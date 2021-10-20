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Россия - Российская федерация - РФ

20.10.2021 ГИС промышленности ищет себе ЦОД на Ubuntu, Alt Linux и Windows 3
20.10.2021 «Феномены настоящего и будущего» — первая книга Алексея Королюка, серийного предпринимателя и сооснователя REG.RU 3
20.10.2021 Экзамены для сертификации Microsoft теперь доступны на русском языке 1
20.10.2021 Рост зарплат ИТ-специалистов внезапно прекратился, сменившись падением 2
20.10.2021 Райффайзенбанк подключил к СБП сеть по продаже автозапчастей Autodoc.ru 1
20.10.2021 Совет директоров Acronis возглавил легендарный бывший топ-менеджер Microsoft, EMC и Vmware 1
20.10.2021 ФРИИ, Tech Hub Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и Mastercard ищут стартапы для банков Казахстана 2
20.10.2021 НПО «Старлайн» начинает испытания беспилотного грузовика 1
20.10.2021 МТС и Ericsson построят для «Северстали» выделенную коммерческую 5G-ready сеть 2
20.10.2021 Sitronics KT создаст электронные навигационные карты Ладожского озера 3
20.10.2021 Corpsoft24 предоставила ПЭР защищенные облачные ресурсы 2
20.10.2021 Xiaomi привезла в Россию планшет, который ждали много лет 5
20.10.2021 Финист-Софт: Как автоматизировать управление операционными рисками банка и не нарушить требования ЦБ? 1
20.10.2021 Искусственный интеллект: тренды развития и практика применения 3
20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 1
20.10.2021 В России появится единый телекоммуникационный рейтинг регионов 1
20.10.2021 Власти расписали порядок блокировки связи заключенным — по заявлению начальника тюрьмы 3
19.10.2021 «Ростелеком» создаст частное облако на «Эльбрусах» для госсектора и бизнеса 1
19.10.2021 HTC представила VR-очки Vive Flow 1
19.10.2021 «Тендерплан» оснастила свой колл-центр профессиональными гарнитурами Logitech Zone Wired 1
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 6
19.10.2021 REG.RU приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе «Фотодомен.РФ» 12
19.10.2021 В Москве в крупной ИТ-компании идет проверка ФСБ. Работа организации парализована 1
19.10.2021 Sitronics Group представила серверы и носимые устройства для импортозамещения 2
19.10.2021 «Эр-телеком» подключил к интернету более 1,5 тыс. социально значимых объектов в Волгоградской области 1
19.10.2021 Власти России автоматизируют борьбу с надоевшими телефонными мошенниками 2
19.10.2021 Чемпионат творческих компетенций ArtMasters использует облачные сервисы VK Cloud Solutions 2
19.10.2021 «Транснефти» запретили потратить 600 миллионов на ПО Microsoft 2
19.10.2021 Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft 3
19.10.2021 В России стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию 1
19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 2
19.10.2021 Число партнеров столичного благотворительного сервиса за год выросло почти в 10 раз 1
19.10.2021 «Айти бастион» получила сертификат ФСТЭК на СКДПУ версии 5.0 1
19.10.2021 В «Тинькофф» назначен директор по электронной коммерции 2
19.10.2021 Apple выпустила супермощные MacBook с «челкой» как у iPhone. Цены в России 6
19.10.2021 Таинственные хакеры крепко взялись за топливные и авиационные компании в России, США и по всему миру 1
18.10.2021 Основателю «Ауриги» – 75: «Я всегда продвигал российских инженеров» 5
18.10.2021 РЖД выделили 300 млн руб. на квантовую связь для огромных расстояний 1
18.10.2021 Приложение розничной сети «Магнит» появилось в AppGallery 1
18.10.2021 Власти отодвинули выдачу электронных паспортов на год 8

Публикаций - 57124, упоминаний - 129809

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 3505
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 3409
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 3028
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 2611
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 2230
Apple Inc - Эппл Рус 7669 2034
Yandex - Яндекс 4098 1942
Samsung Electronics 5627 1911
Google LLC 7124 1844
SAP SE 3207 1443
3726 1388
IBM 3524 1364
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 1336
Huawei 2723 1301
Ростех - Ростехнологии 2230 1297
Facebook 3764 1162
VK - Mail.ru Group 2482 1149
Oracle Corporation 3331 1141
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 983
HP Inc. 2893 978
Intel Corporation 4143 958
Cisco Systems 2035 797
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 790
Крок 1219 744
Nokia Corporation 2404 741
Softline - Софтлайн 1472 724
Twitter 2204 663
Dell EMC 2382 639
Ланит ГК 1154 637
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 597
LG Electronics 1831 587
Lenovo Group 1635 580
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 560
VMware 1828 556
Sony 2306 543
Xiaomi 904 532
Nvidia Corp 2005 501
Amazon Inc - Amazon.com 1467 473
Корус Консалтинг ГК 803 446
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 441
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 2325
Почта России ПАО 1570 887
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 827
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 769
РЖД - Российские железные дороги 1081 682
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 666
Альфа-Банк 1122 619
Visa International 1343 588
Связной ГК 875 544
Евросеть 882 449
Газпромбанк - ГПБ 692 411
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 406
Qiwi 783 401
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 380
X5 Group 599 376
УЭК - Универсальная электронная карта 512 341
X5 Group - Пятерочка 559 334
РВК - Российская венчурная компания 476 330
ПСБ - Промсвязьбанк 613 311
Газпром ПАО 518 303
Аэрофлот 492 295
ВТБ24 583 290
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 267
Газпром нефть 380 248
Открытие ФК 538 229
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 228
Роснефть НК 367 227
Уралсиб Банк 389 224
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 223
AliExpress 275 201
eBay Inc 526 197
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 187
HeadHunter Group - HH Group 336 186
Почта Банк 289 178
НСПК - Национальная система платежных карт 257 178
ВТБ Банк Москвы 371 176
Яндекс.Такси 271 175
LinkedIn 520 159
МТС банк 254 157
Альфа-Групп 318 157
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 4088
Правительство РФ 2198 1658
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1318
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1229
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1207
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1206
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1153
Президент Российской Федерации 1439 1139
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1029
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 1022
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 880
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 843
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 834
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 809
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 748
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 625
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 596
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 591
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 516
Федеральное казначейство России 766 514
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 508
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 490
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 469
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 381
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 368
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 368
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 366
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 346
Правительство Москвы 649 323
Счётная палата РФ 459 297
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 297
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 294
Роснано 456 284
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 280
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 279
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 266
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 250
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 244
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 243
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 219
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 254
Руссофт - Russoft 250 196
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 188
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 143
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 141
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 140
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 136
Единая Россия - Политическая партия 171 133
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 128
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 118
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 107
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 96
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 65
ЛДПР 68 61
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 61
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 60
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 59
АФТ - Ассоциация Финтех 76 54
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 51
АРБ - Ассоциация российских банков 81 50
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 48
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 47
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 44
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 42
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 40
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 40
Linux Foundation 157 37
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 33
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 30
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 49 29
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 29
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 26
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 26
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 25
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 25
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 23
TIA - Telecommunications Industry Association 49 21
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 20
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 19
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 4956
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 2362
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 1779
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 1602
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 1457
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 1401
3G - Стандарт мобильной связи 3699 1239
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 1207
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 1127
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1109
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 1066
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 1059
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 1058
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 923
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 768
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 718
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 697
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 695
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 656
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 633
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 600
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 597
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 582
Big Data - Большие данные 1136 575
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 554
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 524
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 520
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 519
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 513
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 507
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 506
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 484
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 484
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 477
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 427
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 424
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 416
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 407
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 400
ИТ-аутсорсинг 669 396
Google Android 10750 3365
Apple iOS 5741 1818
Microsoft Windows 10 6602 1579
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 1335
Linux OS 4236 1074
Google Play - Google Store - Android Market 2515 836
Apple iPad 3263 828
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 780
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 731
Apple - App Store 2198 668
Microsoft Office 1916 602
Google YouTube - Видеохостинг 1702 556
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 539
Microsoft Skype 1459 519
Nvidia GeForce GTX 2048 511
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 475
Microsoft Azure 1171 455
Microsoft Windows Phone OS 1472 444
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 437
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 433
VK - Mail.ru Одноклассники 848 359
Microsoft Windows 7 1662 338
Java - Язык программирования 1166 334
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 327
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2118 323
Apple Mac 1453 313
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 312
Microsoft Office 365 769 298
Intel x86 - Архитектура процессора 990 296
WhatsApp Messenger 654 286
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 283
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 950 272
Microsoft SQL Server 789 265
Apple macOS 921 264
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 260
Microsoft Windows 8 1228 258
Samsung Galaxy Note 558 247
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 242
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 241
Apple iPhone 5 710 238
Путин Владимир 1820 1480
Медведев Дмитрий 1433 1106
Никифоров Николай 1126 854
Щеголев Игорь 676 440
Четвернин Алексей 651 421
Шадаев Максут 384 303
Айвазов Армен 449 285
Мишустин Михаил 302 257
Рейман Леонид 407 226
Козырев Алексей 270 221
Попов Алексей 310 206
Чернышенко Дмитрий 234 198
Серова Елена 299 196
Евраев Михаил 222 193
Прянишников Николай 210 188
Ермолаев Артем 340 180
Носков Константин 201 156
Лысенко Эдуард 209 148
Орловский Виктор 229 147
Акимов Максим 167 145
Чаркин Евгений 182 144
Бойко Елена 151 141
Земков Сергей 150 139
Дворкович Аркадий 169 138
Осеевский Михаил 221 137
Греф Герман 204 133
Массух Илья 192 132
Гуральников Сергей 161 130
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 128
Богачев Игорь 172 127
Козлов Михаил 153 124
Касперская Наталья 197 123
Жаров Александр 165 119
Дуров Павел 216 117
Steve Jobs - Стив Джобс 697 116
Курьянов Сергей 146 116
Белоусов Сергей 217 112
Паршин Максим 141 112
Усманов Алишер 241 111
Гурко Александр 129 110
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 8981
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 6406
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 5849
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 3868
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 3034
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 2666
Украина 3344 2170
Европа 3725 1970
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 1853
Германия - Федеративная Республика 3606 1846
Казахстан - Республика 2618 1777
Беларусь - Белоруссия 2079 1527
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 1192
Индия - Республика 2156 1171
Восточная Европа 1667 1128
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 1126
Россия - СФО - Новосибирск 1954 1087
Япония 2752 1084
Франция - Французская Республика 2109 1023
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 985
Россия - ПФО - Казань 1507 923
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 802
Азия - Азиатский регион 1510 797
Бразилия - Федеративная Республика 1120 721
Италия - Итальянская Республика 1363 701
Южная Корея - Республика 1448 694
Россия - ПФО - Самара 1285 679
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