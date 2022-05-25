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Мобильное приложение Mobile app Мобильные решения Мобильные сервисы

Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы


25.05.2022 Мобильное приложение «ВТБ мои инвестиции» стало доступно для скачивания в магазине RuStore сразу же после его открытия
23.05.2022 Мобильное приложение Investmoscow скачали почти 13 тыс. раз
17.05.2022 «Вконтакте» запустила «VK мессенджер» — отдельное мобильное приложение для общения
12.05.2022 «Яндекс музыка» добавила в мобильное приложение тексты песен с режимом sing along
11.05.2022 «Вконтакте» запустила мобильное приложение «VK клипы» с новой камерой 60 FPS, качеством Full HD и поддержкой видео до 180 секунд
28.04.2022 У общественного транспорта Ярославской области появилось мобильное приложение
26.04.2022 У жителей Пскова появилось мобильное приложение для планирования поездок в общественном транспорте
18.04.2022 Мобильное приложение «Добродел» появилось на платформе AppGallery
12.04.2022 В Подмосковье в тестовом режиме заработало мобильное приложение для пассажиров общественного транспорта
11.04.2022 «Яндекс 360» обновил мобильное приложение «Почты»
31.03.2022 Smart Engines разработала универсальное решение для считывания платежных реквизитов в мобильном приложении
31.03.2022 «Эксперт-Лизинг» цифровизирует свои услуги
17.03.2022 Результаты медицинских исследований доступны в мобильном приложении «Госуслуги Московской области»
15.03.2022 Обновленное мобильное приложение «Госуслуги Московской области» появилось на региональном портале
25.02.2022 Руководство Минтранса получило на свои iPad мобильное приложение за сотни миллионов
21.02.2022 Cервис для путешественников Sberbank Travel стал доступен в мобильном приложении Sber KZ
16.02.2022 Мобильное приложение AI Resp стало победителем премии Digital Communications AWARDS-2022
16.02.2022 «БКС мир инвестиций» усовершенствовал мобильное приложение
15.02.2022 «Идалика» внедрила технологию Smart ID Engine в свое мобильное приложение
04.02.2022 Пассажиры ЦППК стали на 7% чаще платить за проезд с помощью Apple Pay
25.01.2022 «1C-Рарус» разработал мобильное приложение для отбора персонала на должности государственной службы
18.01.2022 Мобильное приложение «Ростелеком. Сервис печати» адаптировано к работе на устройствах с ОС «Аврора»
29.12.2021 «Райффайзен банк»: каждый пятый предприниматель использует только мобильное приложение для управления бизнесом
09.12.2021 «Почта банк» запустил сервис для самозанятых в мобильном приложении
22.11.2021 «М.видео» добавила в мобильное приложение функцию вызова продавца к полке магазина
19.11.2021 Вышло мобильное приложение «Алтиус» для строительных компаний
08.11.2021 Торговая сеть «Перекрёсток» обновила свое мобильное приложение
03.11.2021 В мобильном приложении «Моя Москва» теперь можно оплачивать все счета в одно касание
02.11.2021 Пользователи ВТБ Онлайн смогут войти в мобильное приложение в маске
18.10.2021 «Перекрёсток» интегрировал «Экспресс-скан» в мобильное приложение торговой сети
14.10.2021 Новые мобильное приложение и сайт от билайна
07.10.2021 Туристический сервис Russpass представил мобильное приложение
04.10.2021 «Рексофт» обновила мобильное приложение сети гипермаркетов «О’Кей»
17.09.2021 РТКОММ первым разработал мобильное приложение для пользователей спутникового интернета
02.09.2021 Мобильное приложение помогло усилить контроль за вывозом строительных отходов в Москве
23.08.2021 Казанцы смогут отслеживать движение общественного транспорта через новое мобильное приложение от «Датапакс»
18.08.2021 Мобильное приложение инвестиционного портала Москвы скачали более 4,5 тысячи раз
09.08.2021 Альфа-Банк внедрил новую технологию защиты в мобильном приложении
03.08.2021 Минцифры запустило мобильное приложение для подписания договоров онлайн
23.07.2021 Сбербанк обновил фирменное мобильное приложение

Публикаций - 4966, упоминаний - 5630

Мобильное приложение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5015 375
Google LLC 10352 354
Apple Inc 10683 306
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 275
Microsoft Corporation 22497 247
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 232
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 223
Meta Platforms - Facebook 4267 207
6072 203
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 193
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 192
VK - Mail.ru Group 3057 174
SAP SE 4595 153
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 145
Samsung Electronics 9333 138
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 132
Telegram Group 805 120
Oracle Corporation 6035 110
IBM - International Business Machines Corp 8941 106
Сбер - Dialog - Диалог 864 95
Smart Engines - Смарт Энджинс 224 90
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 90
Сбер - Цифровая Платформа 526 89
Twitter 2493 88
Huawei 3222 83
Элемент ГК - Elementec 1523 78
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 67
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 66
Технологии Распознавания 455 66
Amazon Inc - Amazon.com 2650 65
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 61
Крок - Croc 1616 56
Цифра ГК 948 54
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 54
Directum - Директум 830 53
Webmoney 513 53
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 52
Softline - Софтлайн 1870 50
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 49
Citrix Systems 744 49
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 514
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 234
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 190
Точка 1820 173
Visa International 1809 167
Альфа-Банк 1476 161
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 157
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 121
Лента - Сеть розничной торговли 912 118
Открытие ФК 2713 117
Почта России ПАО 1853 111
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 96
ПСБ - Промсвязьбанк 682 83
Qiwi 878 80
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 77
Почта Банк 319 68
ГПБ - Газпромбанк 842 67
НСПК - Национальная система платежных карт 401 66
РЖД - Российские железные дороги 1458 66
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 64
ВТБ - ВТБ24 658 58
X5 Group 709 56
Россети Ленэнерго 786 52
Связной ГК 1190 52
Яндекс.Такси 304 51
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 49
Магнит - Сеть магазинов 447 48
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 47
Аэрофлот - Aeroflot 648 46
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 45
Евросеть 1393 45
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 42
МДМ Банк 246 41
Газпром нефть 439 41
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 41
Uber 287 41
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 40
Русский стандарт Банк 370 40
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 37
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 281 36
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 501
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 245
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 196
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 173
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 152
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 133
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 125
Правительство Москвы 1640 98
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 91
Президент Российской Федерации 3770 81
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 74
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 69
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 68
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 67
Федеральное казначейство России 1345 65
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 60
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 58
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 57
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 52
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 38
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 38
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 37
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 36
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 35
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 31
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 29
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 23
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 20
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 17
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 16
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 16
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 16
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 16
Счётная палата РФ 628 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 13
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 61 13
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 43
АФТ - Ассоциация Финтех 251 40
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 18
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 10
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 10
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 6
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 5
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 5
Web development - Веб-разработка 0 5
РосКомСвобода - Общественная организация 82 4
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 4
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 3
АРБ - Ассоциация российских банков 176 3
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 5 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 3
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 25 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 31 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 2
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 2 2
Единая Россия - Политическая партия 246 2
ASF - Apache Software Foundation 98 2
ЮРАКС - Южнорегиональная Ассоциация кредитных союзов 1 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 1883
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 1527
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 1399
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 1257
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 1040
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 805
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 798
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 744
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 5223 697
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 658
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 644
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 576
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 4447 538
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 531
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 5208 525
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 471
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 465
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 437
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 4511 437
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 418
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 396
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 390
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 344
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Видеоконтент - Видеоролики - Видеозаписи - Видеоблог - Video content - Video blog 8030 330
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 323
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 304
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 3359 295
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 2104 277
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 253
Google Android 11959 1776
Apple iOS 6422 1474
Apple - App Store 2437 709
Google Play - Google Store - Android Market 2732 706
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 307
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Microsoft Windows 10 11713 292
Apple iPad 3663 267
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 222
Apple iPhone 6 2649 192
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 192
LG 75SM99 2832 167
ЭОС Дело СЭД 4365 166
Linux OS 7669 132
СБП - Система быстрых платежей Банка России 295 131
Apple Pay 427 104
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 546 99
ВТБ Онлайн 160 97
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 91
Microsoft Office 3247 91
Oracle Java - язык программирования 2554 85
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 366 85
Microsoft Windows 2000 2856 83
Microsoft Skype 1940 78
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 78
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 504 74
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Google Android APP - Advanced Protection Program 354 72
Apple macOS 1457 70
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Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 355 67
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 58
Путин Владимир 2542 48
Арлазаров Владимир 136 44
Шадаев Максут 460 41
Чугунов Никита 59 38
Гуральников Сергей 162 34
Ермолаев Артем 348 33
Богачев Игорь 174 29
Прохоров Фёдор 81 27
Сафронов Юрий 67 27
Халяпин Сергей 81 27
Леушев Андрей 69 26
Лысенко Эдуард 238 26
Мацоцкий Сергей 173 24
Козырев Алексей 274 23
Хрусталев Александр 32 23
Скородумов Анатолий 65 23
Шевченко Владимир 138 23
Козлов Михаил 167 23
Никифоров Николай 1161 23
Дуров Павел 230 22
Палей Лев 36 22
Фридман Илья 42 22
Чаркин Евгений 203 22
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Реймер Денис 54 21
Масарская Наталия 36 21
Левиков Антон 68 21
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Горбатько Александр 95 19
Остапенко Григорий 27 19
Соколов Алексей 129 19
Шушкин Дмитрий 93 19
Рахтеенко Владимир 40 18
Контемиров Юрий 32 18
Орловский Виктор 325 18
Орлик Сергей 73 18
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Громов Иван 101 18
Бойко Елена 174 18
Россия - РФ - Российская федерация 108428 2969
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 1072
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 532
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 439
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 354
Европа 12319 267
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 231
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 228
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 198
Казахстан - Республика 4467 164
Германия - Федеративная Республика 8903 155
Беларусь - Белоруссия 3525 134
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 129
Украина 6212 128
Россия - ПФО - Казань 2085 112
Россия - СФО - Новосибирск 3269 106
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 95
Япония 10069 91
Франция - Французская Республика 5665 88
Испания - Королевство 2917 81
Индия - Республика 4263 76
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 76
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 74
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 69
Италия - Итальянская Республика 3310 68
Азия - Азиатский регион 3803 66
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 64
Земля - планета Солнечной системы 7427 61
Турция - Турецкая республика 1708 54
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 53
Южная Корея - Республика 4394 53
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 52
Канада 3319 47
Европа Восточная 2927 47
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 44
Россия - УФО - Челябинская область 932 44
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 44
США - Нью-Йорк 2616 43
Израиль 1756 42
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 42
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 1897
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 1172
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 896
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 865
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 719
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 702
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 603
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 380
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 366
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 282
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 280
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 273
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 233
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 222
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 220
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 205
Физическое лицо - Физлицо 1548 205
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 202
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 193
Кредитование - Сrediting 1515 193
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 183
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 180
Паспорт - Паспортные данные 1175 175
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 1000 164
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 162
Недвижимость - Real estate - Realty - риэлторская деятельность 1713 162
Английский язык 764 162
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 160
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2033 153
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 135
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1664 130
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 129
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 117
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 2039 115
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 111
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 103
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Коммерсантъ - Издательский дом 888 32
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Forbes - Форбс 591 22
Bloomberg 1009 20
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 6
РАН - Российская академия наук 1397 5
ИРИ - Институт развития интернета 96 4
Академгородок Новосибирск 82 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 4
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ИЭП - Международный институт экономики и права 20 3
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет 101 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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