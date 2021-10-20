Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбербанк ПАО
Сбер
Российский государственный финансовый конгломерат
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 4325, упоминаний - 13279
Сбербанк ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Греф Герман 205 130
|Попов Анатолий 98 91
|Путин Владимир 1820 84
|Хасис Лев 96 78
|Чаркин Евгений 182 53
|Шадаев Максут 384 52
|Кузнецов Станислав 64 52
|Кирсанова Светлана 54 50
|Волож Аркадий 181 46
|Ведяхин Александр 43 39
|Дырмовский Дмитрий 76 39
|Мишустин Михаил 302 34
|Цыбульников Вячеслав 35 34
|Колбин Евгений 43 34
|Медведев Дмитрий 1433 32
|Клепиков Алексей 77 32
|Волков Никита 50 31
|Сотин Денис 102 30
|Беляев Владислав 65 28
|Аксаков Анатолий 98 28
|Шевченко Владимир 135 28
|Шипов Савва 70 27
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 27
|Васев Николай 26 26
|Попов Алексей 310 26
|Никифоров Николай 1126 26
|Мамонтов Игорь 28 25
|Орловский Виктор 229 25
|Хасин Михаил 26 25
|Богданов Кирилл 90 23
|Ковнир Евгений 71 23
|Четвернин Алексей 651 23
|Нестеров Алексей 79 23
|Гимранов Ринат 56 23
|Добродеев Борис 83 23
|Абакумов Евгений 103 22
|Соколов Алексей 121 22
|Дьяченко Валерий 66 22
|Малых Дмитрий 23 22
|Мамут Александр 109 22
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755997, в очереди разбора - 659687.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755997, в очереди разбора - 659687.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru