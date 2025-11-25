Разделы

Серый или серебристый? Автолюбители рассказали про свои цветовые предпочтения

Автомобилям серебристого или серого цветов чаще других отдают предпочтение водители России. В тройку популярных вошли также белые и черные машины. Об этом говорят результаты опроса автомобильного сайта «Дром», в котором приняли участие более 12 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «Дром».

У автолюбителей спросили «Машины каких цветов у вас были?» и предложили 12 вариантов, где каждый мог выбрать несколько ответов. После тройки лидеров, четвертое место занимает синий и голубой цвета, замыкают пятерку красные и бордовые машины.

На шестом месте оказались автомобили зеленого цвета. Седьмую строчку — машины бежевого и золотистого цветов. На восьмое место автолюбители отнесли машины в кузове коричневого цвета. Девятую строчку занимают машины фиолетовых оттенков. Десятыми иду автомобили желтого цвета. Реже всего водители страны покупали авто в оранжевых и розовых тонах — они замыкают Топ-12 популярных цветов у автомобилистов.

Среди регионов максимальную долю голосов за серый цвет отдали водители Бурятии. Машинами белого цвета в основном владели жители Амурской области, а вот черные авто чаще выбирали автолюбители Сахалина.

Доля владельцев автомобилей синего, голубого и розового цветов больше всего в Татарстане. В Воронежской области чаще других выбирали авто в красных, бордовых и коричневых оттенках. Доля автолюбителей, у которых была машина зеленого цвета, максимальна в Курганской области.

Машинам фиолетового цвета чаще владели водители Московской области. Оранжевым авто — в Нижегородской области. Желтым машинам — водители Камчатского края. Бежевые авто чаще выбирали автолюбители Томской области.

В комментариях автовладельцы скидывали фото своих ярких авто и говорили о практичности цвета машины. «Светлые меньше греются на солнце, на мой взгляд. Кондиционер всегда включен на втором делении из пяти. На темных же замечал такое, что кондиционер включал на максимум, а в салоне прохлады нет», — сказал один водитель. С ним согласился другой: «Мне больше всего нравится серый/серебристый цвет: на нем меньше всего видно пыль и дефекты покраски, а еще он неплохо отражает солнечные лучи».

Другой водитель назвал недостаток темных авто: «Замучаешься мыть ее постоянно, постоянно где-нибудь да будут разводы. Только помоешь и к вечеру опять всю пыль видно или на утро после тумана, ну и т.д. и .т.п».

Также автолюбители рассказывали, при каких цветах машин сталкивались со сложностями в подборе краски — это были белый перламутр, а также бежевые и золотистые оттенки.

Всероссийский опрос проводился с 11 по 18 августа 2025 г. среди пользователей сайта «Дром».

