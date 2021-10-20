Как меняется отношение к импортозамещению 1

Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 1

На заседании Cовета РУССОФТ Аркадий Лобас предложил новый взгляд на подходы к импортозамещению в финансовом секторе 3

Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 2

Как пандемия подстегнула процесс импортозамещения 3

Российский бизнес распробовал комплексные коммуникационные платформы 1

Минэк и Минфин разгромили идею оценивать успех госпрограмм по глубине импортозамещения 4

В Axoft назначен новый директор по продажам на территории России 1