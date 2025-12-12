«ЛокоТех» сократила транспортные расходы за счёт автоматизации

Специалистами «ЛокоТех» разработана и внедрена комплексная система заказа транспорта, охватывающая все этапы процесса: от запроса на перевозку до оперативной и бюджетной отчётности в среде «1С:ERP». Также обеспечена интеграция с информационными системами транспортных компаний.

Система создана для обработки весомого документооборота и контроля исполнения бюджетных обязательств, с учетом удобства для всех пользователей. Основным процессом является оформление заявок на транспорт компаний «ЛокоТех» и «ЛокоТех – Сервис».

Ранее заказ транспорта частично осуществлялся в программе сторонней компании-перевозчика, часть заказа оформлялась отдельными бумажными формами. Данная ситуация осложняла анализ оперативной обстановки, своевременное приятие решений и сбор первичных документов. Исполнение бюджетных параметров контролировалось с опозданием.

Собственная система «ЛокоТех» позволяет заказывать транспорт для различных нужд: доставка от поставщиков, перевозка между складами, перевозка оборудования для ремонта, перемещение узлов и деталей между депо в случае, если необходимо задействовать дополнительные ремонтные мощности и т.д. Заявки на транспорт оформляются непосредственно в оперативно-учётной системе «1С:ERP ЛТС» на основании заказов на перемещение грузов. Для систематизации операций предусмотрено 10 различных вариантов заказов.

В целях бюджетного контроля внедрен классификатор транспортных расходов, и установлен лимит по каждому классу. При оформлении заявки «1С:ERP» выдаёт расчёт предварительной стоимости транспорта. Система автоматически отслеживает расход бюджета по перевозкам и блокирует заказы при превышении установленного лимита.

Интеграция заявок на транспорт учетной системы «1С:ERP» с внешними системами транспортных компаний позволила ускорить документооборот, обеспечила прозрачность процесса и возможность проследить каждый заказ в деталях: заявки на транспорт привязаны к системным документам. Разработанная отчетность позволяет проводить в системе анализ расходов на транспорт, видеть весогабаритные параметры перевозки, статусы исполнения заявок и многое другое: данные предоставляются в режиме реального времени.

«Система управления транспортным расходами – перспективное решение для повышения прозрачности логистических процессов и удобства пользователей. Она позволяет контролировать бюджет, анализировать расходы и, если необходимо, принимать обоснованные решения по оптимизации затрат на транспорт. В настоящее время завершено внедрение системы для Ж/Д-перевозок, планируется автоматическая интеграция с аналогичной системой ОАО «РЖД», – сказал директор департамента развития и сопровождения информационных бизнес-систем «ЛокоТех» Николай Медведков.

Введение единого канала подачи заявок стало важным этапом системной трансформации логистической функции и повышения контроля за расходами компании. Это решение выявляет и позволяет устранять неэффективность в двух ключевых зонах – транспортировке и складском хозяйстве.

Значительно сократилось количество транспортных заказов, которые оформлялись как срочные, с применением повышающих коэффициентов к тарифу, что существенно удорожало стоимость перевозок. Доля срочных заказов сокращена с 40% до 3% благодаря внедрению ежемесячного планирования грузопотоков и взаимодействия с грузоотправителями за 5-7 дней до отгрузки. Также увеличилась средняя загрузка автотранспорта, что значительно повысило эффективность использования подвижного состава. Установлено минимальное значение загрузки машин – 70%. Это требование стало обязательным условием для оформления заявки, и контролируется автоматически.

«Каждая заявка на транспорт теперь жёстко привязана к документу движения товара в «1С:ERP». Мы больше не допускаем «приблизительных» данных — только точные, подтверждённые документами и системой. Это базовый принцип дисциплины, основа стабильной и слаженной работы всего производства. Благодаря ей товарно-материальные ценности приходят вовремя, не простаивает техника и своевременно выполняются планы ремонтов», – сказал директор по логистике «ЛокоТех» Андрей Ержиков.

Благодаря системному подходу за 10 месяцев 2025 г. доля транспортно-заготовительных расходов в структуре закупок снизилась более чем на 3 %, некомпенсируемые транспортные расходы компании сократились на 40%, что свидетельствует о прямом улучшении маржинальности.