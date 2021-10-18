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ЕРРП
Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных
Реестр российского ПО


18.10.2021 Появились промышленные компьютеры Cincoze под управлением Ред ОС 1
14.10.2021 Подтверждена совместимость компьютеров ICL с «Ред ОС» 1
14.10.2021 Глава «Анлимитед Продакшн» рассказал о корпоративной платформе коммуникаций и мобильности eXpress 1
13.10.2021 Dr.Web Mobile Security Suite для мобильной ОС «Аврора» сертифицирован ФСБ России 1
06.10.2021 НИИ «Масштаб» и Softline объявили о начале партнерства 1
05.10.2021 Платформа виртуализации HOSTVM и ОС «Аврора» работают вместе 2
05.10.2021 «Ред софт» и «Лексема» нашли решение для цифровой трансформации госсектора 2
05.10.2021 Российская ЕММ-платформа «Аврора Центр»: развитие в интересах заказчика 1
05.10.2021 Росприроднадзор перешел на отечественную платформу для коммуникаций 2
01.10.2021 Система реконструкции рентгеновских томографических снимков Smart Tomo Engine и «Ред ОС» совместимы на процессоре «Байкал-М» 1
29.09.2021 Серверы «Звезда» компании «Бизнес Система Телеком» работают на отечественном BIOS и BMC 1
23.09.2021 Собственное академическое облако МИФИ создано на базе платформы виртуализации «Рустэк» и оркестратора «Рустэк ЕСУ» 1
22.09.2021 Цифровая платформа «Принудительное исполнение» вошла в Реестр отечественного ПО 1
21.09.2021 НИИ «Масштаб» представил отечественное решение для создания и администрирования виртуальной инфраструктуры 2
21.09.2021 Промышленный компьютер Phoenix Contact под управлением «Ред ОС» 1
21.09.2021 Postgres Professional и DZ Systems объявили о совместимости своих продуктов 1
17.09.2021 CommuniGate Systems и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов 1
17.09.2021 НИИ «Масштаб» представил решения для построения доверенной облачной инфраструктуры 2
17.09.2021 Softline и «Рэйдикс» займутся совместным продвижением ПО RAIDIX 2
15.09.2021 Совместное решение «МБК Лаб» и «Ред софт» для работы на Baikal-M 1
15.09.2021 Компания Кворум внедрила в ЮниКредит Банке решения для информационного взаимодействия с Минсельхоз через СМЭВ 1
14.09.2021 Ридер Рутокен SCR 3001 на РЕД ОС 1
13.09.2021 Ридер «Рутокен SCR 3001» на «Ред ОС» – импортонезависимое решение для безопасности электронных систем 1
09.09.2021 Решение Кворум для получения Банками сведений ЗАГС через СМЭВ 1
06.09.2021 Подтверждена совместимость компьютеров Sinto и «Ред ОС» 1
02.09.2021 Кинонаследие России изымут из баз на ПО Microsoft, чтобы сложить в ИС на российском Linux и PostgreSQL 1
02.09.2021 Защищенные ноутбуки и планшеты Panasonic Toughbook подтвердили совместимость с РЕД ОС 1
01.09.2021 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний 3
01.09.2021 Минцифры проведет тотальную ревизию софта из Реестра российского ПО 1
26.08.2021 Облако МТС обеспечит работу систем противопожарной безопасности 1,5 тысячи социальных объектов 1
25.08.2021 Минвостокразвития защищает данные с помощью «КИБ Серчинформ» 1
20.08.2021 IVA Technologies и ОМП подписали меморандум о разработке корпоративного мессенджера для ОС «Аврора» 2
19.08.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и ПАК Sharxbase 1
18.08.2021 НТЦ «ИТ Роса» и «Смарт-Софт» подтвердили совместимость своих продуктов 1
11.08.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и ПО Smart Engines для распознавания документов 2
11.08.2021 Создатели российского репозитория «Сизиф» сообщили о выходе «Десятой платформы» 1
02.08.2021 Подтверждена совместимость продуктов ISPsystem и «Ред ОС» 1
02.08.2021 Как устроены российские UC-платформы 1
29.07.2021 «Информзащита» и НПП «Цифровые решения» договорились о сотрудничестве 1
29.07.2021 Через год в России заработает ИТ-система финансовой разведки 1

Публикаций - 870, упоминаний - 1185

ЕРРП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ред Софт - Red Soft 246 163
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 85
Microsoft Corporation 10997 73
Базальт СПО 206 55
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 50
Oracle Corporation 3331 48
Новые облачные технологии (НОТ) 227 43
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 38
Ланит ГК 1154 33
Intel Corporation 4143 31
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 29
3726 29
Ростех - Ростехнологии 2230 28
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 27
SAP SE 3207 25
iTeco - Ай-Теко 713 22
Softline - Софтлайн 1472 22
Росплатформа - Р-Платформа 56 22
Huawei 2723 21
IBM 3524 20
ЭОС - Электронные офисные системы 981 20
Infotecs - ИнфоТеКС 249 19
Raidix - Рэйдикс 129 17
Aquarius - Аквариус 209 17
Крок 1219 17
Код Безопасности 365 16
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 16
Крипто-ПРО 200 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 15
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 14
Diasoft - Диасофт 353 14
ALT Linux - Альт Линукс 138 14
VK - Mail.ru Group 2482 14
Google LLC 7124 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 14
Yandex - Яндекс 4098 14
АйТи 748 13
Восход ФГБУ НИИ 365 13
Cisco Systems 2035 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 38
Почта России ПАО 1570 34
РЖД - Российские железные дороги 1081 27
Аэрофлот 492 19
Газпром ПАО 518 11
Фонд информационной демократии 27 10
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 10
Вотрон 16 9
Почта Банк 289 8
Альфа-Банк 1122 8
РусГидро ПАО 129 8
Вертолеты России 114 8
Россети ПАО 168 7
Восточный Банк 108 7
ПСБ - Промсвязьбанк 613 7
X5 Group - Пятерочка 559 6
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 6
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 6
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 6
РВК - Российская венчурная компания 476 6
X5 Group 599 6
Роснефть НК 367 6
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 5
Ренессанс Страхование 51 5
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 5
АльфаСтрахование СГ 207 5
Агентство Финансовой Поддержки 7 4
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 4
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 4
Агропромкомплектация ГК 6 4
Локо-Банк 31 4
Совкомбанк ПАО 147 4
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
Dukascopy Bank SA 4 3
Транснефть 159 3
ЦИАН - CIAN 39 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 443
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 269
Правительство РФ 2198 94
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 65
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 43
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 41
Президент Российской Федерации 1439 40
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 36
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 32
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 29
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 27
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 23
Федеральное казначейство России 766 22
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 21
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 20
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 17
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 17
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 15
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 14
Счётная палата РФ 459 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 14
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 13
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 13
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 13
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 13
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 9
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 8
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 8
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 8
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 7
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 58 7
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 7
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 7
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 50
Руссофт - Russoft 250 10
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 2
Linux Foundation 157 2
SoGo - Open Source Groupware 8 2
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 6 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 148
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 37
ARM64 - Архитектура процессора 1017 30
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 26
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 21
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 21
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 21
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 19
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 18
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 14
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 13
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 518 13
Big Data - Большие данные 1136 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 13
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 12
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 12
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 12
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 11
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 11
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 10
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 998 10
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 317 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 9
DDR - Double data rate 1062 9
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 9
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 9
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 263 8
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 8
Безопасный город 347 8
Linux OS 4236 226
Ред ОС 239 165
Microsoft Windows 10 6602 79
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 67
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 65
Google Android 10750 63
Apple iOS 5741 59
Новые облачные технологии - МойОфис 311 54
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 48
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 31
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 30
Red Hat RPM - Package Manager 60 29
Intel x86 - Архитектура процессора 990 29
Apple macOS 921 27
Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 47 23
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 23
Microsoft SQL Server 789 20
Microsoft Windows 849 20
Microsoft Office 1916 20
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 18
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 18
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 18
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 52 16
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 16
НКТ - Р7-Офис 73 16
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 15
Tizen OS - Linux 215 15
AlterOffice 16 15
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 14
Infotecs - ViPNet Client 53 13
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 13
INOI R - Серия смартфонов 19 13
Microsoft Exchange 677 13
Киберника Сибрус - мессенджер 26 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 12
Глобус-телеком СКИТ 40 11
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 327 11
ЭОС Дело СЭД 619 11
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 11
Рустамов Рустам 169 138
Путин Владимир 1820 48
Никифоров Николай 1126 36
Смирнов Алексей 142 33
Носков Константин 201 21
Медведев Дмитрий 1433 21
Массух Илья 192 19
Рубанов Владимир 61 19
Соколов Алексей 121 17
Комиссаров Дмитрий 157 16
Березкин Григорий 28 12
Панченко Иван 43 12
Шадаев Максут 384 11
Мишустин Михаил 302 11
Арлазаров Владимир 118 10
Касперская Наталья 197 10
Сизоненко Григорий 26 10
Осеевский Михаил 221 9
Абакумов Евгений 103 9
Эйгес Павел 66 9
Новодворский Алексей 95 9
Кисляков Евгений 83 9
Силуанов Антон 52 9
Матвеева Татьяна 83 8
Чернышенко Дмитрий 234 8
Калина Роман 60 8
Евраев Михаил 222 7
Василенко Евгения 19 7
Василенко Александр 64 7
Одинцов Дмитрий 83 7
Носов Михаил 17 7
Мылицын Роман 79 7
Осипова Александра 16 7
Бокова Людмила 80 7
Лашин Ренат 25 7
Войтенко Олег 24 6
Акимов Максим 167 6
Галактионов Вячеслав 8 6
Щеголев Игорь 676 6
Масенков Владислав 9 6
Россия - Российская федерация - РФ 57124 442
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 66
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 46
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 19
Россия - Челябинская область 658 17
Германия - Федеративная Республика 3606 16
Казахстан - Республика 2618 13
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Индия - Республика 2156 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 10
Россия - Новосибирская область 810 10
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Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 593 9
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Армения - Республика 684 8
Россия - СФО - Новосибирск 1954 8
Россия - Калининградская область 531 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 8
Россия - ПФО - Казань 1507 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 7
Россия - Ставропольский край 456 7
Россия - Свердловская область 804 7
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Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 6
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 6
Россия - Иннополис 292 6
Россия - Челябинск 768 6
Россия - Тульская область 752 6
Европа 3725 6
Россия - Ульяновская область 348 5
Россия - Нижегородская область 736 5
Турция - Турецкая республика 950 5
Япония 2752 5
Россия - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 54
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 46
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 24
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 19
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 18
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 17
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 13
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 10
Всероссийская перепись населения 31 10
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 9
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 8
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