Navio представляет автономный шаттл L5: взгляд в будущее и воплощение идеи транспорта нового поколения

Компания Navio впервые представляет автономный шаттл L5. Он работает на электротяге и имеет модульную архитектуру интерьера — автономный шаттл L5 полностью спроектирован и собран Navio. Он рассчитан на выполнение пассажирских перевозок с возможностью адаптации к различным задачам — от городского маршрутного движения до трансферов в аэропортах, кампусах или курортных зонах. Об этом CNews сообщили представители Navio.

Отсутствие места водителя позволило создать свободное, комфортное и минималистичное пространство. Платформа шаттла — модульная, что позволяет адаптировать ее под различные вариации количества пассажиров. Конструкция отличается уникальным для сегмента пассажирских транспортных средств низким полом без перепадов высот в салоне. Универсальность шаттла подчеркивается возможностью трансформации его внутреннего пространства, которое способно подстраиваться под контекст — будь то город, курорт или бизнес-кластер. Несмотря на компактные внешние габариты, в шаттле смогут разместиться до 36 пассажиров.

Navio разрабатывает универсальную технологию автономного вождения, применимую к разным типам транспортных средств и сценариям использования — от перевозки пассажиров до доставки грузов. Автономный шаттл L5 — это второй прототип транспортного средства для дорог общего пользования в линейке Navio, которое не предусматривает рабочего места и систем управления для водителя. Он полностью готов к интеграции автоматизированной системы вождения, соответствующей 5 уровню по классификации SAE (Society of Automotive Engineers).

Пресс-служба Navio Автономный шаттл L5

Автономным шаттлом L5 управляет ИИ-водитель под контролем генеративного искусственного интеллекта. Он обладает всеми необходимыми навыками (функциями) вождения и принимает безопасные решения о маневре — в любом сценарии, который может встретиться транспортному средству в городской среде.

Автономный автомобиль строго соблюдает правила дорожного движения, все его маневры плавные и выверенные. Применение автономного транспорта в области городских пассажирских перевозок сделает жизнь людей комфортнее, повысит безопасность на дорогах и решит ряд актуальных отраслевых вызовов — дефицит водителей, адаптация интервалов движения к трафику пассажиров и гибкая маршрутизация.

В 2025 г. компания Navio приступила к технологическому переходу в разработке автономного транспорта от традиционного алгоритмического подхода к применению генеративного искусственного интеллекта (GenAI). Один из ключевых запланированных этапов — интеграция VLA-моделей (Vision-Language-Action), благодаря чему автономный транспорт сможет понимать окружающий мир. VLA объединяет восприятие, прогнозирование и принятие решений в единую систему, которая позволяет адаптироваться к новым сценариям в моменте и применять накопленный опыт в нестандартных ситуациях. Модель видит сценарий целиком, связывает его с контекстом и способна интерпретировать смыслы, как человек.

Для полноценного тестирования и адаптации генеративных моделей компания разработала и уже использует фотореалистичный симулятор NavioSim, в котором можно воспроизводить сложные дорожные ситуации в контролируемой среде и создавать неограниченное количество цифровых сценариев с максимальной детализацией. Инструмент позволяет заполнить все необходимые сегменты навыков вождения ИИ-водителя — полный перечень функций, который человек выполняет за рулем автомобиля, а также научить модель принимать верные решения в редких и критических сценариях.

Технологическая трансформация Navio стала отправной точкой нового этапа в развитии российских автономных транспортных систем, готовых к быстрому масштабированию в любой новой локации.