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Голосовой роботизированный помощник
Voice assistant
Интеллектуальные помощники



17.12.2021 Голосовой помощник ЕДЦ Москвы начал принимать заявки на уборку снега и ремонт электричества
01.07.2021 РТ МИС запустил сервис «Голосовой помощник 122» в девяти пилотных регионах
07.06.2021 В МФЦ Санкт-Петербурга заработал голосовой помощник и чат-бот BSS
27.01.2021 Голосовой робот МТС автоматизировал оповещения почтовой службы «Экспресс-курьер»
20.01.2021 Голосовой робот от МТТ сэкономил более 500 часов работы рекрутеров DPD
21.10.2020 «Айтеко» представила умную колонку с голосовым помощником
01.11.2019 МКБ запустит цифрового помощника
17.06.2019 Mail.ru Group запустил голосовой помощник
14.03.2019 Голосовой помощник Алиса научилась покупать лотерейные билеты
20.09.2018 КРОК и ЦРТ внедрили в Альфа-Банке интеллектуального робота-помощника.

Публикаций - 69, упоминаний - 77

Голосовой роботизированный помощник упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4563 24
Google LLC 9468 10
Apple Inc 10158 7
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 5
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 35 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8552 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6247 4
Samsung Electronics 8963 4
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 732 3
VK - Mail.ru Group 2831 3
Meta - Facebook 4143 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1834 3
LG Electronics 3138 3
Neuro.net - Нейро 13 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 253 3
Amazon Inc - Amazon.com 2532 3
Microsoft Corporation 21044 2
Twitter 2304 2
Xiaomi 990 2
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 14 1
WayRay 7 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 24 1
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Skillaz - Новые Эйчар-Технологии 24 1
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Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2440 1
Финтех Лаб - Fintech Lab 7 1
Voximplant - Фастком 16 1
Nvidia Corp 3024 1
RKIT Group - РКИТ 16 1
NeuroSky 4 1
Emotiv Systems 7 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute 19 1
Call Miner 2 1
ARNI.io - АРНИ 1 1
4A Games 630 1
Divizion 53 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 114 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4875 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 59 4
Renault - Рено Россия 124 3
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 220 3
KIA Motors 83 3
Hyundai Motor 257 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 381 2
Skoda - Škoda Auto 33 2
АвтоВАЗ 160 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 345 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 235 2
Ситимобил - Служба такси 122 2
Яндекс.Такси 280 2
Открытие ФК 506 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 373 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 299 2
Virgin Hyperloop 11 1
Walmart - Wal-Mart Stores 357 1
Почта России ПАО 1802 1
MLU B.V. 11 1
Uber 276 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 60 1
BMW 375 1
РВК - Российская венчурная компания 511 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 13 1
Austrian Airlines - авиакомпания 20 1
Swiss - Swiss International Air Lines 11 1
Телеспорт 3 1
Stellantis PSA Peugeot Citroën 81 1
Синтез 8 1
HeadHunter Group - HH Group 387 1
Deutsche Lufthansa AG 99 1
Альфа-Банк 1328 1
Airbus Group 190 1
О2О Delivery club 162 1
МКБ - Московский кредитный банк 286 1
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 32 1
Евросеть 1356 1
Яндекс.Еда 101 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 56 1
Президент Российской Федерации 1770 1
МФЦ Мои документы Санкт-Петербурга 2 1
Общегородской контакт-центр Правительства Москвы 8 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 13 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1032 1
Правительство Москвы 864 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 155 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 274 1
Правительство РФ 2827 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2786 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 887 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 110 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 97 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1188 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2041 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1144 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2048 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2354 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 931 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 34 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2471 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 11 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 168 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 102 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 12 1
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 679 9
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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