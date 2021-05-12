Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Транспорт
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 62, упоминаний - 77
Транспорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кивокурцев Олег 16 2
|Глазков Борис 40 2
|Чистова Вера 11 1
|Телятников Алексей 12 1
|Полякова Раиса 2 1
|Малышев Роман 3 1
|Шитиков Евгений 8 1
|Кононов Станислав 2 1
|Вильде Святослав 14 1
|Мозохин Сергей 1 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Корнеев Виталий 3 1
|Левчук Олег 6 1
|Чурсин Дмитрий 7 1
|Трапезин Владимир 11 1
|Худавердян Тигран 66 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Савицкий Андрей 11 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Носков Константин 201 1
|Белозеров Олег 19 1
|Кривозубов Павел 26 1
|Уткин Никита 24 1
|Чибис Андрей 19 1
|CNews Analytics 1991 4
|CNews Инновация года - награда 26 4
|ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
|CNews FORUM Кейсы 44 2
|CeBIT 87 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766478, в очереди разбора - 670163.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766478, в очереди разбора - 670163.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru