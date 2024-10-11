Санкции Sanctions коллективные или односторонние принудительные меры санкционное давление
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- Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций
|11.10.2024
|Санкции ускорили миграцию в облака: российский рынок растет в 2 раза быстрее мирового
|10.09.2024
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США ввели санкции против производителей шпионского софта Predator, но они не работают
; Intellexa Limited (Ирландия); Intellexa S.A. (Греция); Thalestris Limited (Ирландия). Включение в санкционный список означает, что все американские активы, связанные с этими физическими и юри
|09.09.2024
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Санкции США не помеха. Китай без проблем покупает передовые GPU Nvidia дешевле, чем американцы
реки попыткам властей США ограничить экспорт передовых технологий в КНР. Mathew Schwartz / Unsplash Санкционные GPU продолжают проникать в КНР транзитом через Японию и страны ЮВА Представители
|26.08.2024
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Грандиозный провал США. Гигантская компания из санкционного списка работает на американском рынке, найдя простейшую лазейку
я к DeepCool невозможно. Компания Shaking Tank новая, в санкционном списке ее нет, следовательно, и санкции никакие на нее не распространяются, по крайней мере, пока что. По всей видимости, даж
|26.08.2024
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Под ковровые санкции США попали создатели Linux «Альт», ИБ-«дочка» МТС и бывшая «дочка» Сбербанка
ити Сайбер Секьюрити»). Это уже не первая «дочка» МТС («Мобильные Телесистемы»), которая попала под американские санкции. Ранее под ними оказались «МТС-Банк» и VisionLabs. В «МТС Red» отказалис
|21.08.2024
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Microsoft обрушивает на россиян мощный удар. Вводятся новые санкции. Кого они затронут
Новый удар Microsoft Microsoft введет новые санкции против российского бизнеса, сообщили CNews представители российской компании «Софтлай
|14.08.2024
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Новые санкции Google. В России перестанет работать очень нужный облачный сервис с многолетней историей
бщили CNews представители Softline. Фото: WDnet Studio / Stocksnap Пользоваться сервисами Google можно только на свой страх и риск - их в любой момент могут закрыть для россиян Вероятнее всего, новые санкции Google связаны с ограничениями на предоставление облачных услуг россиянам, введенным, как сообщал CNews, в июне 2024 г. по решению американского Минфина. Они вступают в силу 12 сентября
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Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion
a Fusion, которая прошла в Инновационном кластере МГУ «Ломоносов» 17-18 апреля 2024 г., собрала более трех тысяч участников и трех млн просмотров трансляции. Развитие российских технологий в условиях санкционного давления, экспорт ПО в дружественные страны, кросс-отраслевой обмен данными — рассказываем, какие еще темы подняли в рамках главного ежегодного события в отечественной ИТ-индустрии
|08.08.2024
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Созданный россиянином конструктор онлайн-магазинов Ecwid вводит санкции против России
гибкость продаж и многоканальность. Офисы Ecwid на начало 2022 г. работали в США - Сан-Диего, в России - Ульяновске, Самаре и Владивостоке, но видимо российское подразделение в 2024 г. будут закрыты. Санкции от Минфина США С 12 сентября 2024 г. вступает в силу запрет Министерство финансов (Минфин) США на поставку любому лицу в России услуг ИТ-консалтинга и проектирования и услуг ИТ-поддержк
|05.08.2024
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Как Америка садится в лужу. Китай открывает новые компании для ИТ-закупок быстрее, чем США вводит санкции против старых
Китайская гидра Попавшие под американские санкции китайские компании начали массово открывать подставные фирмы, которые он
|01.08.2024
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Знаменитый китайский бренд телевизоров без предупреждения ввел антироссийские санкции. Завод в России на грани закрытия
Новые китайские санкции Китайская компания TCL решила ввести собственные антироссийские санкции. Как п
|24.07.2024
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В России суд простил компанию, из-за западных санкций сорвавшую поставку электроники в УФСИН
ран, входящих в Евросоюз. Сделали все что могли «БСВ-Групп» в свое оправдание сослалась на западные санкции, направленные против компаний из КНР и помешавшие покупке электронных комплектующих.
|09.07.2024
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Мощный отпор санкциям. Найден радикальный надежный способ использовать карты «Мир» за пределами России
оссийского оператора карт «Мир» – АО «Национальная система платежных карт» (НСПК). CNews писал, что американские санкции против НСПК были введены в конце февраля 2024 г. Сроков нет, но вопрос в
|08.07.2024
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В России расцвет производства телевизоров. Объемы сборки бешено растут вопреки санкциям
ановленные высокие планки по выпуску ТВ в России могут быть и не достигнуты, считает Александр Вевюрко. Он сказал изданию, что на фоне нынешних проблем с проведением транзакций через китайские банки (очередное следствие санкций Запада) «есть риск провалить план по выпуску», поскольку все компоненты заказываются в Китае. В России, к примеру, нет своего производства матриц.
|01.07.2024
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Сервис с российскими корнями без предупреждения отключил программистов из России от популярной среды разработки на Java, Python, C++
rrently unable to provide our products or services to you due to export control regulations). Новые санкции ЕС напрямую запрещают поставлять в Россию, в том числе, и программный контент. Также
|25.06.2024
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Продавцы и перевозчики пообещали резкий взлет цен на электронику в ближайшие месяцы
ия Властопуло, против банков, использующих СПФС «в третьих странах», могут быть применены вторичные санкции, что усложнит «взаиморасчеты российских компаний», сообщил он «Коммерсанту». В качест
|21.06.2024
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США вводят тотальные санкции против «Касперского». Его ПО нельзя будет ставить даже на домашние ПК
ролю за иностранными активами Министерства Финансов США (OFAC) внести членов руководства компании в санкционный список. Текущий шаг не повлияет на устойчивость компании, поскольку сама «Лаборат
|19.06.2024
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Власти США начали вводить персональные санкции в отношении разработчиков шпионского программного обеспечения
онные списки Министерство торговли США, а в начале марта 2024 г. Министерство финансов США внесло в санкционный список все организации, аффилированные с Intellexa, а заодно персонально Тала Дил
|13.06.2024
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США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники
ет на оказание ИТ-услуг и облачных сервисов для россиян Министерство финансов США сообщило о введении новых санкций против России, вызванных проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Санкции приурочены к предстоящему саммиту лидеров стран G7 («Большая семерка») в Италии и совпали с празднованием Дня России. В первую очередь, власти США решили запретить оказывать россиянам у
|06.06.2024
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Глава Intel: Санкции США против Китая уничтожают американский ИТ-бизнес. Intel и Nvidia теряют сотни миллионов, КНР наращивает импортонезависимость
ор компании Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) всерьез обеспокоен тем, что непрекращающиеся санкции США против Китая в очень скором будущем выйдут боком непосредственно Intel, пишет The
|28.05.2024
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США ввели санкции против китайских разработчиков квантовых компьютеров. Под ударом 37 компаний
технологий. В 2021 г. Министерство торговли США добавила восемь технологических компаний из Китая в санкционный список из соображений национальной безопасности и внешней политики, говорится в с
|15.05.2024
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Ученые Пермского Политеха разработали нейросеть, которая предупредит российские компании о риске попадания под санкции
ского Политеха разработали нейросеть, которая предупредит российские компании о риске попадания под санкции Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. В последние годы западные страны проводят
|13.05.2024
|Microsoft внезапно отменил санкции против России. Россиянам вернули доступ к обновлениям Windows, MS Office и облачным сервисам
|06.05.2024
|Билл Гейтс годами тайно руководит Microsoft из-за кулис. Не исключена его личная ответственность за санкции против россиян
|03.05.2024
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Orion soft: санкции США не повлияют на работу компании
ешения, способствующие успеху их проектов, – отметили в пресс-службе. – Мы считаем, что попадание в санкционный список можно рассматривать как высокую оценку наших достижений, и будем продолжат
|02.05.2024
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США ввели ковровые санкции против знаменитых российских ИТ-компаний
Очередные санкции против российских компаний Ряд крупных российских компаний попали в санкционный список Минфина США от 1 мая 2024 г. Список пополнили крупные отечественные ИТ-ком
|24.04.2024
|Санкции побоку. Microsoft продлевает лицензии россиянам из-под полы, перечеркнув свои же запреты
|11.04.2024
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Россия запретила въезд представителям Cisco и Micro Focus
и Россия запретила въезд в страну 22 британцам — сотрудникам госорганов, юридических и ИТ-компаний, санкционный список опубликован на сайте МИДа. Среди британских граждан, которые внесены в
|09.04.2024
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Потому что санкции уже в печенках. Microsoft лишилась крупного клиента в России – он потратил сотни миллионов на российский Linux вместо Windows
ей 76% является ПАО «Группа Астра» с ее Astra Linux. В сумме эти три системы занимают 97% рынка российских ОС. Microsoft ушла из России в марте 2022 г. За минувшие два года она ввела свои собственные санкции против обычных россиян, а также против российского бизнеса. Например, она выгнала российские компании из своих облаков, дав им всего несколько дней на поиск альтернативы и перенос всей
|27.03.2024
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Samsung вводит новые санкции против россиян. Samsung Pay внезапно прекратила поддержку карт «Мир». Опрос
ом карт «Мир» является «Национальная система платежных карт». В конце февраля 2024 г. НСПК попала в санкционный список США. Ее внес в него американский Минфин, заявив, что российские власти соз
|26.03.2024
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США ввели санкции против российской блокчейн-системы, «применяемой в электронном голосовании и в налоговой»
ртные операции в криптовалютах. Компания является партнером «Росбанка», который ранее уже попал под американские санкции. Под санкциями оказались операторы цифровых финансовых активов (ЦФА): ОО
|07.03.2024
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Главный союзник Америки на Ближнем Востоке шпионил за гражданами США
свои санкции в отношении Intellexa еще раньше - в июле 2023 г. Персонально ваши. Санкции. Сейчас в санкционный список попали персонально Тал Ионафан Дилиан (Tal Jonathan Dilian), бывший офицер
|05.03.2024
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Россия обходит санкции. Сотрудники Сбербанка ездят по домам россиян, чтобы установить приложение, удаленное из магазина для iPhone
ина Apple, но продержалось оно там недолго – всего несколько дней. Apple следит, чтобы попавшие под санкции банки не обходили ее ограничения и весьма оперативно удаляет все их приложения. Почем
|26.02.2024
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Запад обрушил цунами санкций на российские ИТ-компании. Кто под них попал
платежных карт» (НСПК, обслуживает карты «Мир» и транзакции в России по картам Visa и Mastercartd). Американские санкции были введены против ряда банков, включая «Модульбанк» - виртуальный банк
|22.02.2024
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SAP внезапно возвращается в Россию вопреки санкциям и издевательствам над россиянами
российский рынок. Как пишут «Ведомости», добро на это ей дало Федеральное управление экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA). Однако это не означает, что SAP снимает абсолютно все ранее введенные санкции против россиян и российских компаний – ее возвращение сопровождается перечнем условий и ограничений, так что большинство работающих в России предприятий могут не рассчитывать на возобно
|12.02.2024
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Российская компания отстояла свои права в международном суде впервые после ввода санкций против России
9 г. «Силовые машины» вышли из контракта, сославшись на форс-мажор. Вьетнамская сторона не признала американские санкции как основание для непредвиденных обстоятельств. PetroVietnam Technical S
|31.01.2024
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Сбербанк выпустил новое приложение для iPhone вопреки санкциям
ных аналогов у Android и iOS на 31 января 2024 г. в мире не существовало. Обе компании поддерживают санкции, лавиной которых Россию и россиян накрыло после 24 февраля 2022 г. Не обошли они и Сб
|29.01.2024
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Санкции бесполезны. Россия импортирует западные микросхемы на миллиарды долларов
ь месяцев 2023 г. были произведены или хотя бы разработаны американскими и европейскими компаниями. Санкции дали сбой По информации Bloomberg, в 2023 г. в Россию ввозились проводники с логотипа
|10.01.2024
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В рамках замещения санкционного программного обеспечения компания Industry F разработала программный продукт SAG IF
В рамках замещения санкционного программного обеспечения компания Industry F разработала программный продукт (SAG IF) позволяющий снимать корректные данные с промышленных роботов Fanuc, KUKA, ABB …, а также ЧПУ F
|29.12.2023
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Nvidia включила смекалку и обманула правительство США. Созданы супермощные видеокарты для Китая, которым нипочем санкции
лицензии, или услуги контрабандистов. 4090 – это самая топовая видеокарта Nvidia на конец 2023 г. Это флагманская модель, у которой пока нет полноценных конкурентов в плане производительности. Обойти санкции своего же государства Nvidia смогла легко и изящно – карта GeForce RTX 4090D ничуть не потеряла в своих игровых характеристиках, утверждает портал WCCFTech. У нее лишь на 11% меньше яде
Санкции и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3111 167
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 402 90
|Шадаев Максут 954 80
|Мишустин Михаил 652 61
|Biden Joe - Байден Джо 111 50
|Чернышенко Дмитрий 560 39
|Фридман Михаил 131 37
|Волож Аркадий 250 36
|Никифоров Николай 1135 35
|Медведев Дмитрий 1652 33
|Кузьмичев Алексей 45 28
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 28
|Худавердян Тигран 91 26
|Хан Герман 38 25
|Дуров Павел 283 25
|Усманов Алишер 300 25
|Biden Joseph - Джозеф Байден 57 24
|Рейман Леонид 1048 23
|Smith Brad - Смит Брэд 94 23
|Авен Петр 42 22
|Натрусов Артем 280 21
|Покровский Иван 113 21
|Шпак Василий 209 19
|Хинштейн Александр 136 19
|Смирнов Алексей 234 18
|Паршин Максим 315 18
|Евдокимов Андрей 81 18
|Меденцев Константин 95 18
|Касперская Наталья 289 17
|Копосов Максим 58 17
|Галкин Николай 80 17
|Косогов Андрей 24 17
|Щеголев Игорь 698 16
|Горелкин Антон 86 16
|Жаров Александр 174 16
|Бобровников Борис 103 16
|Рустамов Рустам 388 16
|Кириенко Сергей 149 16
|Макаров Валентин 217 16
|Касперский Евгений 317 15
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