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Импортозамещение
Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий


20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 1
09.10.2021 Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 1
04.10.2021 Платформа «Спутник ЕСМ» компании «Корус консалтинг» стала доступна партнерам Axoft 2
01.10.2021 Рынок комплектующих перекосило, а нас ждет импортозамещение. Что дальше? 3
24.09.2021 Госдума закупила китайских смартфонов на 4,3 миллиона 1
22.09.2021 Импортозамещение сетевого оборудования: как не наступить на грабли 1
17.09.2021 НИИ «Масштаб» представил решения для построения доверенной облачной инфраструктуры 1
09.07.2021 В российских деревнях появятся сети 4G. Без них у операторов отберут лицензию 1
03.06.2021 На заседании Cовета РУССОФТ Аркадий Лобас предложил новый взгляд на подходы к импортозамещению в финансовом секторе 3
04.05.2021 Власти разрешили «Ростелекому», «Мегафону» и «Билайну» совместное строительство сетей 5G 2
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 2
31.03.2021 Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить 1
18.02.2021 Глава «Ростелекома» рассказал, какие части России останутся без 5G 1
25.01.2021 В Минфин поставили заведомо нерабочее ПО. Возбуждено уголовное дело 1
08.01.2021 Власти выпустили итоговый список ПО, которое в России будут предустанавливать на смартфоны и ПК 1
15.12.2020 Как пандемия подстегнула процесс импортозамещения 3
14.12.2020 Министерства, курирующие госпрограммы, заставят закупать российскую радиоэлектронику 2
14.12.2020 «Руссофт»: отечественное ПО наступает, но без генерального плана 1
07.12.2020 Исследование: 34% госзаказчиков испытывают трудности при выборе подходящих отечественных ИТ-решений 1
27.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1
24.11.2020 Команда СЭД «ТЕЗИС» примет участие в онлайн-конференции «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» 1
19.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1
25.09.2020 Власти упростят жизнь производителям российского телеком-«железа» 1
25.09.2020 Российский бизнес распробовал комплексные коммуникационные платформы 1
17.09.2020 Минэк и Минфин разгромили идею оценивать успех госпрограмм по глубине импортозамещения 4
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
26.08.2020 Создана первая в мире «вечная» батарейка. Она стоит дешевле литиевых аккумуляторов. Видео 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
13.08.2020 Александр Калиновский, ИТ-директор «Хоум Кредит» — в интервью CNews: «Со временем мы придем к квантовому компьютингу» 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
28.07.2020 Защищенные ноутбуки «Аквамарин» на базе процессоров «Эльбрус-1С+» совместимы с OC Astra Linux 1
28.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
27.07.2020 В Axoft назначен новый директор по продажам на территории России 1
20.07.2020 В России разработан первый национальный стандарт в области искусственного интеллекта для ситуационной видеоаналитики 1
16.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1

Публикаций - 249, упоминаний - 292

Импортозамещение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 23
Microsoft Corporation 10997 22
Ростех - Ростехнологии 2230 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 17
Крок 1219 16
Oracle Corporation 3331 15
SAP SE 3207 14
Google LLC 7124 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 12
IBM 3524 11
3726 11
VK - Mail.ru Group 2482 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 11
Yandex - Яндекс 4098 10
Apple Inc - Эппл Рус 7669 10
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 10
Huawei 2723 9
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 9
Diasoft - Диасофт 353 9
ОТР 133 8
Intel Corporation 4143 7
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 7
Softline - Софтлайн 1472 7
Астерос - Asteros 531 7
РТ-Инвест 37 7
Ростех Швабе Холдинг 150 6
Микрон - Micron 365 6
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 99 6
Cisco Systems 2035 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 6
HP Inc. 2893 6
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 6
Directum - Директум 643 5
Ланит ГК 1154 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 5
Custis 73 5
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 5
Telegram Group 702 5
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 5
Samsung Electronics 5627 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 12
Альфа-Банк 1122 12
Ингосстрах СПАО 210 11
Совкомбанк ПАО 147 11
Аэрофлот 492 11
Норникель - Норильский никель 177 10
Русагро Группа Компаний 139 10
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 10
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 10
Фармстандарт АО 32 9
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 9
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 9
McDonald’s - Макдоналдс 90 9
ПГК - Первая грузовая компания 98 9
ТрансКонтейнер 25 9
АльфаСтрахование СГ 207 9
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 9
ФГК - Федеральная грузовая компания 10 9
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 9
Вертолеты России 114 9
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 9
Procter&Gamble - P&G 93 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 9
X5 Group 599 9
ММК-Информсервис 20 9
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 9
X5 Group - Пятерочка 559 9
НСПК - Национальная система платежных карт 257 8
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 8
ПСБ - Промсвязьбанк 613 7
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 7
Царицын капитал 22 7
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 6
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 6
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 6
Уралкалий ПАО 62 6
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Май - Российская торговая компания 49 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 35
Счётная палата РФ 459 22
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 22
Федеральное казначейство России 766 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 19
Правительство РФ 2198 19
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 19
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 16
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 16
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 15
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 15
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 15
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 14
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 14
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 13
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 12
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 12
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 12
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 11
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 11
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 11
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 10
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 8
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 58 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 7
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 9
Руссофт - Russoft 250 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
Единая Россия - Политическая партия 171 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности 5 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
ЛДПР 68 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 80
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 16
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 14
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 13
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 13
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 12
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 10
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
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ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
Big Data - Большие данные 1136 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 5
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ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 4
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BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 4
Безопасный город 347 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 3
Linux OS 4236 13
Microsoft Windows 10 6602 12
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 11
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 11
Google Android 10750 11
Apple iOS 5741 9
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 9
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 6
Хоулмонт - Тезис 76 6
Diasoft Database Adapter 12 5
WhatsApp Messenger 654 4
ICQ 493 4
Ред ОС 239 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 3
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 3
Seldon.Basis 7 3
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 3
Docker - Платформа распределённых приложений 146 3
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 3
Microsoft SQL Server 789 3
Microsoft PowerPoint 393 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
Apache HTTP Server 222 2
Apple macOS 921 2
VK - Mail.Ru Почта 164 2
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 134 2
Java - Язык программирования 1166 2
Rakuten Viber 429 2
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Microsoft Azure 1171 2
Microsoft Office 1916 2
Четвернин Алексей 651 31
Симаков Олег 106 18
Терещенко Денис 38 13
Албычев Александр 74 13
Лысенко Эдуард 209 13
Паршин Максим 141 12
Семенов Алексей 67 12
Осипов Владимир 17 12
Хайруллин Айрат 39 12
Кудрин Алексей 63 11
Путин Владимир 1820 11
Кулешов Василий 11 11
Рудзевич Мария 34 11
Кирюшин Сергей 52 11
Малахов Александр 16 11
Песчанских Георгий 37 11
Петрушин Андрей 64 11
Копырин Федор 11 11
Катамадзе Анна 72 11
Казарин Станислав 100 11
Ципорин Павел 51 11
Егоров Максим 23 11
Меджитов Тимур 56 11
Геллер Анатолий 12 11
Наволоцкий Евгений 11 11
Дюбанов Анатолий 86 11
Панов Евгений 16 11
Власов Сергей 76 11
Швиндт Антоний 13 11
Малков Павел 38 11
Разумовский Дмитрий 70 10
Скрыпник Назарий 12 10
Карапузов Алексей 12 10
Шеховцов Юрий 33 10
Абакумов Евгений 103 10
Чаркин Евгений 182 10
Зырянов Илья 17 9
Поляков Сергей 60 9
Савкин Владимир 38 9
Урьяс Вадим 76 9
Россия - Российская федерация - РФ 57124 192
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 58
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 46
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 17
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 13
Восточная Европа 1667 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 12
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 11
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 11
Россия - Калужская область 568 10
Индия - Республика 2156 10
Россия - Челябинская область 658 10
Германия - Федеративная Республика 3606 9
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 9
Беларусь - Белоруссия 2079 9
Европа 3725 8
Казахстан - Республика 2618 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 7
Япония 2752 7
Азия - Азиатский регион 1510 7
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 7
Россия - ПФО - Казань 1507 7
Россия - Новосибирская область 810 7
Россия - Владивосток 864 6
Украина 3344 6
Ближний Восток 1466 6
Россия - СФО - Новосибирск 1954 5
Россия - Республика Крым 625 5
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Америка 452 4
Россия - Калининградская область 531 4
Россия - Ульяновская область 348 3
Земля - планета Солнечной системы 854 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 3
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 28
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 27
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 23
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 21
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 21
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 7
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 5
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 4
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 3
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