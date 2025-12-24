Разделы

В «Яндекс Go» можно купить билет на электричку

Пассажиры пригородных электричек теперь смогут покупать билеты в приложении «Яндекс Go». В сервисе «Транспорт» можно построить маршрут до нужной станции, посмотреть актуальное расписание поездов ЦППК и сразу перейти к оплате. Пользователи больше могут не обращаться в кассы или переключаться между разными онлайн-сервисами, чтобы приобрести билет. Московский регион и близлежащие области, такие как Рязанская и Калужская, стали первыми, где появилась такая возможность. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В «Яндекс Go» можно строить маршруты на разных видах транспорта. Пассажир указывает цель пути и видит все доступные варианты добраться до неё, в том числе и на пригородных поездах ЦППК. Опция особенно полезна, если надо добраться из Москвы до другого города, например до Истры или Шатуры. Выбрав маршрут на электричке, пользователь сможет изучить расписание и перейти к покупке билета на подходящий поезд.

Пассажиры могут покупать билеты как из Москвы, так и из ближайших областей. Оплатить их можно картой — новой или уже привязанной к сервисам «Яндекса» — и через СБП. Билет сохраняется в истории заказов и на главном экране приложения, поэтому всегда будет под рукой. Чтобы пройти на станцию, нужно отсканировать QR‑код на экране турникета или валидатора. После этого в приложении появится штрихкод — пригодится, чтобы открыть турникет и предъявить контролеру.

В сервисе «Транспорт» жители Московского региона могут также пополнить карту «Тройка» и купить билет на «Аэроэкспресс». В Великом Новгороде, Ярославле, Рыбинске и Вологде в приложении доступна оплата проезда на городском транспорте. В будущем в «Яндекс Go» появятся мультимодальные сценарии — в одной поездке можно будет комбинировать разные виды транспорта и сразу их оплачивать. Также пользователи в разных регионах России смогут в привычном интерфейсе пополнять транспортные карты, покупать абонементы и оплачивать проезд.

