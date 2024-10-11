США ввели санкции против производителей шпионского софта Predator, но они не работают ; Intellexa Limited (Ирландия); Intellexa S.A. (Греция); Thalestris Limited (Ирландия). Включение в санкционный список означает, что все американские активы, связанные с этими физическими и юри

Санкции США не помеха. Китай без проблем покупает передовые GPU Nvidia дешевле, чем американцы реки попыткам властей США ограничить экспорт передовых технологий в КНР. Mathew Schwartz / Unsplash Санкционные GPU продолжают проникать в КНР транзитом через Японию и страны ЮВА Представители

Грандиозный провал США. Гигантская компания из санкционного списка работает на американском рынке, найдя простейшую лазейку я к DeepCool невозможно. Компания Shaking Tank новая, в санкционном списке ее нет, следовательно, и санкции никакие на нее не распространяются, по крайней мере, пока что. По всей видимости, даж

Под ковровые санкции США попали создатели Linux «Альт», ИБ-«дочка» МТС и бывшая «дочка» Сбербанка ити Сайбер Секьюрити»). Это уже не первая «дочка» МТС («Мобильные Телесистемы»), которая попала под американские санкции. Ранее под ними оказались «МТС-Банк» и VisionLabs. В «МТС Red» отказалис

Microsoft обрушивает на россиян мощный удар. Вводятся новые санкции. Кого они затронут Новый удар Microsoft Microsoft введет новые санкции против российского бизнеса, сообщили CNews представители российской компании «Софтлай

Новые санкции Google. В России перестанет работать очень нужный облачный сервис с многолетней историей бщили CNews представители Softline. Фото: WDnet Studio / Stocksnap Пользоваться сервисами Google можно только на свой страх и риск - их в любой момент могут закрыть для россиян Вероятнее всего, новые санкции Google связаны с ограничениями на предоставление облачных услуг россиянам, введенным, как сообщал CNews, в июне 2024 г. по решению американского Минфина. Они вступают в силу 12 сентября

Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion a Fusion, которая прошла в Инновационном кластере МГУ «Ломоносов» 17-18 апреля 2024 г., собрала более трех тысяч участников и трех млн просмотров трансляции. Развитие российских технологий в условиях санкционного давления, экспорт ПО в дружественные страны, кросс-отраслевой обмен данными — рассказываем, какие еще темы подняли в рамках главного ежегодного события в отечественной ИТ-индустрии

Созданный россиянином конструктор онлайн-магазинов Ecwid вводит санкции против России гибкость продаж и многоканальность. Офисы Ecwid на начало 2022 г. работали в США - Сан-Диего, в России - Ульяновске, Самаре и Владивостоке, но видимо российское подразделение в 2024 г. будут закрыты. Санкции от Минфина США С 12 сентября 2024 г. вступает в силу запрет Министерство финансов (Минфин) США на поставку любому лицу в России услуг ИТ-консалтинга и проектирования и услуг ИТ-поддержк

Как Америка садится в лужу. Китай открывает новые компании для ИТ-закупок быстрее, чем США вводит санкции против старых Китайская гидра Попавшие под американские санкции китайские компании начали массово открывать подставные фирмы, которые он

Знаменитый китайский бренд телевизоров без предупреждения ввел антироссийские санкции. Завод в России на грани закрытия Новые китайские санкции Китайская компания TCL решила ввести собственные антироссийские санкции. Как п

В России суд простил компанию, из-за западных санкций сорвавшую поставку электроники в УФСИН ран, входящих в Евросоюз. Сделали все что могли «БСВ-Групп» в свое оправдание сослалась на западные санкции, направленные против компаний из КНР и помешавшие покупке электронных комплектующих.

Мощный отпор санкциям. Найден радикальный надежный способ использовать карты «Мир» за пределами России оссийского оператора карт «Мир» – АО «Национальная система платежных карт» (НСПК). CNews писал, что американские санкции против НСПК были введены в конце февраля 2024 г. Сроков нет, но вопрос в

В России расцвет производства телевизоров. Объемы сборки бешено растут вопреки санкциям ановленные высокие планки по выпуску ТВ в России могут быть и не достигнуты, считает Александр Вевюрко. Он сказал изданию, что на фоне нынешних проблем с проведением транзакций через китайские банки (очередное следствие санкций Запада) «есть риск провалить план по выпуску», поскольку все компоненты заказываются в Китае. В России, к примеру, нет своего производства матриц.

Сервис с российскими корнями без предупреждения отключил программистов из России от популярной среды разработки на Java, Python, C++ rrently unable to provide our products or services to you due to export control regulations). Новые санкции ЕС напрямую запрещают поставлять в Россию, в том числе, и программный контент. Также

Продавцы и перевозчики пообещали резкий взлет цен на электронику в ближайшие месяцы ия Властопуло, против банков, использующих СПФС «в третьих странах», могут быть применены вторичные санкции, что усложнит «взаиморасчеты российских компаний», сообщил он «Коммерсанту». В качест

США вводят тотальные санкции против «Касперского». Его ПО нельзя будет ставить даже на домашние ПК ролю за иностранными активами Министерства Финансов США (OFAC) внести членов руководства компании в санкционный список. Текущий шаг не повлияет на устойчивость компании, поскольку сама «Лаборат

Власти США начали вводить персональные санкции в отношении разработчиков шпионского программного обеспечения онные списки Министерство торговли США, а в начале марта 2024 г. Министерство финансов США внесло в санкционный список все организации, аффилированные с Intellexa, а заодно персонально Тала Дил

США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники ет на оказание ИТ-услуг и облачных сервисов для россиян Министерство финансов США сообщило о введении новых санкций против России, вызванных проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Санкции приурочены к предстоящему саммиту лидеров стран G7 («Большая семерка») в Италии и совпали с празднованием Дня России. В первую очередь, власти США решили запретить оказывать россиянам у

Глава Intel: Санкции США против Китая уничтожают американский ИТ-бизнес. Intel и Nvidia теряют сотни миллионов, КНР наращивает импортонезависимость ор компании Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) всерьез обеспокоен тем, что непрекращающиеся санкции США против Китая в очень скором будущем выйдут боком непосредственно Intel, пишет The

США ввели санкции против китайских разработчиков квантовых компьютеров. Под ударом 37 компаний технологий. В 2021 г. Министерство торговли США добавила восемь технологических компаний из Китая в санкционный список из соображений национальной безопасности и внешней политики, говорится в с

Ученые Пермского Политеха разработали нейросеть, которая предупредит российские компании о риске попадания под санкции ского Политеха разработали нейросеть, которая предупредит российские компании о риске попадания под санкции Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. В последние годы западные страны проводят

Orion soft: санкции США не повлияют на работу компании ешения, способствующие успеху их проектов, – отметили в пресс-службе. – Мы считаем, что попадание в санкционный список можно рассматривать как высокую оценку наших достижений, и будем продолжат

США ввели ковровые санкции против знаменитых российских ИТ-компаний Очередные санкции против российских компаний Ряд крупных российских компаний попали в санкционный список Минфина США от 1 мая 2024 г. Список пополнили крупные отечественные ИТ-ком

Россия запретила въезд представителям Cisco и Micro Focus и Россия запретила въезд в страну 22 британцам — сотрудникам госорганов, юридических и ИТ-компаний, санкционный список опубликован на сайте МИДа. Среди британских граждан, которые внесены в

Потому что санкции уже в печенках. Microsoft лишилась крупного клиента в России – он потратил сотни миллионов на российский Linux вместо Windows ей 76% является ПАО «Группа Астра» с ее Astra Linux. В сумме эти три системы занимают 97% рынка российских ОС. Microsoft ушла из России в марте 2022 г. За минувшие два года она ввела свои собственные санкции против обычных россиян, а также против российского бизнеса. Например, она выгнала российские компании из своих облаков, дав им всего несколько дней на поиск альтернативы и перенос всей

Samsung вводит новые санкции против россиян. Samsung Pay внезапно прекратила поддержку карт «Мир». Опрос ом карт «Мир» является «Национальная система платежных карт». В конце февраля 2024 г. НСПК попала в санкционный список США. Ее внес в него американский Минфин, заявив, что российские власти соз

США ввели санкции против российской блокчейн-системы, «применяемой в электронном голосовании и в налоговой» ртные операции в криптовалютах. Компания является партнером «Росбанка», который ранее уже попал под американские санкции. Под санкциями оказались операторы цифровых финансовых активов (ЦФА): ОО

Главный союзник Америки на Ближнем Востоке шпионил за гражданами США свои санкции в отношении Intellexa еще раньше - в июле 2023 г. Персонально ваши. Санкции. Сейчас в санкционный список попали персонально Тал Ионафан Дилиан (Tal Jonathan Dilian), бывший офицер

Россия обходит санкции. Сотрудники Сбербанка ездят по домам россиян, чтобы установить приложение, удаленное из магазина для iPhone ина Apple, но продержалось оно там недолго – всего несколько дней. Apple следит, чтобы попавшие под санкции банки не обходили ее ограничения и весьма оперативно удаляет все их приложения. Почем

Запад обрушил цунами санкций на российские ИТ-компании. Кто под них попал платежных карт» (НСПК, обслуживает карты «Мир» и транзакции в России по картам Visa и Mastercartd). Американские санкции были введены против ряда банков, включая «Модульбанк» - виртуальный банк

SAP внезапно возвращается в Россию вопреки санкциям и издевательствам над россиянами российский рынок. Как пишут «Ведомости», добро на это ей дало Федеральное управление экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA). Однако это не означает, что SAP снимает абсолютно все ранее введенные санкции против россиян и российских компаний – ее возвращение сопровождается перечнем условий и ограничений, так что большинство работающих в России предприятий могут не рассчитывать на возобно

Российская компания отстояла свои права в международном суде впервые после ввода санкций против России 9 г. «Силовые машины» вышли из контракта, сославшись на форс-мажор. Вьетнамская сторона не признала американские санкции как основание для непредвиденных обстоятельств. PetroVietnam Technical S

Сбербанк выпустил новое приложение для iPhone вопреки санкциям ных аналогов у Android и iOS на 31 января 2024 г. в мире не существовало. Обе компании поддерживают санкции, лавиной которых Россию и россиян накрыло после 24 февраля 2022 г. Не обошли они и Сб

Санкции бесполезны. Россия импортирует западные микросхемы на миллиарды долларов ь месяцев 2023 г. были произведены или хотя бы разработаны американскими и европейскими компаниями. Санкции дали сбой По информации Bloomberg, в 2023 г. в Россию ввозились проводники с логотипа

В рамках замещения санкционного программного обеспечения компания Industry F разработала программный продукт SAG IF В рамках замещения санкционного программного обеспечения компания Industry F разработала программный продукт (SAG IF) позволяющий снимать корректные данные с промышленных роботов Fanuc, KUKA, ABB …, а также ЧПУ F