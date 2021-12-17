Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Голосовой роботизированный помощник
Voice assistant
Интеллектуальные помощники
Публикаций - 69, упоминаний - 77
Голосовой роботизированный помощник упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Gartner 3198 1
|GfK Rus - ГФК-Русь 175 1
|RAEX - Эксперт РА 68 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 11 1
|РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru