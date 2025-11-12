Компании малого и среднего бизнеса присоединяются к Мах

Компании малого и среднего бизнеса присоединяются к Мах. Подключение к рлатформе для партнеров стало доступно более 700 тыс. российских компаний. Предприниматели получили возможность интегрировать в национальный мессенджер сервисы продажи товаров и услуг, приема платежей и поддержки клиентов. Для этого необходимо быть зарегистрированным на цифровой платформе «МСП.РФ» или иметь приложение в RuStore. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Предпринимателям станут доступны: эффективные инструменты для онлайн-продаж товаров и услуг с помощью мини-приложений; автоматизация работы с клиентами и снижение нагрузки на поддержку через чат-бот; усиление PR и маркетинга с помощью собственного канала с публикациями контента о компании и ее продуктах.

Мах открыл платформу для партнеров 23 октября — на первом этапе к ней могли подключиться компании, которые опубликовали приложение в RuStore. За две недели к платформе присоединились более пяти тысяч организаций, в том числе главный модный универмаг страны ЦУМ, ГК ФСК, образовательная платформа «Учи.ру», международный аэропорт Внуково, сервисы «АльфаСтрахование» и «ЮMoney».

С 12 ноября функциональность площадки расширена на компании, которые зарегистрированы на платформе поддержки предпринимателей — «МСП.РФ». В дальнейшем платформа для партнеров будет открыта всему российскому бизнесу, включая самозанятых.