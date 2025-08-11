«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рекордный спрос на цифровые фотоаппараты на рынке России за последние пять лет в первом полугодии 2025 года

«М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала рекордные продажи цифровых фотокамер на российском рынке по итогам первого полугодия 2025 г. В период с января по июнь 2025 г. россияне приобрели 197 тыс. устройств, что стало максимальным результатом за последние пять лет. Общая выручка составила 3,11 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Для сравнения, в предыдущие годы в первом полугодии было продано: 2020 г. — 86,8 тыс.; 2021 г. — 134,9 тыс.; 2022 г. — 88,7 тыс.; 2023 г. — 158,9 тыс.; 2024 г. — 192 тыс.

Таким образом, рынок не только вернулся к допандемийному уровню, но и продемонстрировал рост на 3% по сравнению с 2024 г,

Самыми популярными стали камеры без ярко выраженного бренда — Unbranded. Они заняли 63,2% от общего количества проданных устройств. Это, как правило, недорогие модели с базовым набором функций, которые выбирают начинающие пользователи и семьи в качестве первой камеры. Особенно востребованы в этом сегменте камеры с функцией печати на термобумаге — такие гаджеты часто используют подростки.

Устройства бренда W&O заняли второе место с долей 12,5%. На третьем месте — Canon с результатом 8,8%. Также в пятерке самых популярных брендов — Sony (3,3%) и Nikon (3,2%).

Несмотря на то, что по количеству лидируют небрендированные устройства, выручку формируют в первую очередь производители премиальной и продвинутой техники. Бренд Canon показал наивысший результат в денежном выражении — почти 40% всех продаж в рублях пришлось именно на его устройства. Это объясняется широким ассортиментом полнокадровых камер и решений для энтузиастов. Sony заняла второе место с долей 22,4% благодаря популярности влог-камер и беззеркальных моделей. Третье место — у Nikon, который обеспечил 10,9% выручки. Также значительный вклад внесли Unbranded (10,4%), несмотря на низкую среднюю цену, и Fujifilm (7,8%), востребованный у любителей моментальной печати и ретродизайна.

Руководитель направления «Компьютерные аксессуары» компании «М.Видео-Эльдорадо» Эмиль Манучаров: «Рынок цифровых камер в России переживает второе дыхание. Пользователи возвращаются к отдельным устройствам, чтобы получать качественные фото и видео, не завися от смартфона. Камера снова становится подарком, спутником в поездках и важной частью контент-съемки. В эпоху визуального контента растет спрос на высокое качество изображения, гибкость настроек и удобство последующей обработки — именно поэтому интерес к фототехнике увеличивается. Мы ожидаем, что положительная динамика сохранится и во втором полугодии. Кроме того, все больше пользователей отдают предпочтение камерам, которые поддерживают съемку в 4K, оснащены сменной оптикой, модулями беспроводной передачи данных и возможностью работы с облачными сервисами. Эти функции постепенно становятся стандартом не только в среднем, но и в доступном ценовом сегменте».