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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Импортозамещение
Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 249, упоминаний - 292
Импортозамещение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 31
|Симаков Олег 106 18
|Терещенко Денис 38 13
|Албычев Александр 74 13
|Лысенко Эдуард 209 13
|Паршин Максим 141 12
|Семенов Алексей 67 12
|Осипов Владимир 17 12
|Хайруллин Айрат 39 12
|Кудрин Алексей 63 11
|Путин Владимир 1820 11
|Кулешов Василий 11 11
|Рудзевич Мария 34 11
|Кирюшин Сергей 52 11
|Малахов Александр 16 11
|Песчанских Георгий 37 11
|Петрушин Андрей 64 11
|Копырин Федор 11 11
|Катамадзе Анна 72 11
|Казарин Станислав 100 11
|Ципорин Павел 51 11
|Егоров Максим 23 11
|Меджитов Тимур 56 11
|Геллер Анатолий 12 11
|Наволоцкий Евгений 11 11
|Дюбанов Анатолий 86 11
|Панов Евгений 16 11
|Власов Сергей 76 11
|Швиндт Антоний 13 11
|Малков Павел 38 11
|Разумовский Дмитрий 70 10
|Скрыпник Назарий 12 10
|Карапузов Алексей 12 10
|Шеховцов Юрий 33 10
|Абакумов Евгений 103 10
|Чаркин Евгений 182 10
|Зырянов Илья 17 9
|Поляков Сергей 60 9
|Савкин Владимир 38 9
|Урьяс Вадим 76 9
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754565, в очереди разбора - 658266.
Создано именных указателей - 46340.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754565, в очереди разбора - 658266.
Создано именных указателей - 46340.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru