Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЕРРП
Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных
Реестр российского ПО
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 870, упоминаний - 1185
ЕРРП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рустамов Рустам 169 138
|Путин Владимир 1820 48
|Никифоров Николай 1126 36
|Смирнов Алексей 142 33
|Носков Константин 201 21
|Медведев Дмитрий 1433 21
|Массух Илья 192 19
|Рубанов Владимир 61 19
|Соколов Алексей 121 17
|Комиссаров Дмитрий 157 16
|Березкин Григорий 28 12
|Панченко Иван 43 12
|Шадаев Максут 384 11
|Мишустин Михаил 302 11
|Арлазаров Владимир 118 10
|Касперская Наталья 197 10
|Сизоненко Григорий 26 10
|Осеевский Михаил 221 9
|Абакумов Евгений 103 9
|Эйгес Павел 66 9
|Новодворский Алексей 95 9
|Кисляков Евгений 83 9
|Силуанов Антон 52 9
|Матвеева Татьяна 83 8
|Чернышенко Дмитрий 234 8
|Калина Роман 60 8
|Евраев Михаил 222 7
|Василенко Евгения 19 7
|Василенко Александр 64 7
|Одинцов Дмитрий 83 7
|Носов Михаил 17 7
|Мылицын Роман 79 7
|Осипова Александра 16 7
|Бокова Людмила 80 7
|Лашин Ренат 25 7
|Войтенко Олег 24 6
|Акимов Максим 167 6
|Галактионов Вячеслав 8 6
|Щеголев Игорь 676 6
|Масенков Владислав 9 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754472, в очереди разбора - 658173.
Создано именных указателей - 46338.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754472, в очереди разбора - 658173.
Создано именных указателей - 46338.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru