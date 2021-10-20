Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Российская федерация
РФ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 57124, упоминаний - 129809
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 1480
|Медведев Дмитрий 1433 1106
|Никифоров Николай 1126 854
|Щеголев Игорь 676 440
|Четвернин Алексей 651 421
|Шадаев Максут 384 303
|Айвазов Армен 449 285
|Мишустин Михаил 302 257
|Рейман Леонид 407 226
|Козырев Алексей 270 221
|Попов Алексей 310 206
|Чернышенко Дмитрий 234 198
|Серова Елена 299 196
|Евраев Михаил 222 193
|Прянишников Николай 210 188
|Ермолаев Артем 340 180
|Носков Константин 201 156
|Лысенко Эдуард 209 148
|Орловский Виктор 229 147
|Акимов Максим 167 145
|Чаркин Евгений 182 144
|Бойко Елена 151 141
|Земков Сергей 150 139
|Дворкович Аркадий 169 138
|Осеевский Михаил 221 137
|Греф Герман 204 133
|Массух Илья 192 132
|Гуральников Сергей 161 130
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 128
|Богачев Игорь 172 127
|Козлов Михаил 153 124
|Касперская Наталья 197 123
|Жаров Александр 165 119
|Дуров Павел 216 117
|Steve Jobs - Стив Джобс 697 116
|Курьянов Сергей 146 116
|Белоусов Сергей 217 112
|Паршин Максим 141 112
|Усманов Алишер 241 111
|Гурко Александр 129 110
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755538, в очереди разбора - 659229.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755538, в очереди разбора - 659229.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru