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Санкции Sanctions коллективные или односторонние принудительные меры санкционное давление


 

 


11.10.2024 Санкции ускорили миграцию в облака: российский рынок растет в 2 раза быстрее мирового

10.09.2024 США ввели санкции против производителей шпионского софта Predator, но они не работают

; Intellexa Limited (Ирландия); Intellexa S.A. (Греция); Thalestris Limited (Ирландия). Включение в санкционный список означает, что все американские активы, связанные с этими физическими и юри
09.09.2024 Санкции США не помеха. Китай без проблем покупает передовые GPU Nvidia дешевле, чем американцы

реки попыткам властей США ограничить экспорт передовых технологий в КНР. Mathew Schwartz / Unsplash Санкционные GPU продолжают проникать в КНР транзитом через Японию и страны ЮВА Представители

26.08.2024 Грандиозный провал США. Гигантская компания из санкционного списка работает на американском рынке, найдя простейшую лазейку

я к DeepCool невозможно. Компания Shaking Tank новая, в санкционном списке ее нет, следовательно, и санкции никакие на нее не распространяются, по крайней мере, пока что. По всей видимости, даж
26.08.2024 Под ковровые санкции США попали создатели Linux «Альт», ИБ-«дочка» МТС и бывшая «дочка» Сбербанка

ити Сайбер Секьюрити»). Это уже не первая «дочка» МТС («Мобильные Телесистемы»), которая попала под американские санкции. Ранее под ними оказались «МТС-Банк» и VisionLabs. В «МТС Red» отказалис
21.08.2024 Microsoft обрушивает на россиян мощный удар. Вводятся новые санкции. Кого они затронут

Новый удар Microsoft Microsoft введет новые санкции против российского бизнеса, сообщили CNews представители российской компании «Софтлай
14.08.2024 Новые санкции Google. В России перестанет работать очень нужный облачный сервис с многолетней историей

бщили CNews представители Softline. Фото: WDnet Studio / Stocksnap Пользоваться сервисами Google можно только на свой страх и риск - их в любой момент могут закрыть для россиян Вероятнее всего, новые санкции Google связаны с ограничениями на предоставление облачных услуг россиянам, введенным, как сообщал CNews, в июне 2024 г. по решению американского Минфина. Они вступают в силу 12 сентября
Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion

a Fusion, которая прошла в Инновационном кластере МГУ «Ломоносов» 17-18 апреля 2024 г., собрала более трех тысяч участников и трех млн просмотров трансляции. Развитие российских технологий в условиях санкционного давления, экспорт ПО в дружественные страны, кросс-отраслевой обмен данными — рассказываем, какие еще темы подняли в рамках главного ежегодного события в отечественной ИТ-индустрии
08.08.2024 Созданный россиянином конструктор онлайн-магазинов Ecwid вводит санкции против России

гибкость продаж и многоканальность. Офисы Ecwid на начало 2022 г. работали в США - Сан-Диего, в России - Ульяновске, Самаре и Владивостоке, но видимо российское подразделение в 2024 г. будут закрыты. Санкции от Минфина США С 12 сентября 2024 г. вступает в силу запрет Министерство финансов (Минфин) США на поставку любому лицу в России услуг ИТ-консалтинга и проектирования и услуг ИТ-поддержк
05.08.2024 Как Америка садится в лужу. Китай открывает новые компании для ИТ-закупок быстрее, чем США вводит санкции против старых

Китайская гидра Попавшие под американские санкции китайские компании начали массово открывать подставные фирмы, которые он
01.08.2024 Знаменитый китайский бренд телевизоров без предупреждения ввел антироссийские санкции. Завод в России на грани закрытия

Новые китайские санкции Китайская компания TCL решила ввести собственные антироссийские санкции. Как п
24.07.2024 В России суд простил компанию, из-за западных санкций сорвавшую поставку электроники в УФСИН

ран, входящих в Евросоюз. Сделали все что могли «БСВ-Групп» в свое оправдание сослалась на западные санкции, направленные против компаний из КНР и помешавшие покупке электронных комплектующих.

