новое поколение Creative Cloud на базе Adobe Sensei 1
29.10.2021 Более пяти тысяч человек приняли участие в Международном конвенте СНГ «Цифровое партнерство» 1
21.09.2021 ИКТ в госсекторе 2021: жизнь в новой реальности 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
21.06.2021 ВХЗ.31 создает блокчейн-платформу для фиксации выбросов CO₂ 1
20.05.2021 ИСИЭЗ НИУ ВШЭ проанализировал поведение россиян в интернете в год пандемии 1
18.05.2021 Бизнес экс-главы «Информзащиты» за год вырос в 2 раза благодаря «русским хакерам», «Петрову» и «Боширову» 1
28.04.2021 Республика Татарстан автоматизирует контроль результатов нацпроектов при поддержке «AT Consulting Восток» 1
19.04.2021 Власти хотят понизить налоги для российских ИТ-компаний и поднять для иностранных 1
05.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
31.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
26.03.2021 В России появится спецсайт для маленьких закупок 1
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
04.03.2021 Группа «М.Видео-Эльдорадо» увеличила скорректированную чистую прибыль на 9,3% 1
03.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
22.12.2020 В Ленинградской области завершено создание единого цифрового образовательного пространства 1
03.12.2020 «O2O холдинг» перевел на SAP «Ситимобил» и Delivery Club 1
20.11.2020 Lamoda автоматизировала взаимодействие с партнерами на базе Microsoft Dynamics 365 Online 1
06.10.2020 «Корус консалтинг» автоматизировала продажи для ассоциации «Русский свет» 1
01.09.2020 «Монтранс» создал единое цифровое пространство для обслуживания клиентов на базе Okdesk 1
21.08.2020 Продажи сетевого оборудования: итоги полугодия и июля 2020 года 1
31.07.2020 «ТЭК-Торг» и ФРДВ займутся цифровым проектом по управлению лесным хозяйством Дальнего Востока 1
28.07.2020 Сбербанк и Федеральная нотариальная палата запустили «Электронные нотариальные доверенности» 1
21.07.2020 АЛРОСА проводит цифровую трансформацию HR при поддержке GMCS 1
02.07.2020 «Диасофт» представила новый канал удаленного обслуживания клиентов финансовых организаций 1
10.06.2020 Как перестать тонуть в море документов и устранить риск потери клиентов 1
16.04.2020 «Касперский» бесплатно раздает ПО для защиты малого бизнеса 1
16.04.2020 «Лаборатория Касперского» бесплатно защитит малый бизнес до конца лета 1
06.04.2020 ОССП автоматизировали документооборот в системе Docsvision 1
01.04.2020 «AT Consulting Восток» разработала ИТ-систему для борьбы с коронавирусом 1
24.03.2020 База кейсов цифровой трансформации пополнилась 32 новыми цифровыми решениями 1
12.02.2020 Государству и бизнесу нужно расширение функциональности СЭД 1
30.01.2020 ОЭЗ «Технополис Москва» станет площадкой для новых технологий управления экономикой столицы 1
14.01.2020 В Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана автоматизировано лицензирование недропользования 1
24.12.2019 В России с опозданием на два года появилась цифровая платформа для госзакупок лекарств 1
27.11.2019 Финансы окажутся в руках искусственного интеллекта 1

Публикаций - 71, упоминаний - 71

Цифровое пространство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4446 7
Сбер - Цифровая Платформа 381 6
SAP CIS - САП СНГ 816 4
Google LLC 9888 3
5557 3
Microsoft Corporation 22081 3
ОТР 171 3
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 225 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3835 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8659 2
Yandex - Яндекс 4836 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7617 2
Dialog - Диалог 239 2
VK - Mail.ru Group 2962 2
Ростех - Ростехнологии 2442 2
Schneider Electric 485 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 486 2
VMware 2004 2
Docsvision - ДоксВижн 947 2
Корус Консалтинг ГК 1000 2
AT Consulting Восток 24 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 307 2
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 15 2
1С-ИжТиСи 4963 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1902 2
Открытые технологии 541 2
1С-Битрикс - Bitrix 5315 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7945 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6396 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 288 1
СКБ Контур 526 1
Барс груп 456 1
Naumen - Наумен 449 1
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 6 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
Profilum - Профилум 3 1
ПСС - Платформа строительных сервисов 2 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 580 1
Эдит Про - Edit Pro 25 1
Directum - Директум 814 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5053 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 94 3
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 5 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 252 2
Алроса АК 116 2
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
OneRetail 11 1
Сокольники - Парк культуры и отдыха 90 1
Яндекс.Еда 219 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2029 1
Equifax - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 180 1
Самолёт ГК 62 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 20 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 74 1
Сбер - Кухня на районе 10 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1611 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 49 1
О2О Delivery club 165 1
СПбМТСБ - ТЭК-торг 39 1
Почта России ПАО 1831 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 77 1
О2О Холдинг 36 1
Утконос 116 1
Газпром ПАО 887 1
GFG - Lamoda 88 1
Ситимобил - Служба такси 129 1
Норникель - Норильский никель 280 1
Русский свет - Электросистем 17 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7680 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7786 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 656 7
Федеральное казначейство России 1170 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2088 7
Счётная палата РФ 581 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 847 6
Правительство РФ 7152 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1174 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 631 5
Президент Российской Федерации 3143 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 175 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2105 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1004 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 333 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 40 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 392 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3018 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1904 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1393 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 107 1
Правительство Москвы 1514 1
Правительство Тюменской области 68 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1280 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2300 1
Администрация Псковской области 29 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 99 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 139 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 89 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2165 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан - Минлесхоз РТ 2 1
Правительство Казахстана 15 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 161 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 96 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 65 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 169 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 100 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2637 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1276 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 550 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 222 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1866 1
АФТ - Ассоциация Финтех 122 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 9634 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 14716 17
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5773 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2619 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31829 10
Big Data - Большие данные 2234 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8057 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6760 4
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 129 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 956 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 4079 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3607 3
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2132 3
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 914 3
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1875 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 5360 2
Website - Вебсайт 3579 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1894 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 7326 2
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 203 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 293 2
НСУД РФ - Национальная система управления данными 34 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 923 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 746 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 554 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 6530 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10292 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 892 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1723 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1781 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2967 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 856 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 716 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 3350 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1282 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6486 2
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 55 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 303 1
Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст 53 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 3743 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1816 8
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 189 6
Google Android 11708 4
Microsoft Windows 10 11244 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5161 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 604 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 511 3
Apple iOS 6310 3
Apple macOS 1381 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 884 2
Microsoft Dynamics 365 119 2
Google Play - Google Store - Android Market 2671 2
Microsoft SharePoint Server 592 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 107 1
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow 21 1
СПАРК-Интерфакс 116 1
Adobe After Effects 52 1
Apple DEP - Apple Device Enrollment Program 3 1
1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 14 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 127 1
Microsoft Outlook 1232 1
Microsoft Skype for Business 128 1
Schneider Electric - APC SmartShelter Container 2 1
ГРЛС - Государственный реестр лекарственных средств 3 1
AT Consulting Восток - Smart City Cloud - цифровая платформа Управление территорией 5 1
Schneider Electric StruxureWare 9 1
Schneider Electric Uniflair BREF 13 1
PK LegalTech 1 1
ZyXEL Keenetic 22 1
Volkswagen Automotive Cloud 3 1
Adobe Illustrator 102 1
Яндекс.Расписания 49 1
Schneider Electric APC InfraStruxure 57 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 99 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес NB-IoT/М2М-решения 4 1
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 1
Kaspersky Safe Browser 9 1
Riverbed SteelHead 42 1
ГИС СОЛО - государственная информационная система Современное образование Ленинградской области 27 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 697 1
Меджитов Тимур 59 7
Херсонцев Алексей 49 7
Катамадзе Анна 72 7
Дюбанов Анатолий 88 7
Хайруллин Айрат 41 6
Мартынова Елена 28 6
Ципорин Павел 57 6
Петрушин Андрей 67 6
Терещенко Денис 45 6
Слышкин Василий 61 6
Албычев Александр 79 6
Власов Сергей 77 6
Паршин Максим 185 6
Малков Павел 42 6
Лысенко Эдуард 227 5
Кудрин Алексей 90 5
Чернышенко Дмитрий 289 4
Рудзевич Мария 25 4
Шадаев Максут 437 4
Кузьмин Павел 15 4
Федулов Владислав 64 3
Семенов Алексей 70 3
Кулешов Алексей 29 3
Толпышкин Михаил 5 3
Сельский Андрей 21 3
Сорокин Даниил 12 3
Скиба Владимир 18 3
Салбиев Алан 30 3
Осипов Владимир 20 3
Корчивой Станислав 15 3
Шпак Василий 66 3
Рымар Максим 42 3
Кирюшин Сергей 66 3
Заманов Дмитрий 6 3
Кожевников Сергей 13 3
Панов Евгений 16 3
Окунь Дмитрий 17 3
Петров Михаил 101 3
Разумовский Дмитрий 71 3
Черников Алексей 29 3
Россия - Российская федерация - РФ 102371 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32049 14
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 558 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2064 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1203 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12296 7
Европа 10148 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 832 6
Россия - УФО - Тюменская область 791 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44567 4
Россия - ЦФО - Калужская область 747 3
Россия - УФО - Челябинская область 909 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 664 3
Казахстан - Республика 4384 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 957 3
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 357 3
Беларусь - Белоруссия 3376 3
Россия - ЮФО - Республика Крым 696 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10943 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12591 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1661 1
Армения - Республика 1068 1
Россия - УФО - Челябинская область - Снежинск 32 1
Чехия - Чешская Республика 997 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 649 1
Европа Восточная 2892 1
Америка 1953 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 366 1
Россия - УФО - Челябинская область - Озерск 45 1
Испания - Каталония - Барселона 703 1
Эстония - Эстонская Республика 690 1
Финляндия - Финляндская Республика 1678 1
Сингапур - Республика 1558 1
Ирландия - Республика 816 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12581 1
Украина 5905 1
Узбекистан - Республика 1267 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2934 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2099 1
США - Вашингтон - Редмонд 193 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2266 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5733 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1522 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 6052 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 6036 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3691 3
Образование в России 1694 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 267 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 90 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 675 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 416 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1436 2
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 19 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 23 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 390 1
Болезнь Паркинсона 101 1
Экономический эффект 577 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 233 1
Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) 33 1
trusted advisor - концепция "доверенный советчик" 2 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1122 1
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 495 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 386 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 22 1
Русский язык 3999 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 448 1
The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог 13 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 220 1
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика 462 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2350 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 991 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1467 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2831 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 907 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1258 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 170 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 242 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 158 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2246 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 565 1
Ведомости 306 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 43 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 193 1
Из рук в руки - irr.ru 32 1
Euronews - телеканал 46 1
Gartner 3269 4
Forrester Research 802 1
ResearchMe 13 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 120 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Vanson Bourne 47 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1128 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 591 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 229 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 18 1
ФГНИУ ИЗиСП при Правительстве РФ - Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 1 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 20 1
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 7 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1428 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 761 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 749 1
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CSTB Telecom & Media 52 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 16 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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Создано именных указателей - 71041.
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