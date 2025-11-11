Разделы

«2ГИС» начал показывать стоимость проезда на общественном транспорте

Геосервис «2ГИС» добавил в приложение информацию о стоимости проезда на общественном транспорте. При построении маршрута пользователи видят стоимость каждого участка пути и сумму за всю поездку, если она с пересадками. Это помогает не только выбрать наиболее удобный маршрут, но и сэкономить — например, за счёт меньшего количества пересадок или выбора более дешёвого вида транспорта.

«2ГИС» уже показывает стоимость проезда более чем в 100 городах России — в зависимости от того, что есть в городе: автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутки, метро. В Москве — и на МЦК, МЦД. Функция доступна для большинства маршрутов, и их количество растёт с каждым днём.

Чтобы узнать стоимость проезда, достаточно построить маршрут в приложении «2ГИС». Геосервис предложит варианты маршрутов и для каждого покажет стоимость. Если в маршруте есть пересадки, отобразится стоимость каждого вида транспорта и итоговая примерная сумма за весь путь.

«2ГИС» знает всё про общественный транспорт: показывает маршруты, выходы, стороны платформ, рекомендует оптимальные вагоны и помогает быстрее добраться до нужного места. Теперь, впервые в России, пользователи госервиса могут видеть не только маршрут, но и его стоимость — это добавит уверенности, сделает маршрут более понятным и позволит заранее понять, сколько потребуется за него заплатить. Особенно полезна эта функция будет для больших городов, где выбор маршрутов большой и легко запутаться, и для тех, кто впервые в городе или редко пользуется общественным транспортом», — сказал Дмитрий Шварц, менеджер продукта «Транспорт» в «2ГИС».

Показывается стоимость по базовому тарифу без учета льгот и скидок. Информацию о стоимости проезда «2ГИС» добавляет из официальных источников в каждом городе. Данные будут постоянно обновляться.

Цифровизация

Ранее в «2ГИС» появилась возможность оплаты проезда прямо в приложении. Эта функция уже работает в десятке городов, например, во Владивостоке, Ярославле, Костроме. Теперь пользоваться общественным транспортом в этих городах стало ещё удобнее: можно не только заранее узнать стоимость маршрута, но и оплатить поездку, не выходя из приложения.

Узнать стоимость проезда на общественном транспорте можно в актуальной версии мобильного приложения «2ГИС» для iOS и Android.

