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Транспорт


12.05.2021 В приложении «Моя Москва» появилась история платежей 1
09.02.2021 12 тысяч человек стали участниками 30 краудсорсинг-проекта правительства Москвы 1
22.12.2020 Банк «Дом.рф» и Visa начали выпуск цифровой дебетовой карты для всех категорий клиентов 1
12.11.2020 Россияне научили роботов долгому общению с людьми при отключенном интернете 1
12.11.2020 Резидент «Сколково» научил роботов общаться с помощью нейронных сетей и без интернета 1
15.09.2020 «Яндекс.Карты» покажут полное расписание общественного транспорта на месяц вперед 1
13.07.2020 Объявлены лауреаты премии «Инновация года 2020» 1
15.06.2020 Переход на SD-WAN: кому, когда и зачем нужны программно-определяемые сети 1
18.03.2020 Мобильное приложение биржи грузоперевозок ATI.SU скачали более миллиона раз 1
21.02.2020 «Яндекс.Транспорт» и «Яндекс.Карты» объединились в одно приложение 1
11.02.2020 Премия «Инновация года 2020»: начат отбор номинантов 1
14.01.2020 Стартовало публичное обсуждение проекта национального стандарта показателей для оценки умных городов 1
14.11.2019 «Яндекс.Карты» представили новый раздел «Транспорт» 1
04.10.2019 Робот контакт-центра «Московского транспорта» помог тысячам москвичей вернуть эвакуированный автомобиль 1
03.09.2019 Российским блокчейн-разработчикам нужно 80 млрд руб. На что их потратить? 2
01.03.2019 На пороге эпохи 5G: новинки от ZTE на MWC 2019 1
25.02.2019 ZTE представила новые интегрированные решения для интернета вещей 2
19.02.2019 Премия «Инновация года 2019»: начат отбор номинантов 1
24.01.2019 Информатизацию регионов тормозили промахи прошлого руководства Минкомсвязи 1
21.11.2018 РЖД потратит на цифровизацию 150 миллиардов 1
02.11.2018 Распознавание лиц и автобусы на 3D-принтерах: как ИТ меняют общественный транспорт 1
01.10.2018 CNews продолжает отбор номинантов на премию «Инновация года 2018» 1
15.06.2018 «Яндекс» расскажет в подробностях о ЧМ-2018 1
14.06.2018 Россияне создали «первый в мире» телефон, не требующий АТС и серверов 1
04.06.2018 В России построят «умные дороги» для беспилотных автомобилей 1
07.05.2018 В России построят ИС, автоматически штрафующую бизнес за загрязнение окружающей среды 1
24.04.2018 Россиян законодательно переведут на отечественные дистанционные счетчики воды и электричества 1
10.04.2018 «Умный город» возвращается в «Цифровую экономику» 1
31.10.2017 Axis Communications представила решения для транспорта и критической инфраструктуры 1
06.03.2017 Западно-Сибирский банк Сбербанка запустил мобильное приложение для реализации залогового имущества 1
27.02.2017 Будильник в «Яндекс.Транспорте» не даст пропустить нужную остановку 2
28.11.2016 «Умные» часы» Samsung Gear S3 доступны для предзаказа. Фото 1
14.11.2016 Рынок телекоммуникаций: все чем-то заняты, но роста нет 1
09.09.2016 Пополнять карту «Тройка» можно через мобильное приложение и банкоматы «Почта Банка» 1
09.09.2016 Мобильный «Яндекс.Транспорт» разрешил пользователям делиться короткими сообщениями 2
24.08.2016 Сервис «Яндекс.Такси» начал работать в Грузии 1
11.04.2016 «Яндекс» заплатит 100 тыс. руб. за рекомендацию хорошего мобильного разработчика 1
25.03.2016 Пополнить транспортную карту «Стрелка» теперь можно с помощью кошелька WebMoney 1
06.07.2015 Председатель правительства Астраханской области о создании ЕЦПиБ в регионе 2
18.06.2015 Пополнить транспортную карту «Стрелка» теперь можно с помощью WebMoney 1

Публикаций - 62, упоминаний - 77

Транспорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 6
АТОЛ ГК 168 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
Samsung Electronics 5702 3
Navitel - Навител Навигатор 253 3
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 7 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 3
Крок 1221 2
Promobot - Промобот 49 2
VeChain 3 1
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 23 1
Google LLC 7161 1
Symway - Симвэй 3 1
Гарс Телеком - Gars Telecom 41 1
ГКС - Группа компаний Систематика 198 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
Radix Technologies 10 1
Астерос - Asteros 531 1
NEO Foundation 2 1
Swirlds Corporation 2 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
Cisco Systems 2049 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 1
Программный продукт ГК 92 1
НИПС - Новосибирский институт программных систем 31 1
Telegram Group 702 1
Hyperledger - Open Ledger Project 17 1
Центел - Центральный телеграф 164 1
Bitfury Group 25 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
ZTE Corporation 550 1
Amazon Inc - Amazon.com 1472 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
Технология здоровья 6 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 3
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 3
Вертолеты России 114 3
РВК - Российская венчурная компания 476 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
АПТ - АстраханьПассажирТранс 1 1
Социальные гарантии 7 1
Мострансавто 59 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 11 1
Сбербанк Западно-Сибирский банк 11 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Почта Банк 289 1
Татнефть 112 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Почта России ПАО 1574 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
Яндекс.Такси 271 1
Visa International 1346 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России 4 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Счётная палата РФ 460 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 4
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 81 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Умное ЖКХ 12 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 2
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 164 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 287 1
PoA - Proof of Authority - Алгоритм достижения консенсуса валидации 6 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 917 1
UDP - User Datagram Protocol 84 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
Виртуальная банковская карта - Цифровая банковская карта 15 1
V2I - Vehicle-to-Infrastructure - Технология взаимодействия подвижного состава и транспортной инфраструктуры 11 1
Paxos/RAXT - консенсус алгоритм, где ноды сети выбирают одного лидера, отвечающего за валидацию транзакций 2 1
LCPoA - Limited Confidence Proof-of-Activity - Доказательство активности с ограниченным доверием - метод защиты цепочки блоков в блокчейн системах 2 1
IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - Power over Ethernet (PoE) 28 1
Smart City - Умные остановки 9 1
PBFT - Practical Byzantine Fault Tolerance - консенсусный алгоритм терпимости к ошибкам в асинхронных сетях 5 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
LPoS/DPoS - Leased/Delegated Proof-of-Stake - алгоритм консенсуса в блокчейне 3 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
ping - скорость отклика сети 30 1
BaaS - Blockchain as a service 1 1
Google Android 10751 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Apple iOS 5742 6
Яндекс.Карты и Транспорт 293 4
АТОЛ Онлайн-кассы 54 3
Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 7 3
Хоппер ИТ Сервис-монитор 6 3
Navitel R - серия видеорегистраторов 6 3
Технология здоровья - Медкарта 24 5 3
МТС SmartMed - Телемедицинский проект 21 3
KasperskyOS 29 3
МТС Cloud - CloudMTS 125 3
Иркут НПК МС-21 - Семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 13 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 670 2
Стрелка - Транспортная карта 113 2
Shturmann Navigation 44 1
Acryl 3 1
Radix Tempo 10 1
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения 10 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 1
Яндекс.Новости 29 1
Telegram - Мессенджер 80 1
ATI.SU АТИ Грузы 1 1
Symway P2P Phone - мини-АТС 3 1
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 1
XRapid - система трансграничных платежей XRP Ripple для банков 2 1
ДИТ Москвы - Парковки Москвы - приложение - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 13 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 73 1
Цифровая логистика - ЭТП ГП - Электронная торговая площадка Грузовые перевозки 5 1
Samsung Galaxy Gear 102 1
Izzzio - блокчейн платформа-фреймворк с открытым исходным кодом, с функциональностью смарт-контрактов 2 1
Hashgraph - Хэшграф - Альтернатива блокчейну - Распределенный реестр 3 1
Apple - App Store 2198 1
Apple Pay 385 1
Samsung Pay 238 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Garmin Pay 18 1
Кивокурцев Олег 16 2
Глазков Борис 40 2
Чистова Вера 11 1
Телятников Алексей 12 1
Полякова Раиса 2 1
Малышев Роман 3 1
Шитиков Евгений 8 1
Кононов Станислав 2 1
Вильде Святослав 14 1
Мозохин Сергей 1 1
Емельченков Сергей 83 1
Корнеев Виталий 3 1
Левчук Олег 6 1
Чурсин Дмитрий 7 1
Трапезин Владимир 11 1
Худавердян Тигран 66 1
Кисляков Евгений 83 1
Савицкий Андрей 11 1
Никифоров Николай 1126 1
Носков Константин 201 1
Белозеров Олег 19 1
Кривозубов Павел 26 1
Уткин Никита 24 1
Чибис Андрей 19 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 5
Беларусь - Белоруссия 2095 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 4
Арктика 141 3
Украина 3378 3
Казахстан - Республика 2641 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Россия - СФО - Новосибирск 1975 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Япония 2802 2
Португалия - Лиссабон 11 1
Франция - Страсбург 9 1
Россия - Йошкар-Ола 108 1
Канада - Монреаль 30 1
Германия - Ганновер 68 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Европа 3774 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Сингапур - Республика 808 1
Эстония - Эстонская Республика 418 1
Россия - Астрахань 241 1
Россия - Астраханская область 371 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Россия - Пермь 741 1
Испания - Королевство 1257 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Великобритания - Лондон 823 1
Франция - Париж 372 1
Чехия - Прага 67 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
Россия - Краснодар 1040 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Образование в России 341 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
УГИ - Уровень готовности интеграции 2 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Русский язык 986 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
From door to door - От двери до двери 13 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766478, в очереди разбора - 670163.
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