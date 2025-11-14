Четырехдневная рабочая неделя: за — каждый второй россиянин, против — каждый пятый

Четырехдневная рабочая неделя кажется привлекательной каждому второму россиянину, но большинство работодателей не готово к изменению графика. В опросе приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных граждан из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители сервиса по поиску работы SuperJob.

Идею введения четырехдневной рабочей недели поддерживает 51% экономически активных россиян, против выступает 22%. Каждый четвертый затруднился дать однозначную оценку (27%).

Женщины проявляют большую поддержку идеи: за — 55% россиянок и 47% мужчин.

Среди молодежи до 35 лет 59% поддерживают идею. У опрошенных от 35 до 45 лет энтузиазма заметно меньше: «за» высказались 46%. Среди россиян 45+ уровень поддержки минимален (43%).

Интерес к сокращенной рабочей неделе уменьшается с ростом уровня дохода: 55% среди россиян с зарплатой до 80 тыс. руб. в месяц и 48% среди зарабатывающих более 150 тыс.

Общественное мнение по вопросу введения четырехдневной рабочей недели пока не устоялось, однако мы видим рост уровня поддержки, хотя он и нестабилен. Максимально высокое число сторонников инициативы было зафиксировано три месяца назад, в августе 2025 г. (56%).

Бизнес переходить на четырехдневку не готов. Большинство компаний отказывается обсуждать возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю (89%). Лишь незначительное число работодателей рассматривало этот вопрос: 2% считают сокращенную рабочую неделю допустимой, 5% — недопустимый. Единичные случаи введения четырехдневки или ее временного эксперимента не меняют общей картины. Наиболее активное обсуждение темы происходило в период пандемии, в июле 2021 г., но и тогда 3 из 4 компаний не рассматривали эту идею. С тех пор интерес бизнеса к вопросу только снижается, что создает явный контраст с динамикой общественного мнения.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 388

Время проведения: 7—12 ноября 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.