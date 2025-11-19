Разделы

ПО Электроника Искусственный интеллект axenix
|

Navio представляет автономный шаттл L5: взгляд в будущее и воплощение идеи транспорта нового поколения

Компания Navio впервые представляет автономный шаттл L5. Он работает на электротяге и имеет модульную архитектуру интерьера — автономный шаттл L5 полностью спроектирован и собран Navio. Он рассчитан на выполнение пассажирских перевозок с возможностью адаптации к различным задачам — от городского маршрутного движения до трансферов в аэропортах, кампусах или курортных зонах. Об этом CNews сообщили представители Navio.

Отсутствие места водителя позволило создать свободное, комфортное и минималистичное пространство. Платформа шаттла — модульная, что позволяет адаптировать ее под различные вариации количества пассажиров. Конструкция отличается уникальным для сегмента пассажирских транспортных средств низким полом без перепадов высот в салоне. Универсальность шаттла подчеркивается возможностью трансформации его внутреннего пространства, которое способно подстраиваться под контекст — будь то город, курорт или бизнес-кластер. Несмотря на компактные внешние габариты, в шаттле смогут разместиться до 36 пассажиров.

Navio разрабатывает универсальную технологию автономного вождения, применимую к разным типам транспортных средств и сценариям использования — от перевозки пассажиров до доставки грузов. Автономный шаттл L5 — это второй прототип транспортного средства для дорог общего пользования в линейке Navio, которое не предусматривает рабочего места и систем управления для водителя. Он полностью готов к интеграции автоматизированной системы вождения, соответствующей 5 уровню по классификации SAE (Society of Automotive Engineers).

l5_shuttle_location_700.jpg

Пресс-служба Navio
Автономный шаттл L5

Автономным шаттлом L5 управляет ИИ-водитель под контролем генеративного искусственного интеллекта. Он обладает всеми необходимыми навыками (функциями) вождения и принимает безопасные решения о маневре — в любом сценарии, который может встретиться транспортному средству в городской среде.

Автономный автомобиль строго соблюдает правила дорожного движения, все его маневры плавные и выверенные. Применение автономного транспорта в области городских пассажирских перевозок сделает жизнь людей комфортнее, повысит безопасность на дорогах и решит ряд актуальных отраслевых вызовов — дефицит водителей, адаптация интервалов движения к трафику пассажиров и гибкая маршрутизация.

Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают
Веб-сервисы

В 2025 г. компания Navio приступила к технологическому переходу в разработке автономного транспорта от традиционного алгоритмического подхода к применению генеративного искусственного интеллекта (GenAI). Один из ключевых запланированных этапов — интеграция VLA-моделей (Vision-Language-Action), благодаря чему автономный транспорт сможет понимать окружающий мир. VLA объединяет восприятие, прогнозирование и принятие решений в единую систему, которая позволяет адаптироваться к новым сценариям в моменте и применять накопленный опыт в нестандартных ситуациях. Модель видит сценарий целиком, связывает его с контекстом и способна интерпретировать смыслы, как человек.

Для полноценного тестирования и адаптации генеративных моделей компания разработала и уже использует фотореалистичный симулятор NavioSim, в котором можно воспроизводить сложные дорожные ситуации в контролируемой среде и создавать неограниченное количество цифровых сценариев с максимальной детализацией. Инструмент позволяет заполнить все необходимые сегменты навыков вождения ИИ-водителя — полный перечень функций, который человек выполняет за рулем автомобиля, а также научить модель принимать верные решения в редких и критических сценариях.

Технологическая трансформация Navio стала отправной точкой нового этапа в развитии российских автономных транспортных систем, готовых к быстрому масштабированию в любой новой локации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: DevOps-платформы с полным циклом автоматизации 2025

В России изобрели новый материал для создания персональных суперкомпьютеров

Обзор: Telecom API 2025

Вышедшего на пенсию вице-президента TSMC заподозрили в краже самой передовой технологии в интересах Intel

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов

«Яндекс» выпустил новую умную колонку с более мощным звуком, умной подсветкой и ИИ-ассистентом

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/