09.07.2024 Мощный отпор санкциям. Найден радикальный надежный способ использовать карты «Мир» за пределами России

оссийского оператора карт «Мир» – АО «Национальная система платежных карт» (НСПК). CNews писал, что американские санкции против НСПК были введены в конце февраля 2024 г. Сроков нет, но вопрос в
08.07.2024 В России расцвет производства телевизоров. Объемы сборки бешено растут вопреки санкциям

ановленные высокие планки по выпуску ТВ в России могут быть и не достигнуты, считает Александр Вевюрко. Он сказал изданию, что на фоне нынешних проблем с проведением транзакций через китайские банки (очередное следствие санкций Запада) «есть риск провалить план по выпуску», поскольку все компоненты заказываются в Китае. В России, к примеру, нет своего производства матриц.
01.07.2024 Сервис с российскими корнями без предупреждения отключил программистов из России от популярной среды разработки на Java, Python, C++

rrently unable to provide our products or services to you due to export control regulations). Новые санкции ЕС напрямую запрещают поставлять в Россию, в том числе, и программный контент. Также

25.06.2024 Продавцы и перевозчики пообещали резкий взлет цен на электронику в ближайшие месяцы

ия Властопуло, против банков, использующих СПФС «в третьих странах», могут быть применены вторичные санкции, что усложнит «взаиморасчеты российских компаний», сообщил он «Коммерсанту». В качест
21.06.2024 США вводят тотальные санкции против «Касперского». Его ПО нельзя будет ставить даже на домашние ПК

ролю за иностранными активами Министерства Финансов США (OFAC) внести членов руководства компании в санкционный список. Текущий шаг не повлияет на устойчивость компании, поскольку сама «Лаборат
19.06.2024 Власти США начали вводить персональные санкции в отношении разработчиков шпионского программного обеспечения

онные списки Министерство торговли США, а в начале марта 2024 г. Министерство финансов США внесло в санкционный список все организации, аффилированные с Intellexa, а заодно персонально Тала Дил
13.06.2024 США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники

ет на оказание ИТ-услуг и облачных сервисов для россиян Министерство финансов США сообщило о введении новых санкций против России, вызванных проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Санкции приурочены к предстоящему саммиту лидеров стран G7 («Большая семерка») в Италии и совпали с празднованием Дня России. В первую очередь, власти США решили запретить оказывать россиянам у
06.06.2024 Глава Intel: Санкции США против Китая уничтожают американский ИТ-бизнес. Intel и Nvidia теряют сотни миллионов, КНР наращивает импортонезависимость

ор компании Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) всерьез обеспокоен тем, что непрекращающиеся санкции США против Китая в очень скором будущем выйдут боком непосредственно Intel, пишет The
28.05.2024 США ввели санкции против китайских разработчиков квантовых компьютеров. Под ударом 37 компаний

технологий. В 2021 г. Министерство торговли США добавила восемь технологических компаний из Китая в санкционный список из соображений национальной безопасности и внешней политики, говорится в с
15.05.2024 Ученые Пермского Политеха разработали нейросеть, которая предупредит российские компании о риске попадания под санкции

ского Политеха разработали нейросеть, которая предупредит российские компании о риске попадания под санкции Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. В последние годы западные страны проводят
13.05.2024 Microsoft внезапно отменил санкции против России. Россиянам вернули доступ к обновлениям Windows, MS Office и облачным сервисам

06.05.2024 Билл Гейтс годами тайно руководит Microsoft из-за кулис. Не исключена его личная ответственность за санкции против россиян

03.05.2024 Orion soft: санкции США не повлияют на работу компании

ешения, способствующие успеху их проектов, – отметили в пресс-службе. – Мы считаем, что попадание в санкционный список можно рассматривать как высокую оценку наших достижений, и будем продолжат
02.05.2024 США ввели ковровые санкции против знаменитых российских ИТ-компаний

Очередные санкции против российских компаний Ряд крупных российских компаний попали в санкционный список Минфина США от 1 мая 2024 г. Список пополнили крупные отечественные ИТ-ком
24.04.2024 Санкции побоку. Microsoft продлевает лицензии россиянам из-под полы, перечеркнув свои же запреты

11.04.2024 Россия запретила въезд представителям Cisco и Micro Focus

и Россия запретила въезд в страну 22 британцам — сотрудникам госорганов, юридических и ИТ-компаний, санкционный список опубликован на сайте МИДа. Среди британских граждан, которые внесены в

09.04.2024 Потому что санкции уже в печенках. Microsoft лишилась крупного клиента в России – он потратил сотни миллионов на российский Linux вместо Windows

ей 76% является ПАО «Группа Астра» с ее Astra Linux. В сумме эти три системы занимают 97% рынка российских ОС. Microsoft ушла из России в марте 2022 г. За минувшие два года она ввела свои собственные санкции против обычных россиян, а также против российского бизнеса. Например, она выгнала российские компании из своих облаков, дав им всего несколько дней на поиск альтернативы и перенос всей

27.03.2024 Samsung вводит новые санкции против россиян. Samsung Pay внезапно прекратила поддержку карт «Мир». Опрос

ом карт «Мир» является «Национальная система платежных карт». В конце февраля 2024 г. НСПК попала в санкционный список США. Ее внес в него американский Минфин, заявив, что российские власти соз
26.03.2024 США ввели санкции против российской блокчейн-системы, «применяемой в электронном голосовании и в налоговой»

ртные операции в криптовалютах. Компания является партнером «Росбанка», который ранее уже попал под американские санкции. Под санкциями оказались операторы цифровых финансовых активов (ЦФА): ОО
07.03.2024 Главный союзник Америки на Ближнем Востоке шпионил за гражданами США

свои санкции в отношении Intellexa еще раньше - в июле 2023 г. Персонально ваши. Санкции. Сейчас в санкционный список попали персонально Тал Ионафан Дилиан (Tal Jonathan Dilian), бывший офицер
05.03.2024 Россия обходит санкции. Сотрудники Сбербанка ездят по домам россиян, чтобы установить приложение, удаленное из магазина для iPhone

ина Apple, но продержалось оно там недолго – всего несколько дней. Apple следит, чтобы попавшие под санкции банки не обходили ее ограничения и весьма оперативно удаляет все их приложения. Почем
26.02.2024 Запад обрушил цунами санкций на российские ИТ-компании. Кто под них попал

платежных карт» (НСПК, обслуживает карты «Мир» и транзакции в России по картам Visa и Mastercartd). Американские санкции были введены против ряда банков, включая «Модульбанк» - виртуальный банк
22.02.2024 SAP внезапно возвращается в Россию вопреки санкциям и издевательствам над россиянами

российский рынок. Как пишут «Ведомости», добро на это ей дало Федеральное управление экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA). Однако это не означает, что SAP снимает абсолютно все ранее введенные санкции против россиян и российских компаний – ее возвращение сопровождается перечнем условий и ограничений, так что большинство работающих в России предприятий могут не рассчитывать на возобно
12.02.2024 Российская компания отстояла свои права в международном суде впервые после ввода санкций против России

9 г. «Силовые машины» вышли из контракта, сославшись на форс-мажор. Вьетнамская сторона не признала американские санкции как основание для непредвиденных обстоятельств. PetroVietnam Technical S
31.01.2024 Сбербанк выпустил новое приложение для iPhone вопреки санкциям

ных аналогов у Android и iOS на 31 января 2024 г. в мире не существовало. Обе компании поддерживают санкции, лавиной которых Россию и россиян накрыло после 24 февраля 2022 г. Не обошли они и Сб
29.01.2024 Санкции бесполезны. Россия импортирует западные микросхемы на миллиарды долларов

ь месяцев 2023 г. были произведены или хотя бы разработаны американскими и европейскими компаниями. Санкции дали сбой По информации Bloomberg, в 2023 г. в Россию ввозились проводники с логотипа
10.01.2024 В рамках замещения санкционного программного обеспечения компания Industry F разработала программный продукт SAG IF

В рамках замещения санкционного программного обеспечения компания Industry F разработала программный продукт (SAG IF) позволяющий снимать корректные данные с промышленных роботов Fanuc, KUKA, ABB …, а также ЧПУ F
29.12.2023 Nvidia включила смекалку и обманула правительство США. Созданы супермощные видеокарты для Китая, которым нипочем санкции

лицензии, или услуги контрабандистов. 4090 – это самая топовая видеокарта Nvidia на конец 2023 г. Это флагманская модель, у которой пока нет полноценных конкурентов в плане производительности. Обойти санкции своего же государства Nvidia смогла легко и изящно – карта GeForce RTX 4090D ничуть не потеряла в своих игровых характеристиках, утверждает портал WCCFTech. У нее лишь на 11% меньше яде

Публикаций - 2924, упоминаний - 3770

Санкции и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24483 440
Google LLC 11672 332
Apple Inc 11952 313
Huawei 3861 278
Yandex - Яндекс 7100 242
Ростелеком 9539 210
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12127 210
Intel Corporation 12106 202
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3723 181
Samsung Electronics 10185 179
Oracle Corporation 6641 165
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 860 161
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8657 159
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1728 156
SAP SE 5231 152
МегаФон 8534 145
8064 142
IBM - International Business Machines Corp 9413 123
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4780 121
AMD - Advanced Micro Devices 4159 119
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3197 118
VK - Mail.ru Group 3435 115
Cisco Systems 5085 112
Meta Platforms - Facebook 4425 104
Softline - Софтлайн 2678 100
Xiaomi 1662 94
Telegram Group 1815 94
X Corp - Twitter 2840 85
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 408 83
Элемент ГК - Микрон - Micron 1438 76
HP Inc. 5665 76
Базальт СПО - BaseALT 609 72
Dell EMC 5013 71
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5667 67
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2842 67
Nvidia Corp 3428 66
Amazon Inc - Amazon.com 2967 66
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2139 65
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 762 60
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 453 59
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7093 266
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2763 131
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 849 122
Альфа-Банк 1738 82
Unsplash 620 81
Visa International 1942 81
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1269 79
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2252 74
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1873 73
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2714 73
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1606 72
НСПК - Национальная система платежных карт 799 63
Газпром ПАО 1330 61
Почта России ПАО 2088 58
РЖД - Российские железные дороги 1874 53
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1092 44
Альфа-Групп 692 43
ПСБ - Промсвязьбанк 841 40
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 598 40
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 716 38
Лента - Сеть розничной торговли 2035 36
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 93 35
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 35
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 882 32
ГПБ - Газпромбанк 1065 32
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 32
МКБ - Московский кредитный банк 552 31
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1002 31
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 31
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 321 30
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 643 29
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 699 28
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1063 28
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 646 28
Газпром нефть 604 27
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 439 27
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 438 27
Роснефть НК - нефтяная компания 511 27
Связной ГК 1366 25
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11310 437
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4608 253
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1480 221
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4414 202
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5791 200
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4892 198
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2637 193
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5368 160
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3280 150
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2670 147
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3898 140
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1175 135
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3072 127
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1974 123
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 190 115
Судебная власть - Judicial power 2290 102
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 302 102
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2164 86
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2957 85
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2829 83
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3233 82
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2680 80
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2996 74
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1914 71
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 972 70
Федеральное казначейство России 1749 59
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1065 46
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 430 46
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 771 45
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2443 42
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 41 35
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1653 35
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1850 35
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 497 32
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 809 31
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1029 31
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 694 30
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1125 29
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 761 28
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1151 28
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 640 58
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 712 40
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 123 27
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6239 26
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 323 23
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 23
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 237 21
Единая Россия - Политическая партия 290 19
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 252 12
РосКомСвобода - Общественная организация 86 12
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 254 12
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 12
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 113 12
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 300 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1014 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1422 11
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 41 10
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 207 10
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 202 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 9
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 177 7
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 286 7
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 100 7
Демократическая политическая партия США 113 6
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 6
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 14 6
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 5
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 38 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 118 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 137 5
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 5
ГосИнформСистемы 105 5
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 4
АФТ - Ассоциация Финтех 151 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 92 4
Linux Foundation 182 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 4
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 4
ЛДПР 105 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18245 1180
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63915 1135
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48847 674
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29080 634
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26342 601
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20630 451
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29933 405
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23722 398
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15603 374
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20539 352
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12370 304
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7150 301
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20249 300
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10824 279
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27595 276
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9671 268
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23718 252
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7657 243
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11032 240
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11446 215
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10251 187
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24150 181
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9774 180
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12571 173
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Linux OS 9722 243
Google Android 13847 225
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Google Play - Google Store - Android Market 3253 128
FreePik 859 128
Apple iOS 7633 127
Apple - App Store 2853 110
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Google YouTube - Видеохостинг 2700 98
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5034 93
СКБ Контур - Контур.Фокус 1004 92
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Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 571 67
Новые облачные технологии - МойОфис 739 59
Microsoft Office 3688 58
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VK - Mail.ru Одноклассники 1758 54
WhatsApp Messenger 1053 53
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Apple macOS 2015 48
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 348 45
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Apple iPad 3846 44
Microsoft Windows 2000 8660 43
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 211 6
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Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 317 5
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Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 93 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 297 5
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ДГУ - Дагестанский государственный университет 72 5
ТГУ - Томский государственный университет 170 4
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 53 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 360 4
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 94 4
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 69 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 229 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 265 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 522 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 589 4
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
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