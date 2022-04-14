Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Цифровое пространство
Публикаций - 71, упоминаний - 71
Цифровое пространство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Меджитов Тимур 59 7
|Херсонцев Алексей 49 7
|Катамадзе Анна 72 7
|Дюбанов Анатолий 88 7
|Хайруллин Айрат 41 6
|Мартынова Елена 28 6
|Ципорин Павел 57 6
|Петрушин Андрей 67 6
|Терещенко Денис 45 6
|Слышкин Василий 61 6
|Албычев Александр 79 6
|Власов Сергей 77 6
|Паршин Максим 185 6
|Малков Павел 42 6
|Лысенко Эдуард 227 5
|Кудрин Алексей 90 5
|Чернышенко Дмитрий 289 4
|Рудзевич Мария 25 4
|Шадаев Максут 437 4
|Кузьмин Павел 15 4
|Федулов Владислав 64 3
|Семенов Алексей 70 3
|Кулешов Алексей 29 3
|Толпышкин Михаил 5 3
|Сельский Андрей 21 3
|Сорокин Даниил 12 3
|Скиба Владимир 18 3
|Салбиев Алан 30 3
|Осипов Владимир 20 3
|Корчивой Станислав 15 3
|Шпак Василий 66 3
|Рымар Максим 42 3
|Кирюшин Сергей 66 3
|Заманов Дмитрий 6 3
|Кожевников Сергей 13 3
|Панов Евгений 16 3
|Окунь Дмитрий 17 3
|Петров Михаил 101 3
|Разумовский Дмитрий 71 3
|Черников Алексей 29 3
|Gartner 3269 4
|Forrester Research 802 1
|ResearchMe 13 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 120 1
|The Economist Intelligence Unit 41 1
|Vanson Bourne 47 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175901, в очереди разбора - 987729.
Создано именных указателей - 71041.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175901, в очереди разбора - 987729.
Создано именных указателей - 71041.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru