Сбербанк ПАО

Вузы получили стратегии цифровой трансформации 1

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Роскачество провело детальное исследование мобильных приложений для доставки продуктов 2

В Delivery Club появилась возможность оплачивать заказы с помощью SberPay 4

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Власти решили раздать по 20 миллиардов на каждый из проектов на российской электронике 1