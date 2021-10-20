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Сбербанк ПАО
Сбер
Российский государственный финансовый конгломерат


20.10.2021 «Сбер» будет принимать решение о кредитовании застройщиков за 5 дней 3
20.10.2021 Искусственный интеллект: тренды развития и практика применения 2
20.10.2021 Власти расписали порядок блокировки связи заключенным — по заявлению начальника тюрьмы 1
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
19.10.2021 «Салют, хочу пиццу!»: виртуальные ассистенты Салют научились заказывать готовую еду из ассортимента Delivery Club на умных устройствах Sber 1
19.10.2021 В компании «Сберрешения» назначен генеральный директор 4
18.10.2021 Сайт Альфа-Банка назван лучшим в рунете 1
18.10.2021 Вузы получили стратегии цифровой трансформации 1
18.10.2021 Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей 1
15.10.2021 «Сбер» внедрил ИИ для одобрения банковских гарантий 3
14.10.2021 «Сбер» усовершенствовал сервис «Деньги до зарплаты» 2
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
13.10.2021 «Россети» и Сбербанк договорились о создании новой архитектуры информационного обмена 3
13.10.2021 «Сбер» предложил предпринимателям платформу для создания и управления интернет-магазином 3
13.10.2021 «Сберкорус» внедрил электронный документооборот при выдаче субсидий предпринимателям Москвы через Сбербанк 3
12.10.2021 «Сбер» начал бесплатно предлагать малому бизнесу продукты экосистемы 3
12.10.2021 Mail.ru Group больше нет 1
12.10.2021 На Портале DA появится информация о торгах электронной площадки Сбер А 2
12.10.2021 Роскачество провело детальное исследование мобильных приложений для доставки продуктов 2
11.10.2021 Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников 2
08.10.2021 «Сбер» запустил в Карелии проект единой транспортной карты региона 3
07.10.2021 «Сбер» модернизирует свою поддержку и повышает автоматизацию процессов в период пандемии 3
07.10.2021 Верховный суд разберется с ценами «Мегафона» на SMS 2
07.10.2021 В Delivery Club появилась возможность оплачивать заказы с помощью SberPay 4
06.10.2021 Тракторы ПТЗ будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot 1
06.10.2021 На Урале заработал виртуальный голосовой ассистент для пациентов 2
06.10.2021 Касперская призвала россиян не сдавать биометрические данные и сохранить бумажные документы 1
05.10.2021 «Яндекс» выпустил супермощную компактную колонку и приставку, превращающую обычный телевизор в «умный» 1
05.10.2021 Принципы Генса. ИТ-рынок вспоминает основателя «Ланит» 1
04.10.2021 В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом 2
04.10.2021 В Медицинский цифровой диагностический центр СберМедИИ внедрен сервис прогнозной аналитики Webiomed 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Сбербанк начал выдавать кредиты в банкоматах по всей стране 3
01.10.2021 Арестован управляющий директор ИТ-дивизиона Сбербанка 8
30.09.2021 Власти решили раздать по 20 миллиардов на каждый из проектов на российской электронике 1
30.09.2021 В России найдены 30 миллионов потенциальных хакеров 1
29.09.2021 Сбербанк на 10 миллиардов покупает польско-российские сервера, а также «железо» из Китая, Венгрии и Чехии 14
29.09.2021 «Сбер» представил технологию противодействия телефонному мошенничеству 2
29.09.2021 Открылся «Яндекс банк» 1
29.09.2021 В Group-IB прошли ночные обыски. Глава компании арестован по делу о госизмене 1

Публикаций - 4325, упоминаний - 13279

Сбербанк ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 450
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 375
Yandex - Яндекс 4099 345
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 243
VK - Mail.ru Group 2482 214
Microsoft Corporation 11017 192
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 183
3727 127
SAP SE 3207 118
IBM 3527 116
Ростех - Ростехнологии 2230 106
Google LLC 7128 101
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 85
Rambler Group - Рамблер ГК 484 84
Сбербанк Технологии - СберТех 203 75
Huawei 2726 67
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 64
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 63
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 62
Samsung Electronics 5633 61
Ланит ГК 1155 58
Oracle Corporation 3331 57
Apple Inc - Эппл Рус 7680 56
Крок 1219 54
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 53
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 49
Facebook 3765 46
Intel Corporation 4152 43
Amazon Inc - Amazon.com 1467 42
Эвотор - Evotor 105 39
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 39
iTeco - Ай-Теко 715 39
Softline - Софтлайн 1473 39
АФК Система ПАО 991 38
Telegram Group 702 37
СберДевайсы - SberDevices 47 34
Ростелеком Связьинвест 692 34
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 32
Cisco Systems 2037 31
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 30
Газпромбанк - ГПБ 692 244
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 241
Альфа-Банк 1123 152
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 142
Почта России ПАО 1570 135
РЖД - Российские железные дороги 1081 133
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 111
Открытие ФК 538 97
X5 Group 599 94
ПСБ - Промсвязьбанк 613 87
Visa International 1344 82
Аэрофлот 492 77
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 77
X5 Group - Пятерочка 559 65
Газпром нефть 380 63
Уралсиб Банк 389 57
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 57
Газпром ПАО 518 55
О2О Delivery club 153 54
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 54
Qiwi 783 52
Почта Банк 289 49
ВТБ24 583 48
Ингосстрах СПАО 210 47
УЭК - Универсальная электронная карта 512 47
Ситимобил - Служба такси 113 47
Евросеть 883 46
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 45
МТС банк 254 44
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 44
Яндекс.Такси 271 42
Совкомбанк ПАО 147 42
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 40
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 38
Ак Барс Банк 173 38
СберЛогистика 42 37
РСХБ - Россельхозбанк 183 37
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 37
РВК - Российская венчурная компания 476 35
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 251
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 235
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 140
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 127
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 112
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 110
Правительство РФ 2200 109
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 96
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 91
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 86
Президент Российской Федерации 1439 85
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 84
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 80
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 71
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 65
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 62
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 53
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 50
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 48
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 47
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 47
Федеральное казначейство России 766 43
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 39
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 38
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 33
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 33
Арбитражный суд города Москвы 339 32
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 30
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 29
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 25
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 24
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 23
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 23
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 22
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 22
Правительство Москвы 649 21
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 20
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 19
ПФР Департамент информационных технологий 102 19
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 18
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 59
АФТ - Ассоциация Финтех 76 22
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 19
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 19
Единая Россия - Политическая партия 171 8
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 8
Руссофт - Russoft 250 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 7
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 5
АРБ - Ассоциация российских банков 82 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 4
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 3
Linux Foundation 157 3
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 19 3
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 28 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
Gen-Z Consortium 11 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
OpenCAPI Consortium 13 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 2
Enterprise Ethereum Alliance 5 2
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 2
ЛДПР 68 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 284
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 137
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 130
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 113
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 94
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 91
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 76
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 70
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 64
Big Data - Большие данные 1136 62
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 59
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 57
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 52
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 48
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 44
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 43
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 42
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 40
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 39
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 36
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 34
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 34
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 33
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 33
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 32
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 32
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 31
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 30
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 29
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 29
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 28
e-Commerce - Электронная коммерция 299 28
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 28
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 27
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 27
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 26
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 26
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 25
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 25
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 25
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 395
Google Android 10750 268
Apple iOS 5741 181
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 147
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 140
Яндекс.Маркет 439 81
Google Play - Google Store - Android Market 2515 60
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 59
Apple Pay 385 56
Microsoft Windows 10 6612 52
Apple - App Store 2198 50
Samsung Pay 238 46
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 44
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 43
Google Pay - Google Android Pay 297 42
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 39
Сбербанк ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 40 38
Microsoft Windows Phone OS 1472 37
Стрелка - Транспортная карта 113 37
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 36
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 34
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 33
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 28
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 28
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 28
VK - Mail.ru Одноклассники 853 26
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 26
Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 26
Nvidia GeForce GTX 2054 25
Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 31 25
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 24
Java - Язык программирования 1167 24
Linux OS 4243 23
Apple macOS 922 21
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 21
Microsoft Azure 1171 19
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 19
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 19
Сбер SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 24 19
Cognitive Agro Pilot 30 18
Греф Герман 205 130
Попов Анатолий 98 91
Путин Владимир 1820 84
Хасис Лев 96 78
Чаркин Евгений 182 53
Шадаев Максут 384 52
Кузнецов Станислав 64 52
Кирсанова Светлана 54 50
Волож Аркадий 181 46
Ведяхин Александр 43 39
Дырмовский Дмитрий 76 39
Мишустин Михаил 302 34
Цыбульников Вячеслав 35 34
Колбин Евгений 43 34
Медведев Дмитрий 1433 32
Клепиков Алексей 77 32
Волков Никита 50 31
Сотин Денис 102 30
Беляев Владислав 65 28
Аксаков Анатолий 98 28
Шевченко Владимир 135 28
Шипов Савва 70 27
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 27
Васев Николай 26 26
Попов Алексей 310 26
Никифоров Николай 1126 26
Мамонтов Игорь 28 25
Орловский Виктор 229 25
Хасин Михаил 26 25
Богданов Кирилл 90 23
Ковнир Евгений 71 23
Четвернин Алексей 651 23
Нестеров Алексей 79 23
Гимранов Ринат 56 23
Добродеев Борис 83 23
Абакумов Евгений 103 22
Соколов Алексей 121 22
Дьяченко Валерий 66 22
Малых Дмитрий 23 22
Мамут Александр 109 22
Россия - Российская федерация - РФ 57180 2325
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 810
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 329
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 306
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 304
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 142
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 128
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 124
Казахстан - Республика 2621 121
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 105
Восточная Европа 1669 102
Россия - СФО - Новосибирск 1956 92
Европа 3730 88
Украина 3347 85
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 82
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 78
Россия - ПФО - Казань 1510 77
Беларусь - Белоруссия 2081 75
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 74
Германия - Федеративная Республика 3614 72
Россия - ПФО - Самара 1287 58
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Россия - СФО - Ленинградская область 1103 43
Франция - Французская Республика 2112 41
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 34
Россия - Тульская область 752 33
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 33
Россия - Пермь 737 32
Кипр - Республика 247 31
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Россия - Краснодар 1031 29
Россия - Республика Мордовия 387 29
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 29
Грузия 690 29
Россия - Красноярск 843 28
Россия - Тюмень 494 27
Россия - Краснодарский край 913 27
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 177
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 170
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 162
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 93
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 65
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 56
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 55
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 49
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 38
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 37
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 35
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 29
Торговля розничная 77 28
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 27
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 25
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 24
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 22
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 20
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 20
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 19
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 18
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 17
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 17
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 17
Русский язык 970 16
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 16
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 14
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 13
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 12
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 12
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 11
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 11
ММБ - малый бизнес и микробизнес 18 11
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 10
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 10
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 10
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 94
Коммерсантъ - Издательский дом 480 57
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 56
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 45
Forbes - Форбс 441 32
Ведомости 259 31
TAdviser - Центр выбора технологий 214 24
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РИА Новости 654 13
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Bloomberg 785 10
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Из рук в руки - irr.ru 24 4
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Известия ИД 59 4
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 4
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Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 6 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 40
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 20
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ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 10
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 10
Сбербанк - Академия Искусственного интеллекта 9 9
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 9
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 9
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 8
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 8
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 8
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 8
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 6
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Сбербанк Школа 21 6 4
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НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 3
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РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 3
ИИИ - Институт исследований интернета 17 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 3
GfK - ГФК-Русь 119 2
University of Oxford - Оксфордский университет 26 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 2
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 2
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 4 2
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 2
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 33
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Урок цифры - всероссийский образовательный проект 8 5
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 4
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RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 3
Teradata Форум 3 3
Docflow 58 3
ICC - International Cybersecurity Congress - Международный конгресс по кибербезопасности 3 3
GeekBrains 40 3
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 8 2
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SAP Digital Exchange 2 2
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РИФ - Российский инвестиционный форум 9 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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